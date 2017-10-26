«المرزوق» والمندوب الإسرائيلي

تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

لعل أهم ما يلفت النظر في المواجهة التي حدثت بين رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم» والوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية مؤخراً، هو شجاعة المسؤول الكويتي في وقت أخذ فيه كثيرون حول العالم يسعون لكسب ود إسرائيل.

الوقاحة الإسرائيلية هي التي دفعت المرزوق لمواجهة المندوب الإسرائيلي على ذلك النحو الذي شاهدناه، خاصة عندما اعترض على تقرير أعدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي يدين اعتقال الحكومة الإسرائيلية برلمانيين فلسطينيين.

يجب أن تدرك تل أبيب التغيرات التي حدثت في قواعد اللعبة السياسية في المنطقة العربية، حيث لم يعد يفيد التعامل مع العالم العربي وكأنه منطقة من دون شعب.

وما يفهمه كل مَن درس التاريخ، أن هذا الكيان لا يعرف السلام، بل يعرف العنف والإرهاب والاحتلال والاستيطان، وأنه دولة عالة على التاريخ، تكونت في قلب الأمة العربية بقوة السلاح وعبر خلق الاضطراب في المنطقة العربية، وهذا أمر يتفق عليه كل المحللين والدارسين للحالة الصهيونية وتعكسه ممارسات الحكومة الإسرائيلية، فالحركة الصهيونية في أساسها حركة عنصرية استيطانية استعمارية ترتبط منذ بداية تكوينها بالإمبريالية التي تعني التوسع وفرض السيطرة على شعوب الأرض، بهدف استغلالها وإخضاعها ونهب ثرواتها بشتى السبل.

لقد حصلت إسرائيل على الكثير من الأسلحة المتطورة والوعود الأميركية الغريبة الكثيرة لدعمها وحماية وجودها، وما زالت حتى هذه اللحظة تقاوم السلام وتقتل الرجال والنساء والأطفال وتنسف البيوت وتدك بالطائرات الأراضي العربية وتمارس أشد أنواع الحقد والكراهية والعنصرية ضد العرب، مثلما تفعل إيران تماماً. ولو كانت إسرائيل تريد فعلاً السلام مع العرب لما تكدس هذا الكم الهائل من الأسلحة الحديثة والنووية والميكروبية والكيميائية لديها، فما الضامن لأمن العرب أمام هذه الترسانة الضخمة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية لدى إسرائيل؟ وهل تفكر إسرائيل، وهي تخزن ما تخزن من أسلحة بعضها تدميري ومحرم دولياً، في إقامة «دولة إسرائيل الكبرى»؟

إن خطر إسرائيل لا يختلف كثيراً عن خطر إيران، وأكثر الجرائم وعمليات الإرهاب التي حدثت وتحدث في المنطقة العربية وراءها أيادٍ إسرائيلية وإيرانية. وهذا المعنى موجود في رسالة المرزوق حين خاطب المندوب الإسرائيلي.