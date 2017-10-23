أوروبا والاتفاق النووي الإيراني تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017 أكد زعماء الاتحاد الأوروبي من جديد التزامهم بالاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، ولكنهم في ذات الوقت انتقدوا برنامج الصواريخ الباليستية في إيران، والدور الذي تلعبه طهران في الشرق الأوسط واصفينه بأنه يؤجج انعدام الاستقرار. وأكد البيان المشترك لزعماء الاتحاد الأوروبي، والمتفق عليه بعد محادثات في بروكسل الخميس الماضي، على «الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الإيراني»، ولكنهم عبروا عن «مخاوف متعلقة بالصواريخ الباليستية وتصاعد التوتر» في الشرق الأوسط. إلا أن البيان قال إنه تجب مناقشة هذه القضايا من دون أن تكون للحديث صلة مباشرة بالاتفاق النووي. فهل تشكل الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران نقطة تحول في السياسات الأميركية ومن ثم الأوروبية؟ أم ستستمر القارة الأوروبية في ممارسة سذاجتها السياسية في التعاطي مع الاتفاق النووي مع إيران كانجاز عظيم؟! بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، التي تضمّنت عدم التصديق على الاتفاق النووي وتحويله إلى الكونجرس، إضافة إلى التلويح بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري والبرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني. ومن المنتظر أن يقرر الكونجرس في موعد أقصاه منتصف ديسمبر المقبل، ما إذا كان سيعيد تفعيل العقوبات مرة أخرى على إيران. وفي توضيح للسياسة الأميركية تجاه إيران صرح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: «لقد نظرنا إلى الوضع الإيراني ومكانة الاتفاق النووي، أي خطة العمل المشتركة، ضمن نظرتنا إلى العلاقة مع إيران، وأننا لا نعتقد أنّ الاتفاق النووي يجب أن يحدد السياسة برمتها، وبكل صراحة، حدّد الاتفاق النووي السياسة تجاه إيران في الماضي»، مضيفاً «إذن نحن نشعر بالقلق إزاء معالجة تلك العناصر التي لم تجر معالجتها في الماضي. ولذلك نريد من ناحية دراسة الاتفاق النووي وفهم كيف يمكننا استخدامه بطريقة مثمرة وقوية جداً، ولكننا نرغب أيضاً في تحديد طريقة معالجة كل هذه القضايا الأخرى». تتعاطى أوروبا بسذاجة كبيرة في ما يتعلق بإيران وبأسباب المخاوف العربية من الدور الإيراني التخريبي في الشرق الأوسط ومن انعكاسات الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015 على السياسات الإيرانية وعلى المنطقة إذ لا يزال الأوروبيون يجادلون بإمكانية تحقيق السلام مع إيران وتطبيع العلاقات مع الإيرانيين على جميع الصعد، متجاهلين الدعم الإيراني للإرهاب ودعمها المستمر للمليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية المتعاظمة والمعلنة في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وأفغانستان. لقد منح الاتفاق للدولة الرئيسة الداعمة للإرهاب مبلغ 100 مليار دولار عن طريق إلغاء العقوبات وفتح الطريق أمامها لكي تواصل مسارها نحو الحصول على السلاح النووي بدون أن يأخذ مخاوف الشركاء والحلفاء من الدول العربية المحيطة بإيران بعين الاعتبار. في الحقيقة لا توجد سياسة أوروبية خارجية واحدة على رغم أن الاتحاد الأوروبي يُفَضِّل أن يقول ذلك، فهناك أصوات مختلفة ومتناقضة أحياناً فيما يتعلق بالموقف الأوروبي من إيران، ولكن غالباً ما تصاغ بعض الرؤى السياسية بمثالية بعيدة عن الواقع في الشرق الأوسط وتعقيداته. واليوم تحتاج أوروبا للإنصات أكثر لمخاوف شركائها وحلفائها في الشرق الأوسط، والنظر للحقائق على الأرض، فالاتفاق النووي الذي منع إيران من تطوير الصواريخ، سمح لها في المقابل بتصدير واستيراد الأسلحة، كما أن رفع العقوبات عن طهران أدى إلى زيادة المداخيل التي ظهرت مع الوقت بيد المجموعات الإرهابية. تحتاج أوروبا لنظرة واقعية للشرق الأوسط بعيداً عن الأمنيات وأحلام السلام.