الديمقراطيون وحملة 2018 تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 يهاجم واحد من أوائل الإعلانات السياسية للديمقراطيين في حملة عام 2018 الانتخابية «بول راين والجمهوريين في واشنطن». ويبدأ الإعلان بصورة لرئيس مجلس النواب، وهو يسير مع ميتش مكونيل زعيم أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن الإعلان لا يذكر اسم الرئيس دونالد ترامب، ولا تظهر فيه صورته. وصرح مفكرون استراتيجيون ديمقراطيون لآمي والتر، المحررة القومية ل«تقرير كوك بوليتيكال»، بأن هذا الحذف لم يأت مصادفة. وأشارت والتر إلى أن وجهة نظرهم هي أن «مهاجمة قيادة الحزب الجمهوري أكثر فعالية ومصداقية لدى الناخبين المترددين من محاولة ربط الجمهوريين عشوائياً بالرئيس ترامب غير التقليدي والذي لا يمكن تصنيفه». صحيح أن الديمقراطيين يسعدهم أن يجد الجمهوريون في الكونجرس أنفسهم تحت هجوم في الخريف المقبل من ترامب ومن الديمقراطيين على السواء. لكني أظن أن حملات الديمقراطيين ستجعل ترامب في نهاية المطاف هو الهدف وليس راين أو مكونيل. فعادة تكون حملات التجديد النصفي للكونجرس سيئة للحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، لأن ناخبيه يكونون راضين، بينما يكون ناخبو الجانب الآخر ساخطين. فما الذي يجعل ناخبي الحزب الديمقراطي ساخطين حالياً؟ الواضح أنهم لا يحبون راين ومكونيل من كل قلبهم بالتأكيد. لكن غضبهم شديد للغاية من ترامب. والسبب في كراهيتهم لزعماء الكونجرس الجمهوريين أن هؤلاء الزعماء ييسرون مهمة ترامب في الحكم. وترامب أكثر شهرة من راين أو مكونيل، وهذا ما قد ينساه المتابعون بكثافة للأنباء السياسية. فقد أظهر استطلاع رأي شبكة «إن. بي. سي» و«وول ستريت جورنال» أن 36% من الأشخاص ليس لديهم وجهة نظر محددة عن راين، و48% ليس لديهم رأي واضح عن مكونيل، لكن نسبة من ليس لديه وجهة نظر محددة عن ترامب تبلغ 12% فقط. وبالنسبة لكثير من الناخبين، فإن حملة ديمقراطية تستخدم راين كهدف معلن غير أصلي يتعين أن تقوم بخطوتين، هما أولاً أن تجعلهم يكرهون راين، ثم يكرهون شخصاً جمهورياً ما في الكونجرس بسبب راين. لكن على الجانب الآخر إذا كان ترامب هو الهدف المعلن غير الأصلي، فيمكن أن يتجاوز عدد أكبر بكثير من الناخبين الخطوة الأولى. ويواجه الديمقراطيون عقبة أخرى في محاولة انتهاز فرصة واقع أن عددا كبيرا من الناخبين يروقهم ترامب وليس راين. ومعظم هؤلاء الناخبين لا يروقهم راين لاعتقادهم أنه لا يبذل الجهد الكافي لدعم ترامب. ولن يؤدي هذا الشعور إلى التصويت لصالح مرشح ديمقراطي في مجلس النواب. ومن منظور المرشح هذا، فإن أفضل نتيجة يمكن تحقيقها من إعلان حملة تعادي راين هو جعل بعض هؤلاء الناس يحجمون عن التصويت. لكن قطاعاً أكبر من الناخبين المناهضين لترامب قد يصوتون لمرشحين ديمقراطيين. ولهذا السبب، إذا كان المرء يعيش في دائرة انتخابية فيها تنافس شديد بين الحزبين في حملة الخريف المقبل، فقد يشاهد وجه الرئيس في إعلانات سياسية كثيرة للديمقراطيين. راميش بونورو كاتب أميركي وباحث زائر لمعهد أميركان انتربرايز ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»