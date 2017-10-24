الأمن الفكري في المدارس تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 تعد قضية الأمن الفكري وتقويض التطرف والغلو والراديكالية والتعصب في المدارس قضية وطنية تشغل عقول وقلوب صانعي السياسات ومتخذي القرارات في جميع دول العالم، وعوامل التطرف كثيرة وتشغل الأسرة جانباً مهماً في عملية الضبط الاجتماعي من خلال وظائفها المتعددة في التربية والتنشئة. والإشكالية في الحقيقة تكمن في أن الأبوين في حاجة إلى إعادة تأهيل وبرمجة من جميع النواحي، بجانب الطغيان السلطوي لبعض المربين ليمارس ضد الطفل إرهاباً فكرياً في المدارس، ويتعلم أن يكره ويمقت الآخر المختلف، وهو لا تنقصه كراهية تشربها في بيئته المباشرة، وما يزيد الطين بلة الطريقة النمطية التي تدرس بها مادة التربية الإسلامية، وترى الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف يحدثك كيف سيعذب في القبر ويصف لك عذاب النار وأنواع العذاب المختلفة، ويصف حلاقة رأس زميل له بأنها حرام وكفر! فيجب أن يكون لدينا مشروع حضاري حقيقي ينعكس في مدارسنا وفي تكوين السمات الشخصية للطفل، ومراجعة القيم والعادات والاتجاهات الاجتماعية، وليكن الأمن الفكري هو مواجهة الخوف من التغيير الإيجابي والوصول إلى أعلى درجات الاطمئنان والشعور بالسلام، ولذلك يجب أن نملك الشجاعة ونعترف بأن أسطوانة نشر الوعي الشرعي والفكري الصحيح في أوساط الطلاب فيما يتعلق بقضايا الغلو والتفكير كافية لمنع التطرف، هي كلام يغالط المخرجات والأرقام والسلوك الذي أخذ يتنامى بين الطلاب في طور تسارع المتغيرات التي طرأت على العالم الإسلامي، الذي يمثل الشباب الأغلبية فيه. ومن غير المجدي أن نقول إن الأمن الفكري يهدف إلى الحفاظ على هوية المجتمع من حيث ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى عليها قيم المجتمع، لكون بعض تلك الثوابت ضيقة الأبعاد وتعارض القيم الإنسانية الجامعة.