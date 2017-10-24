حدث في منتدى «الاتحاد» 12 تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 حينما خرجنا من القاعة في ختام منتدى جريدة «الاتحاد» بنسخته الثانية عشرة مساء الخميس الماضي بأبوظبي، فاجأني أحد المهتمين بسؤال: كيف رأيت منتدى هذا العام؟ لم أجبه بسرعة، أو على الأقل بالسرعة التي كان يتوقعها، بل منحت نفسي لحظات لإجابة دقيقة وغير تقليدية عن سؤاله. قلت له إن منتدى هذا العام تميّز عن المنتديات السابقة الجيدة بأنه كان أكثر جرأة وفائدة لجهة المتكلمين الرئيسين وكذلك العناوين، فابتهج، أو هكذا هيئ لي. كُنت صادقاً في ذلك وشفافاً بقدر كبير، فحينما يطمئن الكاتب والمثقف والمفكر أن هنالك نسبة مرتفعة من الحرية ونسبة شعور مماثلة بالأمان، فإن الفائدة تكون كبيرة وقيّمة إن لجهة المعلومات والتحليلات، أو لجهة الأفكار المبتكرة. وهذه غالباً ما يتجنبها الكُتَّاب والمحاضرون إن هم أحسوا العكس، أن الجو ليس سليماً. وهذا ما توفر بجرعة كبيرة في منتدى «الاتحاد» لهذا العام مما جعله متميزاً ومفيداً للقائمين عليه وللمسؤولين أصحاب القرار. إن الفائدة لا يمكنها أن تتحقق في أجواء تنقصها الحرية، كما أن الجرأة وهي ابنة الحرية، إذا ما انتفت عن المكان، أي مكان، ظلت الطروحات سطحيّة لا تلامس اللب، وأصحابها يظلون بعيدين عن جوهر الأمور. إن نجاح المنتديات والمؤتمرات والأنشطة الفكرية والثقافية بوجه عام في أي مجتمع، مشروط بعنصرين رئيسيين ما زالا غائبين في أغلب بلدان العالم الثالث، وهما الحرية بنسبة إنسانية مرتفعة، والجرأة في التعبير عن الرأي القويم. ولعل ما أوصل أمورنا وقضايانا في بعض منطقتنا العربية، إلى المآلات التي نعيش نتائجها المخيبة اليوم، ونتذوق مرارتها، هما أمران اثنان: تدني سقف الحرية وانتفاء الجرأة في التعبير عن الحقيقة، وهما عنصران تتطلع إلى تنميتهما في أفراد المجتمع القيادة المخلصة المتفانية التي تريد لشعبها الرفعة والكرامة والازدهار، وهذا ما تسعى إليه الدول، وتعد الإمارات واحدة في رأس القائمة التي استطاعت أن تكون نموذجاً لافتاً في هذا المجال وهو يخضع لنقلات جديدة بين حين وآخر، نموذجاً لعله الأول في مجمل التجارب التي حدثت في بلدان العالم الثالث وخصوصاً البلدان العربية، مما جعله قابلاً للتصدير إلى من يحتاجه ويريد الاقتداء به إذا ما أراد لشعبه الارتقاء إلى مصاف الشعوب المتقدمة في العالم، وهذه مفخرة قل ما يحظى بها شعب من شعوب الدول النامية. ويضاف إلى تجربة الإمارات في الحرية والجرأة في طرح الأمور، أن الإمارات امتلكت ميزة جديدة جرى تطويرها على مدى الأعوام الماضية في مجال الترقي والتقدم، تتمثل في أن المؤسسة في القطاع العام أكثر تقدماً من المؤسسة في القطاع الخاص، بخلاف ما هو قائم في كثيرٍ من الدول الأخرى، من حيث المبادرات الريادية والعملانيّة في كثير من مجالات الحياة، بينما تجد المعادلة معكوسة في سائر البلدان الأخرى، حيث مؤسسات القطاع الخاص لها قصب السبق في المبادرات على مؤسسات القطاع العام، وهي أكثر تقدماً عليها. ولعل هذا التوازن الدقيق هو إحدى الروافع الفعَّالة لمجتمع الإمارات التي وضعته بين المجتمعات المتقدمة في العالم المعاصر.