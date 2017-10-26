الحزب «الديمقراطي» والاستقطاب الداخلي تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 بعد أن وجد الحزب الديمقراطي نفسه في خضمّ كثير من المشاكل المستعصية خلال الحملة التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2016، والنزاع الذي شهده خلال العام الجاري (2017) على كرسي رئاسته، فما الذي يحتاجه «الديمقراطيون» الآن من أجل توحيد صفوفهم لمواجهة التحديات التي ستقف في طريقهم في الانتخابات النصفية لعام 2018 الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء الكونجرس وما بعدها؟ إن ما حدث خلال الأيام الثلاثة لاجتماع «اللجنة الوطنية الديمقراطية» لا يُعدّ ابتعاداً عن التوحّد فحسب، بل إنه زادنا انقساماً. ولم تكن هذه الأيام الثلاثة سهلة أبداً. وكانت هناك بعض الإخفاقات الشخصية. فقد عمد الرئيس الجديد لإعفائي مع عدد من الزملاء الآخرين من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب. وكل ما كان يجمع بيننا منذ بداية هذا العام هو أننا كنا مؤيدين للمرشح الذي هُزم في الانتخابات العاصفة لاختيار الرئيس الجديد. ومما زاد الأمور سوءاً أن شخصاً بدأ بإطلاق الشائعات للإساءة إليّ ولأقرب شركائي في «حملة ساندرز» في محاولة منه لرفض ترشيح ثلاث نساء أميركيات من أصل أفريقي في اللجنة الوطنية التابعة للحزب. وعلى رغم النبرة المتفائلة للخطب التي ألقاها قياديو الحزب في الجلسات العامة، فإن الحقيقة القائمة الآن هي أن «الديمقراطيين» يواجهون مشاكل حقيقية. وخلال السنوات التسع الماضية، فقدنا أكثر من 1000 مقعد في المجالس التشريعية الولائية، و12 منصباً لحكام الولايات، و9 مقاعد في مجلس الشيوخ، و62 مقعداً في مجلس النواب، وهذا ما جعلنا نفقد الأغلبية في مجلسي الكونجرس. ومن أجل تصحيح الأوضاع بعد عقد من الهزائم الكارثية المتكررة، يحتاج «الديمقراطيون» الآن لأن يتناقشوا بصدق وصفاء ذهن حول الأسباب التي أدت إلى كل هذه الخسائر، ونحن في حاجة لأن تشارك كل الأطراف في إنجاز هذه المهمة. وخلال السنوات الماضية كلها، كنت أعمل في قضايا جدلية تعلمت منها أن الحوار والاستعداد لتقديم التنازلات يظلان من العناصر الأساسية لتحقيق الوحدة والتقدم. وكخطوة أولى لتحقيق هذه الوحدة المنشودة، يتوجب على «الديمقراطيين» بذل قصارى جهودهم لمشاركة كل مؤيدي هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز مواقفهم وتفهمها. ويمكن لإهمال هذه الخطوة المهمة أو التغافل عنها أن يؤدي إلى تداعيات كارثية. وقد أصبح انقسام الحزب إلى معسكرين حقيقة قائمة بالفعل، ولا زالت جراحنا الناتجة عن نزاع عام 2016 تنزف. وكان للتهمة التي وجهتها كلينتون لساندرز مؤخراً بأنه هو سبب خسارتها للانتخابات الرئاسية، أن تضرم نار الانشقاق والانقسام في أوساط الحزب. ثم جاءت أيضاً طريقة تناول الصحافة لهذه القضية لتصب المزيد من الزيت على النار. وتكمن المشكلة في أنه ما من طرف يمكنه أن يلغي الآخر. ويتحتم على كلا الطرفين أن يعثرا على الطريقة المناسبة للمشاركة في الحوار المدني من أجل تحديد الهدف المشترك. وهذا هو السبب الذي دفعني، وبكل سرور، لقبول دعوة ساندرز لأن أكون جزءاً من فريقه الذي يعمل مع فريق كلينتون في «لجنة الوحدة والإصلاح للحزب الديمقراطي». ويفسر ذلك أيضاً سبب سروري من مبادرة إدراج اللجنة لاقتراحي الذي يدعو الطرفين للاهتمام بالحوار المدني. وعلى المستوى الشخصي، أنا أشعر بالانزعاج لإعفائي من عضوية «اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي» ورئاستي لـ«لجنة القرار» التابعة للحزب. وقد عملت للجنة الأولى لمدة 17 عاماً وللثانية لمدة 12 عاماً، واحتفظت بمقعدي في «اللجنة الوطنية الديمقراطية» لمدة 26 عاماً. ولا زلت حتى الآن عضواً في «لجنة القرار» و«لجنة الوحدة والإصلاح». وتتلخص أهدافنا في «لجنة الوحدة والإصلاح» في العمل على إصلاح العملية الانتخابية الرئاسية وطرق إنجاز النشاطات والعمليات الحزبية. وكنا نسعى لأن نجعل العملية الانتخابية ونشاطاتنا الحزبية أكثر شمولاً وشفافية ومسؤولية وديمقراطية. ونحن نعتقد أننا لو تمكنّا من جمع الآراء على تحقيق هذه الإصلاحات، فسنساعد بذلك على جعل الحزب أكثر قوة ووحدة وقدرة على الفوز في الحملات الانتخابية.