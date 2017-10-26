تضييق الخناق على شلل الأطفال تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 وقت إطلاق المبادرة الدولية للقضاء على شلل الأطفال عام 1988، كان هذا المرض اللعين يصيب عشرة أطفال بالشلل كل خمس عشرة دقيقة، ليترك أربعين طفلاً مشلولين كل ساعة، على مدار الأربع والعشرين ساعة، في كل يوم من أيام السنة، وفي جميع دول العالم، والمؤسف أن جميع حالات الشلل تلك كان من الممكن تجنبها والوقاية منها. والآن وبعد مرور قرابة ثلاثة عقود، تم فقط تسجيل 12 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال هذا العام، وفي دولتين اثنتين فقط. وفي خلال العقود الثلاثة تلك، شكلت البنية التحتية للقضاء على شلل الأطفال، عماد الجهود الرامية لتوفير الرعاية الصحية الملائمة لجميع الأطفال، بما في ذلك الأقاليم القصية والمناطق النائية. وتوجت هذه الجهود بحقيقة أن فيروس شلل الأطفال، لا يستوطن حالياً إلا ثلاث دول فقط، هي باكستان وأفغانستان ونيجيريا، واللاتي لم ينقطع دابر المرض فيها أبداً، ولكن حتى في هذه الدول، تم حصار المرض في مقاطعات محدوده، وبالتحديد 15 مقاطعة فقط ظهر فيهم المرض منذ أكتوبر الماضي، مقارنة بـ29 مقاطعة في العام الذي سبقه. وحالياً تتضافر الجهود لرفع مستوى التغطية التطعيمية في تلك المقاطعات بشكل غير مسبوق، على أمل الوصول إلى الأهداف المرجوة، رغم ما يتم مواجهته من صعاب. وبسبب فداحة هذا المرض وتاريخه الدامي مع الجنس البشري، بادرت منظمة «روتاري إنترناشونال» الخيرية بإطلاق اليوم العالمي لشلل الأطفال (World Polio Day) عام 1988، وحدد له الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام –الثلاثاء الماضي هذا العام- وهو يوم قريب من يوم ميلاد العالم الأميركي «جوناس سولك»، والذي كان قد قاد أول فريق من العلماء نجح في تطوير تطعيم فعال ضد فيروس شلل الأطفال، فمن خلال تعميم استخدام هذا التطعيم المعتمد على فيروس (مضعف)، ومن بعده استخدام التطعيم الفموي الذي طوره عالم أميركي آخر بولندي الأصل هو «آلبرت سابين»، أصبح حلم القضاء التام على فيروس شلل الأطفال، ليلحق بفيروس الجدري حلماً من الممكن تحقيقه، ونقطة انطلاق للمبادرة الدولية للقضاء على المرض، وهي المبادرة التي نجحت حتى الآن في خفض عدد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم بنسبة 99 في المئة. وجدير بالذكر أن الإمارات تعتبر في طليعة دول العالم على صعيد الجهود الدولية للقضاء على فيروس شلل الأطفال، وهو ما تجسد منتصف شهر يونيو الماضي في مساهمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبلغ 30 مليون دولار أميركي، لدعم النشاطات الهادفة لاستئصال مرض شلل الأطفال، وهي المساهمة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دولي عقد حينها في مدينة «أتلانتا» بالولايات المتحدة الأميركية، تحت شعار «الوصول إلى صفر حالة شلل أطفال: تبرعات للقضاء على شلل الأطفال في العالم»، كما كان سموه قد خصص قبل بضعة أعوام، 100 مليون دولار، مناصفة مع «بيل جيتس» الرئيس المشارك لـ«مؤسسة بيل ومليندا جيتس»، لدعم مكافحة شلل الأطفال، ومكافحة أمراض معدية أخرى، وهو العطاء الذي كان قد أعلن عنه خلال زيارة الملياردير الأميركي لأبوظبي بداية عام 2011، مما يؤكد مرة أخرى على دور الإمارات الريادي في منظومة الجهود الرامية للقضاء على شلل الأطفال، وغيره من الأمراض المعدية.