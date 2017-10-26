ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 أزمة كتالونيا المستمرة.. وائتلاف «جاميكا» الألماني «فاينانشيال تايمز» «الجارديان» أفادت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول بأن الأزمة الكاتالونية تحتاج إلى «وسيط أمين»، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس جهة ملائمة، وإنما المطلوب هو طرف آخر يمكنه مساعدة مدريد وبرشلونة على تخفيف حدة المواجهة قبل فوات الأوان. وأوضحت أن كل ما يتعلق بزيادة الاستقطاب في الأزمة بين إسبانيا وكاتالونيا يشي بأن الأزمة كان يمكن وينبغي أن يتم تفاديها في وقت سابق وبإجراءات أكثر حكمة من كلا الجانبين، لكن بدلاً من ذلك أصبح الأعداء الآن أكثر تباعداً من ذي قبل، ويبدو الوضع مرتبكاً وخطيراً، ويزداد سوءاً. وأضافت: «إن رئيس إقليم الباسك الإسباني (إنيجو أوركولو) محق في تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على الحوار والتفاوض». وحذرت الصحيفة من أن الأحداث تتجه في الوقت الراهن إلى الخروج عن السيطرة، إذ يتعرض رئيس إقليم كاتالونيا «تشارلز بوجيديمونت» لضغوط لحمل الأعضاء الكاتالونيين على التصويت لصالح الانفصال من جانب واحد، في حين من المتوقع أن يجرد «مجلس الشيوخ الإسباني» غداً الإدارة الكاتالونية من صلاحياتها، وينقلها إلى رئيس الوزراء الإسباني «ماريانو راخوي» في مدريد. غير أنها أكدت أن الأزمة لا يزال من الممكن حلها وبصورة سلمية، بيد أن هذه الإمكانية لن تستمر طويلاً. وقالت الصحيفة: «إن السؤالين اللذين يواجهان طرفي الأزمة الإسبانية، والمراقبين من الخارج، هما: هل يمكن لإسبانيا وكاتالونيا التراجع خطوة للوراء عن الصراع؟ وماذا يمكن للعالم الخارجي أن يفعل للمساعدة في حدوث ذلك؟». وأضافت: «إن بوجيديمونت لطالما أراد وساطة دولية، كوسيلة للحصول على اعتراف بأنه شريك متساو مع مدريد، ولذلك السبب تمت معارضة وساطة الاتحاد الأوروبي». وتابعت: «غير أن أي طرف مستقل يحظى بالاحترام يمكن أن يلعب دور الوسيط الأمين، وعلى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا وغيرها البحث عن ذلك الوسيط بسرعة وإلحاح». «الإندبندنت» ذكرت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أمس الأول أن الصين ستكون محظوظة إذا نجحت في النجاة من الانزلاق إلى أزمة تحاكي الأزمة المالية العالمية التي أصابت دول الغرب في عام 2008، لاسيما في ظل وجود بعض الأسباب المتشابهة مع تلك التي أدت إلى أزمة الغرب. وأوضحت الصحيفة أن المراقبين يتساءلون عن مدى قدرة النظام المالي الصيني على البقاء في ظل حالته المتداعية الراهنة، مشيرةً إلى أن الصين لديها كثير من البنوك التي أقرضت أموالاً طائلة لأشخاص غير جديرين ولمشاريع خاطئة. وأضافت: «إن الحكومة الصينية قدّمت توفير فرص العمل والمشاريع رفيعة المستوى والهوس بمشاريع البنية التحتية على معطيات السوق التي تعتمد عليها الاقتصادات الرأسمالية عادة من أجل توزيع الموارد النادرة، لذا تم تضييع مبالغ طائلة من المال». وتابعت: «نتيجة لذلك، هناك قروض كثيرة من المستبعد سدادها إلى البنوك، لأنها استخدمت في أغراض لا طائل اقتصادي منها، ولم تحقق أرباحاً ولا عائدات». وحذّرت الصحيفة من حالة الغموض التي تكتنف بوادر الأزمة المالية في الصين، والتي تحاول السلطات في بكين إدارتها. إعداد: وائل بدران