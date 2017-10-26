الإمارات ماضية وملتزمة بدعم الشباب العربي تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 يوماً بعد آخر، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في تصدر المشهد الإقليمي والعالمي، في إنتاج المبادرات الخلاّقة، التي تصنع من حلم الشباب حقيقة، وتمهد الأرض أمام طموحات المثابرين وذوي المعارف والمهارات المتميزة منهم، واضعة نصب عينيها تحقيق مصالحهم، ورعاية آمالهم، سعياً إلى إنجاز أفضل النتائج التي تجعل منهم مساهمين فاعلين ومؤثرين في صناعة مستقبلهم ومستقبل دولهم، وببصمة إماراتية واضحة ومحفزّة. إن ما قيل ويقال عن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ابتكار المبادرات والبرامج الريادية ليس مجرد كلام على ورق، كان آخرها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «مليون مبرمج عربي»، والتي تعدّ من أكبر المشاريع، إذ تسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها، ومواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، بهدف تسليحهم بأدوات المستقبل التكنولوجية، وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها، بما يخدم احتياجاتهم المستقبلية، ويسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي مستقبلاً، بمبادرة مجانية، لا بل يحصل المتفوقون فيها على جوائز تفوق المليون دولار أميركي. ولعل توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في فتح يديها للشباب العربي، ودعمهم والتعاون مع بلدانهم، يأتي في سياق الإيمان بأن استقرار المنطقة أمانة في أعناق الجميع، الأمر الذي حدا بـ «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أن تكون الأداة التي تغرس الأمل وتبني المستقبل في المنطقة، من دون توقف، وهو ما أكده استطلاع لرأي الشباب العربي، في عام 2016، تم إجراؤه في 16 بلداً عربياً، أظهر تصدر دولة الإمارات، لقائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة، للعام الخامس على التوالي، ومتصدرة أفضل البلدان بالنسبة لرواد الأعمال الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ليعلّق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ذلك بالقول: «نحن نقول لهم: الإمارات بلدكم، وبلد الخير للجميع». لقد جاءت مبادرة «مليون مبرمج عربي» إدراكاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مستقبل الاقتصاد القادم سيتحقق بفعل استخدام التقنيات التكنولوجية، والبرمجيات الذكية، والتي سترفد الاقتصاد بمزيد من المداخيل، وستحقق للشباب كثيراً من الوظائف في بلدانهم، وتحديداً في قطاع التكنولوجيا الحديثة، التي يحتاجون بسببها إلى التدريب والتأهيل وصقل المهارات في هذا المجال؛ بحيث تُثرى معارفهم، وتتطور قدراتهم، وتتعزز خبراتهم في مجال العلوم المتقدمة، ليحتاج ذلك كله إلى إتقان لغة البرمجة، والتعامل معها بكفاءة وقدرة تتواكب مع متطلبات اقتصاد المستقبل الرقمي. وتعكس مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في خلق مليون مبرمج عربي، توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو استكمال مشروع الحضارة العربية، والانتقال لآفاق العمل الذي يواكب متطلبات العصر القادم، من مشاريع وبرامج وخطط، تحفّز على الابتكار، وتصنع التغيير الإيجابي في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لجيل الشباب الذي بات يعاني الكثير من الإحباط، وذلك من خلال استثمار طاقاتهم الإبداعية، وتمهيد الطريق أمامهم، كي يبنوا مجتمعاتهم، ويحقق لها الريادة والتقدم والقدرة على التنافس. إن مسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين الشباب وصقل مهاراتهم التكنولوجية والمعرفية، لا يقتصر على تقديم الدعم فقط للشباب المواطنين، إنما يسير في أهدافه النبيلة تلك، جنباً إلى جنب مع دعم الشباب العربي، وتحفيزهم كي يكونوا واثقين من حصولهم على حقهم في الحياة، في أن يحققوا أهدافهم الطموحة. فدولة الإمارات ستمضي في خطاها نحو دعم الشباب العربي، وإيقاظ الأمل في نفوسهم، لا بل وحثهم على ابتكار مشاريعهم المستقبلية، التي يعتقدون أنها ستؤمّن لهم معيشة كريمة يستحقونها ويعملون لأجلها. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية