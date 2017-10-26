محاولة أميركية لم تمنع اجتياح كركوك!

تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

كادت الولايات المتحدة تنجح في رعاية اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تجنباً للأزمة الحالية حول مدينة كركوك المتنازع عليها، والتي حلّت فيها قواتٌ عراقية وبعض المليشيات المدعومة من إيران محلَّ المقاتلين الأكراد الأسبوع الماضي.

وكانت تقارير إخبارية كثيرة أفادت بأن قوات الأمن العراقية دخلت كركوك وقاعدة عسكرية وحقول نفط مجاورة بعد اتفاق أبرمه أقارب الرئيس العراقي والثوري الكردي الراحل جلال طالباني، الذي توفي الشهر الماضي. لكن الاتفاق، الذي عقدته أرملة طالباني «هيرو» وآخرون من عائلتها، مع قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، فكّك الوحدة التي تمتع بها الأكراد منذ حرب 2003 لتحرير العراق، حيث وصف رئيسُ حكومة إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني هيرو بـ«الخائنة»، بينما اتهم أكرادٌ موالون لطالباني بارزاني بالتسبب في مصيبة أخرى لشعبهم.

وقد أخبرني أولئك المسؤولون بأن التسوية التي اقترحها ماكجورك كانت تقضي بانتزاع السيطرة الكردية على قاعدة عسكرية خارج كركوك تعرف باسم «كي 1»، وهي القاعدة التي يوجد فيها حالياً العديد من العسكريين الأميركيين. وكانت قوات البشمركة هي التي تتولى تأمين القاعدة منذ عام 2014. وعلى غرار المقاتلين الأكراد الآخرين المرابطين في كركوك وحقول النفط المجاورة لها، فإن البشمركة احتلت تلك القاعدة بعد انهيار الجيش العراقي أمام صعود تنظيم «داعش» في عام 2014.

وكانت التسوية الأميركية ستقضي بإدارة مشتركة للقاعدة العسكرية من قبل الأكراد والعراقيين، على أن يتواجد جنرالٌ أميركي (يوافق عليه الطرفان) لحل النزاعات بينهما. وكانت الفكرة هي أن ذلك سيسمح للعبادي بحفظ ماء الوجه بعد الاستفتاء حول استقلال كردستان الشهر الماضي، مع تفادي صدمة تولي القوات العراقية شؤون مدينة متعددة الأعراق لطالما اعتبرها الأكراد مدينتهم.

لكن، وعلى غرار جهود اللحظة الأخيرة التي بذلت لإقناع الزعماء الأكراد بالتراجع عن استفتاء الاستقلال، فإن مقترح التسوية الأميركي لم يُقنع العبادي بتجنب عملية عسكرية في كركوك. ووفق دبلوماسي غربي اشتغل على التسوية المقترحة، فإن ماكجورك طلب من العبادي يوماً إضافياً، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من إصداره الأمر لقواته بالتقدم إلى كروك. لكن العبادي لم يستجب.

وكانت أزمة كركوك قد بدأت تغلي منذ 13 أكتوبر الجاري، حين منح العبادي الزعماء الأكراد مهلة 48 ساعة لسحب قواتهم من كركوك والمناطق المحيطة بها، وهو ما أرغم أعضاء من الحزبين الكرديين الرئيسيين – بمن فيهم أقرباء طالباني – على الاتصال بالمسؤولين الأميركيين والبريطانيين مرات كثيرة حتى يضغطوا على العبادي كي يتراجع.

وبحلول يوم السبت الماضي، أدركت القيادة الكردية أنها أمام مشكلة كبيرة، حين التقى فصيل مسلح تابع لطالباني وفصيل آخر موالٍ لرئيس إقليم كردستان العراق (مسعود بارزاني) عند بحيرة دوكان من أجل عقد لقاء لمناقشة تحذيرات العبادي والتسوية الممكنة لتفادي عملية للجيش العراقي. وكان موقع الاجتماع مهماً لأنه يقع على منتصف الطريق بين عاصمة الإقليم أربيل الموالية تقليدياً لعائلة البارزاني، والسليمانية معقل فصيل طالباني.

لكن القمة الكردية لم تصل لإجماع بشأن مقترح التسوية الأميركية، فطلب ماكجورك مزيداً من الوقت من العبادي. بيد أن الوقت نفد. وبحلول الأحد، سافرت أرملة طالباني عائدةً إلى السليمانية مع معظم عشيرتها. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أبرموا اتفاقاً مع القائد العسكري سليماني. وبقية القصة معروفة.

واليوم فقدَ الأكراد كركوك، بينما تقترب القواتُ العراقية مما صوّت الأكراد الشهر الماضي ليكون الحدودَ الوطنية لدولتهم المستقلة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»