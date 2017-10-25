نحو منظومة تعليم عصرية بمعايير عالمية تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 تضع دولة الإمارات العربية المتحدة العمل على بناء منظومة تعليم عصرية، وفقاً لأرقى المعايير العالمية في مقدِّمة أولوياتها، وتعمل على وضع السياسات العامة التي تستهدف الارتقاء بالتعليم، بما يواكب التغيُّرات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات كافة، وتحرص على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم، وتعزيز الشراكة مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم، وذلك من منطلق إيمانها بأن التعليم هو القاطرة التي تقود عملية التنمية بأبعادها المختلفة، وهو الرهان الحقيقي للانتقال إلى مرحلة ما بعد عصر النفط التي تقوم على اقتصاد المعرفة. وفي هذا السياق، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في قصر البحر، أول من أمس الاثنين، توقيع اتفاقية تجديد الشراكة بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وكلية إنسياد لمدة 10 سنوات مقبلة، وبموجب هذه الاتفاقية ستواصل «إنسياد» تشغيل الحرم الجامعي التابع لها في أبوظبي وإدارته وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة، وبالطريقة نفسها التي تستخدمها الكلية في إدارة أنشطتها في الجامعات التابعة لها في فرنسا وسنغافورة، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً بارزاً في قطاع التعليم والمعرفة وتطوير المواهب والكفاءات. وهذه الاتفاقية، كما أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، تعكس حرص قيادتنا الحكيمة على توفير التعليم المتطور المستقَى من أحدث الممارسات والتجارب العالمية وأنجحها للمساهمة في إعداد كوادر مواطنة تملك المهارات ومتسلِّحة بالعلم والمعرفة لتسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء للدولة. وفي سياق الاهتمام الاستثنائي الذي توليه الدولة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بها كي تواكب المعايير العالمية، كشف معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الاتحاد» مؤخراً، عن الفلسفة وراء الخطط الأخيرة لتوحيد المنظومة التعليمية في جميع المدارس الحكومية الإماراتية، مؤكداً أنها تهدف إلى البناء على النجاح الذي تحقق في مجلس أبوظبي للتعليم (دائرة المعرفة والتعليم حالياً) والوزارة، وتعميم أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات للنظام التعليمي كاملاً، كما حدَّد معاليه عدداً من الأولويات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة التعليم، وفي مقدمتها تعميم نموذج المدرسة الإماراتية، وتوفير برامج الدعم الأكاديمي للمدارس، والاستثمار الأمثل في المعلم، والتركيز على الاستدامة الوطنية للتنمية عبر توسع نوعيٍّ في برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي. وفي الوقت نفسه، فإن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي تم إطلاقها مؤخراً، تمثل نقلة نوعية نحو تطوير منظومة تعليمية مبتكَرة، حيث تستهدف العمل على تعزيز مهارات الطالب، بصفته حجر الأساس للعملية التعليمية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمرة لها، والتركيز على البحوث والدراسات، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرَة تعزز من تنافسية الدولة عالمياً، كما أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إعداد جيل إماراتي يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، بما يضمن الاستمرارية، وتأمين مستقبل سعيد، وحياة أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الدولة بين أفضل دول العالم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية