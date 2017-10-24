ملتقى «الاتحاد» واستشراف المستقبل تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 أسعد دائماً بالمشاركة في ملتقى «الاتحاد» السنوي، وهو ملتقى فكري بامتياز يجمع كتاب جريدة «الاتحاد» الغراء، ويحقق دائماً ثقافة النحل في الإنتاج والإبداع، والمنتج الفكري لملتقيات «الاتحاد» يقارب قضايا عربية ودولية راهنة. ويسمح بقراءات متعددة المداخل والرؤى، إذ يتسع لقضايا عربية ودولية، ابتداء من قضايا دول الخليج والمشرق والمغرب ومصالح كل قُطر الوطنية والإقليمية، إلى العلاقات العربية والدولية، مع تركيز خاص على المسائل الاستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، في مقارنة موسوعية معرفية تلخص التفاعلات القائمة باتجاه بناء الوعي الاستراتيجي السياسي والفكري والثقافي والاقتصادي الشمولي. والتوجه نحو إنتاج عقل استراتيجي سياسي عربي حداثي قابل لأن يتداخل ويتفاعل نظرياً وعملياً مع المعضلات السياسية الداخلية والخارجية وقضايا الاقتصاد والدولة والمجتمع، فيقدم خلالها معرفة منهجية، يساهم بها في ترشيد التوجيه والممارسة: ممارسة عملية التغيير والتقدم. وموضوع هذه السنة كان حول دول مجلس التعاون الخليجي ومكافحة الإرهاب، وقد عهد إليّ بالتعقيب على الورقتين الأوليين اللتين قدمتا، وهما ورقتا الدكتور رضوان السيد، والأستاذ عبدالله بن بجاد العتيبي. وتزداد القناعة يوماً بعد آخر بأن العوامل السياسية هي عوامل محددة، وليست جانبية، في علاقات الدول فيما بينها داخل التكتل. وقد أشار د. رضوان في ورقته إلى أن الدول الخليجية قد نفت وعلى رأسها السعودية، إبّان إقامة مجلس التعاون الخليجي، أن يكونَ هدفُها من وراء إقامة المجلس إنشاء تكتل سياسي أو عسكري. ولكن ولو لم تكن الأسباب تكمن في إنشاء تكتل سياسي فإن متغيرات السياسة تؤثر على مسار أي منظومة إقليمية في العالم. وورقة الأستاذ عبدالله بن بجاد العتيبي نقلت كل المحطات والأوضاع المؤسفة التي وصلت إليها المنظومة الخليجية بسبب العامل القطَري. ويمكن أن نسرد مثالاً قريباً من المنطقة، وهو تجربة الاتحاد من أجل المتوسط... فقد أخطأ استراتيجيو هذا الاتحاد، وعلى رأسهم الفرنسيون، في أنه بإمكانهم وضع المشاكل السياسية في الفضاء المتوسطي جانباً والعمل في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية حصرياً. وهذا خطأ. وما كان أحد ليتكهن بما سيقع في الضفة الجنوبية من المتوسط، وخاصة في الدول العربية منها! ‬وما ‬كان ‬أحد ‬كذلك يتصور ‬يوماً ‬أن ‬الآلاف ‬من ‬السوريين ‬سيغادرون ‬بلدهم ‬في ‬اتجاه ‬المخيمات ‬ودول ‬أوروبا ‬طالبين ‬أبواب ‬الرحمة ‬والأمان. ولا ‬كان ‬أحد ‬يتوقع ‬أن ‬أنظمة ‬بأكملها ‬ستتهاوى ‬كما ‬تتهاوى ‬أوراق ‬الخريف، ‬أو ‬أن ‬دولة ‬مثل ‬ليبيا ‬ستصبح ‬دولة ‬فاشلة ‬في ‬حرب ‬أهلية ‬تأتي ‬على ‬الأخضر ‬واليابس. ‬وأن ‬منظمات ‬إرهابية ‬ستجد ‬لها ‬مأوى ‬آمنا ‬في ‬بلدان ‬تنعدم ‬فيها ‬مقومات ‬الأمن ‬لتصل ‬شظاياها ‬إلى ‬دول ‬مثل ‬تونس ‬في ‬عمليات ‬إرهابية ‬عاتية ‬و بنتائج ‬خطيرة ‬على ‬البلد ‬بأكمله. ‬وكل ‬هذه ‬المعطيات ‬السياسية ‬يستحيل ‬معها ‬تعاون ‬متوسطي ‬مشترك. أما الخلاصة الأخرى فهي أن دينامو أي تعاون أو تكتل إقليمي يقوم على الدول المحورية، فبدون دول محورية يصعب الحديث عن منظومة إقليمية. وقد ذكرت في تدخلي تاريخ الاتحاد الأوروبي كمثال حي لتكتل إقليمي ناجح وله من السمات ما يمكننا من استخلاص الدروس والعبر الحقيقية والصالحة لنا، فهذا الاتحاد المكون من 28 دولة ما كان لينجح لولا دولتيه المحوريتين اللتين قادتا وتقودان سفينته باستراتيجية خارقة للعادة وبدون كلل أو توقف، وهما طبعاً فرنسا وألمانيا. وأظن أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما بحق اليوم من الدول المحورية سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية، وللحديث بقية.