الضغط على كراكاس

تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

تهدد إدارة ترامب، ودول أوروبا وأميركا اللاتينية بتصعيد العقوبات المفروضة على فنزويلا بعد انتخابات مجالس الولايات التي أجريت يوم الأحد الماضي وقيل إنه قد شابها التزوير، بيد أن هذه الأطراف الدولية تفعل ذلك بالطريقة الخطأ، كلاً على حدة.

وعقب ادعاء النظام الفنزويلي أن حزبه قد فاز، ورفضه السابق الاعتراف بالجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، بات من الواضح أن جميع سبل حل أزمة فنزويلا عن طريق الانتخابات صارت مغلقة بشكل مؤقت، والآن ربما أصبحت هناك حاجة إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية جديدة وعلى نطاق أوسع لإجبار النظام على السماح بإجراء انتخابات حرة في عام 2018 -عند انتهاء فترة ولاة الرئيس مادورو. بيد أن المشكلة هي أنه ليس لدى إدارة ترامب، والاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية أجندة مشتركة تتضمن مطالب محددة بوضوح لممارسة ضغوط على نظام كراكاس.

لقد فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات مالية جديدة على بعض كبار المسؤولين في فنزويلا، وقد تعهدت المكسيك وكولومبيا وكندا باتخاذ خطوات مماثلة، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت بنما وأوروجواي -وهما مركزان مصرفيان رئيسيان- قد اتخذتا مثل هذه الإجراءات.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد هدد بفرض عقوبات اقتصادية خاصة به على فنزويلا، وكذلك علق الميركوسور (التكتل الاقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أميركا اللاتينية) عضوية فنزويلا، وطالبت 12 دولة من القارة اللاتينية بإجراء مراجعة مستقلة «عاجلة» للعملية الانتخابية التي أجريت في 15 أكتوبر. ولكن عدم وجود استراتيجية متعددة الأطراف وراء هذه العقوبات يقلل من فاعليتها.

* كاتب أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»