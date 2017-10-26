جاباي يقلد نتنياهو تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 تتبلور في الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من التقارب في البرامج السياسية بين الحزبين التاريخيين الأكبر، حزب «العمل» الذي ظل يحكم إسرائيل منذ نشأتها بميوله اليسارية وحتى خسر انتخابات 1977 وحزب «الليكود» اليميني الذي وصل للحكم لأول مرة في العام نفسه. هذه الحالة يقودها حالياً زعيم «العمل» المنتخب حديثاً «آفي جاباي» الذي راح يعبر عن توجهات الأحزاب اليمينية تجاه الاستيطان بلغة حماسية هدفها المزايدة على المعسكر اليميني. يرى مراقبون عديدون، وأتفق معهم، أن جاباي يحاول بهذه الحماسة مداواة جراح حزب «العمل» ومعسكر اليسار الإسرائيلي الذي فقد بريقه لدى جماهير الناخبين وخفتت قيمة تحذيراته للجماهير من أن معسكر اليمين بتطرفه يهدد العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فمعسكر اليمين بزعامة «الليكود» أثبت خلال السنوات السابقة أنه قادر على تحقيق النقيضين الصعبين، إشباع رغبات الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية، والحفاظ على التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي الأميركي. لقد دأب «العمل» منذ عقدين على الأقل ومعه أحزاب اليسار على استخدام ورقة تحذير الجماهير الناخبة من أن مسايرة المعسكر اليميني وأطماعه في الضفة سيؤدي إلى فقدان علاقة التحالف مع الولايات المتحدة وهو تحالف يدرك الجميع أهميته الأمنية والاقتصادية لإسرائيل. كان هذا التحذير من جانب «العمل» يكتسب أهمية لدى الجماهير في فترات سابقة مثلما حدث عندما وقعت الخلافات بين نتنياهو والرئيس كلينتون بين عامي 1996 و1999. كانت هذه الحكومة قد جاءت بخط متطرف معاد لاتفاقية أوسلو عقب حملة تحريض قادها نتنياهو ضد رابين. أعتقد أن هذا الواقع السياسي هو الذي يدعو جاباي إلى انتهاج الخط الجديد الذي يعبر عنه في محاولة لاستمالة بعض ناخبي «الليكود»، رغم أنه خط يتعرض لانتقادات زملائه في الحزب وفي حزب «هتنوعاه» الذي تقوده تسيبي ليفني المتحالفة مع «العمل» في إطار المعسكر الصهيوني. لقد أدلى جاباي بحديث لإذاعة الجيش بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين سنة على الاستيطان في غور الأردن، قال فيه إن المشروع الاستيطاني يمثل وجه الصهيونية الجميل والمخلص، وأضاف أنه على إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها على غور الأردن في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ثم توجه بحديث حماسي للمستوطنين قائلاً: «لقد أظهر المشروع الاستيطاني على مر السنين الالتزام والعزيمة ومحبة الوطن، وأنكم أيها المستوطنون رواد الأجيال الإسرائيلية، فأنتم رجال تعملون وسط المصاعب وتحققون المستحيل وتعمرون البراري». وفي تقديري لن يؤدي هذا الخط من جانب جاباي إلى تقوية شعبية حزبه، فهو يبدو مقلداً لنتنياهو في أسلوبه، مما يجعله أمام الناخبين نسخة مقلدة وباهتة من نتنياهو. فلماذا يترك جمهور اليمين الأصل ويتجه إلى الصورة المقلدة؟ نلاحظ هذا التقليد في قول جاباي بأن على إسرائيل أن تحتفظ بغور الأردن كعازل شرقي أمني لإسرائيل. هذا بينما قال نتنياهو إن غور الأردن يمثل حزاماً دفاعياً استراتيجياً لإسرائيل وإن إسرائيل لن تتخلى عنه!