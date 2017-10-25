خلافة «تيلرسون» تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 أضحت «لعبة الصالونات» الأشهر حالياً في الولايات المتحدة الأميركية هي التكهن بمن سيخلف «ريكس تيلرسون» في منصب وزير الخارجية، وهي وظيفة لا يحظى شاغلها بالشكر في إدارة قلّصت دور وزارة الخارجية والدبلوماسية عموماً. غير أن هناك مرشحين مؤهلين وراغبين في شغل المنصب قد ظهرا في الأفق. وعندما واجه شائعات الأسبوع الماضي بأنه سيغادر الإدارة، ادعى تيلرسون الجهل بالأمر، وقال لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «مَن زعم ذلك؟». ووعد بالبقاء في منصبه «طالما اعتقد الرئيس أنه مفيد». وفي بداية الشهر الجاري، عقد مؤتمراً صحافياً لإنكار تقارير تفيد بأنه كان يدرس الاستقالة. وأعرب ترامب عن ثقته في كبير دبلوماسييه، رغم تقارير أفادت بأن تيلرسون وصف رئيسه بـ«الحماقة». ومثلما أظهرت جوانب متعددة، سيكون ميراث «تيلرسون» الأساسي وزارة خارجية مجففة من المواهب، مع روح معنوية في أدنى مستوى لها، وزارة تلعب دوراً محدوداً في صياغة السياسة الخارجية الأميركية. وستكون مهمة خليفته على الأرجح هي العدول عن ذلك المسار. وأبرز منافسين، وهما سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» مايك بومبيو، يعرضان مسارين مختلفين لتيلرسون. وقد حظيت هالي بالثناء خارج وداخل إدارة ترامب أثناء عملها لفترة قصيرة في مدينة نيويورك، وينسب إليها الفضل في «إنجاز» أمور، مثل فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وتشديد الموقف الأميركي في الأمم المتحدة. وعلى عكس تيلرسون، سارعت إلى الاستعانة بفريق عمل مميز، ما مكّنها من العمل بفاعلية للتنسيق بين الوكالات الحكومية. وتعيينها سيبنئ بأن وزارة الخارجية الأميركية تلتزم بالمواقف التقليدية لـ«صقور الجمهوريين»، بما فيها الدفاع القوي عن الحريات وحقوق الإنسان في الخارج. وقد يعني تحولاً في التوجه الراهن لإصلاح العلاقات مع روسيا. وخلال الأسبوع الماضي، قالت هالي في «معهد جورج بوش الابن» إن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية يرقى إلى «حرب». ودافعت عن تمويل الدبلوماسية والتجارة الحرة. والتقت هالي لاجئين في الشرق الأوسط، وتواصل جولتها العالمية خلال الأسبوع الجاري، متوجهة إلى إثيوبيا وجنوب السودان والكونجو، وتبدو كشخص يقوم بحملة من أجل الحصول على ترقية. غير أن اختيار «هالي» يبدو مجازفة بالنسبة لها، فقد حشدت ثقة حول توجهات سياساتها الخارجية تكفيها للترشح مستقبلا لمنصب الرئاسة. وقد مكنها بعدها المكاني عن البيت الأبيض من تفادي الصراعات الداخلية والعمل بصورة مستقلة. وليس من المؤكد ما إذا كانت ستستفيد من الانتقال إلى منصب وزير الخارجية. فتولي هذه الوظيفة سيكون مقامرة كبيرة. وأما بومبيو فسيكون وزير خارجية له علاقات أعمق مع ترامب، وآراء أكثر انحيازاً للموجودين في البيت الأبيض، فهو أكثر صقورية بشأن إيران من هالي. وكما أوضح في تصريحاته الأسبوع الماضي، فإنه يرغب في التقليل من أهمية التدخل الروسي في انتخابات 2016. ويُطلع «بومبيو» ترامب على المستجدات بصورة شخصية عدة مرات أسبوعياً، ويفضل البيت الأبيض رغبته في تعزيز وجهة نظر الإدارة. ورغم أن ميله إلى اتخاذ مواقف سياسية علانية يجعل البعض قلقاً في وكالة الاستخبارات المركزية، فإن ذلك سيكون من المؤهلات المهمة في وزارة الخارجية. وبالطبع، سترحب الكوادر المهنية في الوزارة بهالي أو بومبيو بأذرع مفتوحة، لكن لن تكون مهمة أي منهما سهلة ما لم يتخلَّ صراحة عن منهج تيلرسون ويدافع عن الدبلوماسيين ويتعاونون معهم. جوش روجين محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»