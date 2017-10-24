الأمن الفكري في المدارس

تعد قضية الأمن الفكري وتقويض التطرف والغلو والراديكالية والتعصب في المدارس قضية وطنية تشغل عقول وقلوب صانعي السياسات ومتخذي القرارات في جميع دول العالم، وعوامل التطرف كثيرة وتشغل الأسرة جانباً مهماً في عملية الضبط الاجتماعي من خلال وظائفها المتعددة في التربية والتنشئة. والإشكالية في الحقيقة تكمن في أن الأبوين في حاجة إلى إعادة تأهيل وبرمجة من جميع النواحي، بجانب الطغيان السلطوي لبعض المربين ليمارس ضد الطفل إرهاباً فكرياً في المدارس، ويتعلم أن يكره ويمقت الآخر المختلف، وهو لا تنقصه كراهية تشربها في بيئته المباشرة، وما يزيد الطين بلة الطريقة النمطية التي تدرس بها مادة التربية الإسلامية، وترى الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف يحدثك كيف سيعذب في القبر ويصف لك عذاب النار وأنواع العذاب المختلفة، ويصف حلاقة رأس زميل له بأنها حرام وكفر!
فيجب أن يكون لدينا مشروع حضاري حقيقي ينعكس في مدارسنا وفي تكوين السمات الشخصية للطفل، ومراجعة القيم والعادات والاتجاهات الاجتماعية، وليكن الأمن الفكري هو مواجهة الخوف من التغيير الإيجابي والوصول إلى أعلى درجات الاطمئنان والشعور بالسلام، ولذلك يجب أن نملك الشجاعة ونعترف بأن أسطوانة نشر الوعي الشرعي والفكري الصحيح في أوساط الطلاب فيما يتعلق بقضايا الغلو والتفكير كافية لمنع التطرف، هي كلام يغالط المخرجات والأرقام والسلوك الذي أخذ يتنامى بين الطلاب في طور تسارع المتغيرات التي طرأت على العالم الإسلامي، الذي يمثل الشباب الأغلبية فيه. ومن غير المجدي أن نقول إن الأمن الفكري يهدف إلى الحفاظ على هوية المجتمع من حيث ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى عليها قيم المجتمع، لكون بعض تلك الثوابت ضيقة الأبعاد وتعارض القيم الإنسانية الجامعة.
ومن سمات الطالب الذي لديه جنوح للتطرف والعنف، والذي يجب أن يحرك مؤشر الأمن الفكري في منظومات المدارس ويدرج ضمن سجل مخاطر سلوكي وفكري يوثق توجهات الطلاب، ويتدخل في الوقت المناسب لإصلاح ما يمكن إصلاحه من السمات التي لا بد من متابعتها بحذر كالاعتداء الجسدي أو اللفظي، السلوكُ الاستفزازي، والإضرار بممتلكات الغير والممتلكات العامة، وإطلاق أسماء مهينة على الآخرين، والتحيز لجنس أو قبيلة أو منطقة أو مذهب، والسخرية من معطيات الآخر الاجتماعية، ورفض النقاش والحوار، ورفض التعاون، والتغاضي عن العنف أو دعمه تجاه الآخرين، والتكفير وإن كان بصورة مزاح، والتعصب للرأي، والتقليل من شأن آراء الآخرين، وتوجيه نقد جارح للآخر، والانطواء والابتعاد عن أقرانه. وكذلك فقدان الاهتمام بالأصدقاء والأنشطة، وإظهار التعاطف مع القضايا المتطرفة والأشخاص المتطرفين، وتمجيد العنف. ويغضب بسرعة ويميل للجدل الذي لا يصل لحلول أو اتفاق، وهو سريع في إدانته واتهامه للآخرين، وإلقاء اللوم عليهم في كل الأحوال، وتجاهل أو شيطنة وجهات النظر التي تتعارض مع رأيه، والتعبير عن نفسه بطريقة تبدو تلقينية ولا تناسب سنه، وإثارة الأسئلة التي تدعو لاختيار أحد الطرفين، ومنع أي طالب من التحدث في الدين بما يتعارض مع فكره، وتغيير مفاجئ لدائرة الأصدقاء. وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان الطالب يستمتع بها، ويمضي معظم وقته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن الأفكار العدائية أو التآمرية، وتبرير استخدام العنف والإجرام أو التعبير عن الرغبة في «الانتقام» و«الحقيقة المطلقة»، واستخدام عبارات الفريقين أحدهما يمثل خيراً مطلقاً والآخر شر مطلق، وتكوين صداقات مع أشخاص يكبرونه بالسن بصورة واضحة وكبيرة، والتحدث عن مشاعر الاضطهاد وغياب العدالة الاجتماعية، والتغيير في المظهر ومحاولة فرض مظهر على زملائه يشبه مظهره، وتحريم ممارسات غير متفق على حرمتها أو أصبحت سائدة في عصره، والطلب من أقرانه مناداته بأسماء مستعارة أو كنية خاصة. وتغيير هويته عبر الإنترنت، والتحدث عن القضايا الاجتماعية والسياسية بطريقة مثيرة للشبهات، مقارنة مع سنه وخبراته في الحياة، وانتقاد دائم للحكومة ورموز الحكم، وعدم الاختلاط مع أقرانه الذين يميلون لتصرفات تمثل ثقافات مختلفة. وعدم الاختلاط مع الجنس المختلف أو الحديث معهم، ورفض وجود صور وما يشبه التماثيل في الفصل ولو كان ذلك لأغراض تعليمية، وانتقاد مظهر مدرسيه وغيرها من السلوكيات والممارسات العديدة التي يجب أن ترصد لمنع الطالب من التوغل أكثر في منظومة التطرف، أو أن ينزلق في ذلك الاتجاه.