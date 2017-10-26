الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 تحديات ما بعد هزيمة «داعش».. وتعقيدات المشهد الأفغاني جابان تايمز غير أن الانتصار لا يعني أيضاً أن الحرب قد وضعت أوزارها، تحذّر الصحيفة. صحيح أن «داعش» خسر «دولته» وأن قادته أُجبروا على التواري، إلا أنه تعهد بالعودة إلى جذوره كتنظيم ينتهج أسلوب حرب عصابات والعمليات الإرهابية، لتخلص إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتحلي الأجهزة الأمنية بقدر مماثل من العزم والتصميم لمواجهة خطر التنظيم. إلى ذلك، تقول الصحيفة إن ثمة دروساً عديدة استُخلصت من تجربة المواجهة مع «داعش» خلال السنوات الأخيرة. ومنها: أولاً، ضرورة توقع واستشراف المسؤولين الأمنيين لزيادة الهجمات بعد هزيمة «داعش»، مؤكدةً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لوسائل التواصل الاجتماعي والحضور على الإنترنت ومحاولات التجنيد وتوجيه الأتباع. ثانياً، أن هزيمة «داعش» تخلق فرصاً لمجموعات مقاتلة منافسة تسعى لاستعادة وضعها ومكانتها في القتال ضد الغرب، فـ«القاعدة»، على سبيل المثال، توارت بسبب «داعش» خلال السنوات الأخيرة وتسعى للعودة إلى الواجهة. ولهذا الغرض، اختارت حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن، زعيماً لها من أجل استقطاب الشباب. ثالثاً، ضرورة انتباه الحكومات إلى شكاوى السُّنة وتظلماتهم. ذلك أن «داعش» و«القاعدة» لطالما استفادا من هذا الأمر وتمكّنا في استقطاب عدد من السُّنة الغاضبين والساخطين والمهمَّشين. ذا هيندو صحيفة «ذا هيندو» الهندية علّقت ضمن افتتاحية لها على سلسلة الهجمات الدموية التي هزّت العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل، هجمات تعكس حسب الصحيفة «الفوضى الاستراتيجية في أفغانستان». الصحيفة اعتبرت أن حقيقة أن الهجمات وقعت في وقت تضع فيه الولايات المتحدة استراتيجيةً جديدة لإرساء الاستقرار في أفغانستان، إنما تؤكد سعي المقاتلين للاستمرار على نهج القتال والتمرد، مشيرةً إلى أن معظمها كان من تنفيذ حركة «طالبان». وقالت إن الوضع الأمني في أفغانستان أخذ يتدهور بسرعة، مضيفة أنه إذا كانت الحكومة قد واجهت حركةَ تمردٍ مسلح واحدة عموماً قبل سنتين، فإنها باتت اليوم مضطرة للقتال على عدة جبهات. إذ علاوة على «طالبان»، تواجه القوات الحكومية أيضاً الفرعَ المحلي لتنظيم «داعش- ولاية خراسان» الذي يخوض حرباً طائفية دموية. الصحيفة قالت إن الموجة الأخيرة من هجمات «طالبان» وقعت بعد أيام على اجتماع مسؤولين من أربعة بلدان -الولايات المتحدة، والصين، وباكستان، وأفغانستان- في عُمان، وذلك من أجل بحث سبل إعادة إحياء مفاوضات السلام، معتبرةً أن الهجمات تمثل «رسالة» من «طالبان» مفادها أنهم غير مهتمين بالتفاوض، إذ كيف يعقل أن يجنحوا للتفاوض في وقت هم فيه في وضع هجومي حالياً، تتساءل الصحيفة مستغربة. وقالت الصحيفة إن انتصاراً عسكرياً صريحاً في أفغانستان يبدو بعيداً، بالنظر إلى توسع شبكات «طالبان» والدعم الذين يحظون به في المناطق الريفية، ولكنها أيضاً أشارت في الوقت نفسه إلى أن انتصاراً صريحاً يبدو مستحيلاً بالنسبة لـ«طالبان» أيضاً طالما ظلت الولايات المتحدة ملتزمة تجاه أفغانستان. وهو ما يجعل مفاوضات السلام هي الطريقَ العملي الوحيد الذي يمكن أن يسمح بإحراز تقدم، ولكن على كابول والائتلاف الدولي أولاً أن يستعيدا ثقة الأفغان في قدرة الحكومة على الحكم، قبل فتح قنوات الحوار مع «طالبان»، كما تقول. سيدني مورنينغ هيرالد ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء، علّقت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» على الرسالة التي بعثت بها كوريا الشمالية هذا الأسبوع عبر قنوات دبلوماسية إلى البرلمان الأسترالي واشتكت فيها من مقاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «المتهورة»، محذرةً من أن أي محاولة لإسقاط القيادة الكورية الشمالية ستؤدي إلى كارثة نووية. وكانت الرسالة قد وصلت إلى السفارة الأسترالية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، وهي واحدة من عدد من الرسائل المماثلة التي أُرسلت إلى عدة بلدان. وقالت الصحيفة، إن بيونغ يانغ تستخدم في العادة خطاباً شديداً للتنديد بالخطوات التي تتخذها واشنطن رداً على أنشطتها، ولكن هذه المرة دعت كوريا الشمالية عدة برلمانات إلى تذكر واستحضار أن «رغبة البشرية هي السلام والعدل الدوليان»، وهو ما علّقت عليه الصحيفة بالقول، إن الرسالة تشي بوقاحة غير خفية، وذلك على اعتبار أن كوريا الشمالية هي التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي -إذ منذ إجرائها تجارب نووية في 2006، مُررت ثمانية قرارات في مجلس الأمن الدولي، آخرها كان الشهر الماضي- كما أن كوريا الشمالية هي التي تهدّد أيضاً بإطلاق صواريخ نووية على اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. الصحيفة ذكّرت بأن بيونغ يانغ ليست لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع واشنطن، ومع ذلك، فإن لجنة برلمانية كورية شمالية بعثت في مايو الماضي رسالة احتجاج إلى مجلس النواب الأميركي على خلفية الحزمة الجديدة من العقوبات التي كان قد مررها. واعتبرت أن وصول الرسالة الأخيرة إلى البرلمان الأسترالي قد يكون مؤشراً على أن كوريا الشمالية تأمل من خلال محاولاتها الرامية إلى استمالة مجتمع عالمي أوسع في تجنب الشعور بالعزلة في وقت تتزايد فيه الضغوط عليها من الأصدقاء والأعداء معاً -الصين، الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا- بسبب تصعيدها النووي. إعداد: محمد وقيف