أبوظبي تحتضن مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توجيهات القيادة الرشيدة على التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق تنوّع في المداخيل الاقتصادية الوطنية، في عصر ما بعد النفط، وذلك بهدف تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على سلّم الاقتصادات العالمية، والتي أصّل لها تفعيل آليات ووسائل التواصل وتبادل الأفكار والتعاون مع دول العالم، رافقه التأسيس لمبادرات واستراتيجيات تدعم التحول إلى دولة ذكية، وفق منظومة من عمل تفاعلي، يدعم الابتكار والإبداع في القطاعات كافة. واتساقاً مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو قيادة التطورات المبتكرة في قطاع الخدمات المالية في الإقليم، وتواؤماً مع توجيه دفة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة ومبتكرة وإبداعية، أعلن سوق أبوظبي العالمي إطلاق «مركز ابتكار التكنولوجيا المالية» خلال النصف الأول من العام المقبل، حتى يتحول السوق إلى وجهةٍ إقليمية لجميع رواد قطاع الخدمات المالية، جنباً إلى جنب مع إعلان دخول «بلغ آند بلاي»، أكبر شركة لمسرّعات الشركات الناشئة، أول شركاء للمركز، وهو ما جاء في قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية، التي اختتمت أعمالها مؤخراً، وجمعت مئات المشاركين، من قادة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، وممثلين عن الجهات التنظيمية المالية، وصنّاع قرار، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويأتي التوجه في إطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية، ليتسق مع ما جاء في «رؤية أبوظبي 2030» التي تؤكد مواصلة العمل وفق روح ابتكارية، تدعم خطط التنوع الاقتصادي، وتسعى إلى تلبية احتياجات الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة تطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية، ويدعم الكفاءات المميزة في هذا المجال، ويعزز فرص التعاون بين مختلف الجهات المعنية في القطاع المالي، ويساهم في تسهيل الاستثمار، وفق مساحات عمل تشاركية للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، تلبي احتياجات المؤسسات المالية والمستثمرين والشركاء، وتوفر المرافق والخدمات المتطورة، لاستضافة الفعالية والاجتماعات. وجاء الاهتمام بتأسيس مركز ابتكار التكنولوجيا المالية، عبر سوق أبوظبي العالمي، في مواكبة منه لبرامج مسرِّعات عمل الشركات الناشئة، التي تجذب رواد الأعمال الناشطين من كل دول العالم في هذا القطاع، حتى يتمكنوا من تطوير ابتكاراتهم وحلولهم وتطبيقها في المنطقة، في بيئة تجريبية، تتسم بالتعاون الوثيق من قبل الجهات التنظيمية، وتحديداً تلك التي تركز على مواضيع الذكاء الاصطناعي، ونظام التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، وحلول الدفع الإلكتروني، والبيانات الحيوية، وغيرها من التقنيات التي ترسم المعالم الحديثة للقطاع، وتساهم في تحويل مفهوم الخدمات المالية في المستقبل. لقد حققت سياسات الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، المزيد من الثقة الدولية بالبيئة الاقتصادية والمالية لها، ما مكّن الدولة من أن تصبح وجهة إقليمية للتكنولوجيا المالية، منحت رواد الأعمال في هذا القطاع فرصة النفاذ الفريدة إلى السوق المالي، عبر أدوات التكنولوجيا المالية، التي تعزز كفاءة الخدمات المالية، وتمكّنها من تطوير قطاعات التكنولوجيا المالية وتمكينها من النمو والازدهار في المنطقة. إن العمل على استخدام التكنولوجيا المالية سيساهم في تغيير عمل المصارف والمؤسسات المالية، التي ستعمل في بيئة تتيح لها تطوير منتجاتها وخدماتها وحلولها المتصلة بالتكنولوجيا المالية، بشكل آمن ومحددة المخاطر، وستمكّنها من استكشاف الحلول المبتكرة وتطويرها، في بيئة حيوية، وبتكاليف مالية مجدية، وفق منظومة عمل ملائمة تستند إلى قوانين وقواعد تنظيمية، تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية على المستوى الكلّي للقطاع المالي، وبناء بيئة خصبة لتطوير التكنولوجيا المالية في إمارة أبوظبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية