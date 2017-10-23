الإمارات تعزز قدراتها في علوم الفضاء تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017 في إطار مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتحوّل العلمي والتكنولوجي الهائل، والطفرة الكبيرة التي حققتها البشرية، بظهور الذكاء الاصطناعي، واستحداث العديد من التقنيات التي خدمت القطاعات البحثية والتطويرية، لما لها من أثر كبير في المجتمعات الإنسانية، انطلقت في الأول من أمس، أعمال «الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء»، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. لقد استطاعت الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تعزز حضور الدولة مركزاً رائداً في قطاع الفضاء، إقليمياً وعالمياً، والذي جاء بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إعطاء الثقة والأمل لجيل الشباب الواعد، عبر توجيهات استشرافية عميقة، أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كركيزة تعزز من مكانة الدولة، في مجال أبحاث وعلوم الفضاء بين مصاف الدول المتقدمة، من خلال حشد الطاقات، وإطلاق المبادرات المحفّزة والخلاقة، لتطوير واستحداث البرامج التكنولوجية وعلوم الفضاء، استلهاماً للمراحل التي مرت بها الحضارتين العربية والإسلامية في أصناف العلوم كافة، خلال عشرة قرون، ليتمّ البناء عليها، وفق فكرة «روح العصر»، التي أشار إليها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التي تجسدت بتنامي الاهتمام بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، كي تفتح أمام البشرية الآفاق اللازمة لتحقيق حياة أفضل للجميع. وفي سياق الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق كوادر وطنية، تحترف العمل في مجال علوم الفضاء، جاءت العملية الخاصة في تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الصناعي الثالث «إلياه 3»، في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تشرف على تصميمه وتصنيعه كوادر وطنية، تعمل في «إلياه سات»، للإسهام في تشغيل القمر، بعد نجاح إطلاقه، مغطياً أسواقاً جديدة في أفريقيا والبرازيل، في دلالة على أن دولة الإمارات حريصة على إحداث التطور واكتساب الخبرة والمهارات اللازمة في هذا القطاع الحيوي، وبأيدي أبنائه، ليكونوا أساس البناء والتقدم، في توفير حلول متعددة للقطاعات التجارية والحكومية عبر الأقمار الصناعية، كخدمات الإنترنت، والبث التلفزيوني والاتصالات، في مختلف أنحاء العالم. وتمضي دولة الإمارات العربية المتحدة، في تأصيل ممارساتها في مجالات تقنيات وتكنولوجيا الفضاء والمعلومات، ومواكبة طفرات الذكاء الاصطناعي، وبذل الجهود الحثيثة في تفعيل هذه العلوم وممارساتها لدى أبنائها الذين يتطلعون إلى حب العلم والعمل، الأمر الذي جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعلن منذ أيام تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، في اتساق مع الاستراتيجية التي تبنتها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستثمار التنمية البشرية وبناء الإنسان، عبر خطط جديدة، تعزز من تنافسيتها بين دول العالم، كدولة سبّاقة وخلّاقة في البحث والتطوير في مجالات الثقافة والعلوم ونشرها في دول المنطقة والعالم. لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس وصوغ مبادرات علمية وتكنولوجية، طالت قطاعات التعليم، والقطاعات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، في سعي منها إلى تنمية القدرات الوطنية في علوم وتكنولوجيا وأبحاث الفضاء، وغرس ثقافة البحث والتطوير في أجيال المستقبل، وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب في تلك المجالات، ما يتيح لهم تقديم أفكار إبداعية تسهم في مساعدة المجتمع، وتحقق أهداف الدولة في بناء جيل من العلماء والمتخصصين، يدعمون مسيرة الدولة في عملية التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التميز والريادة المعرفية والعلمية والاقتصادية والتعليمية. ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسترالتيجية.