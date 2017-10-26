أزمة كينية

تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

في ساعة اليأس الراهنة بكينيا، تجازف الحكومات الأميركية والأوروبية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بأن تكون جزءاً من المشكلة، فهي ترغب في إجراء انتخابات أيّاً كانت التكاليف، وبغض النظر عن مدى سوئها واستثنائيتها وتحيزها، رغم أن الأدلة كافة تشي بأنها لن تكون موثوقة، ومن الممكن أن تثير موجة من العنف، ويخيم فوق التصويت المزمع إجراؤه اليوم، شبح التجربة المريرة للانتخابات الكينية في عام 2007، عندما قُتل زهاء 1200 شخص في أحداث العنف السياسي التي أعقبت الانتخابات، وأصيب عشرات الآلاف، واضطرت مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً.

وكان من الممكن أن يتولى الاتحاد الأفريقي محاولة لجمع الأطراف السياسية، بدعم غربي، ومن ثم تفادي تكرار الأحداث الدموية التي وقعت في 2007.

ورغم حكم المحكمة، فإن قدرة المؤسسات الكينية على إجراء انتخابات ثانية، وفق أدنى معايير المصداقية، لا تزال غائبة في خضم البيئة السياسية الراهنة، ولا يزال الأشخاص أنفسهم، إلى جانب الإجراءات والأنظمة المسؤولة عن الانتخابات الباطلة، هم المسؤولون عن انتخابات الخميس، وإجراء انتخابات ثانية سيضمن وقوع أحداث عنف سياسي ويفجر أزمة لا تستطيع المؤسسات الكينية حلها.

ولا توجد حلول سريعة وسهلة في المتناول، ولكن الوقت وإتاحة الفرصة وحدهما يمكن أن يمنحا القادة السياسيين المجال للتفاوض، وربما أن تأجيل الانتخابات ليس الحل الأمثل، إلا أنه كان أقل الخيارات سوءاً، وقد لجأت إليه المحاكم الكينية من قبل عندما أجلت الانتخابات من أغسطس 2012 إلى مارس 2013.

ولا تتمتع لجنة الانتخابات الكينية نفسها بالمصداقية اللازمة لإجراء الانتخابات، ويخشى أعضاؤها على حياتهم، بل إن أحدهم فر من الدولة، وأكد زعيم المعارضة «ريلا أودينجا»، أنه لن يشارك في الانتخابات لأن إجراء تصويت جديد سيكون أسوأ من السابق، من دون إجراء تغييرات جادة.

مينا كياي: محام متخصص في حقوق الإنسان- نيروبي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»