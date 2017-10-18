قوة الأصالة والمعاصرة تاريخ النشر: الأحد 22 أكتوبر 2017 حدثان تربويان عالميان شهدتهما دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي يبرهنان على أن القوة في اجتماع الأصالة مع المعاصرة، هنا في الدولة كتاب مفتوح لمن أراد أن يتعلم، فكثيرة هي الدول التي اعتقدت أن أصالتها تحول بينها وبين المعاصرة، وأن هناك صراعاً أزلياً بين الجذور الراسخة للدول وبين التطور والأخذ بالجديد المفيد أينما كان، بيد أن تجربة الإمارات جعلت من أهل تلك النظريات يعيدون النظر في فكرهم، فهنا تجتمع الأصالة العربية مع أحدث النظريات الغربية في بوتقة صهرت كل ذلك لإنتاج جيل معتز بهويته متفتح في عقله وفكره متطلع لمستقبل أفضل لوطنه. والحدث الأول تلخص في قوة الكلمة، كما عبر عن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هناك قوة في الحرف والكتاب وقوة في كلمة اقرأ.. قوة تصنع الحضارة، وعندما يجتمع 7 ملايين عربي في مشروع واحد، نعرف أننا في الطريق الصحيح». لقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يوم الأربعاء الماضي الفائزة الأولى في سباق تحدي القراءة العربي عفاف رائد من فلسطين، وأما المدرسة العربية التي تسلمت جائزة المليون دولار فقد كانت مدرسة الإيمان من مملكة البحرين. والحدث الثاني كان في العاصمة أبوظبي فبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، شهدنا مسابقة المهارات العالمية أبوظبي 2017 خلال الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى في تاريخ منظمة المهارات العالمية التي تتم خلالها استضافة المسابقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنافس 1300 متسابق من أكثر من 70 دولة في 51 مهارة، تضم الروبوتات المتحركة وصيانة الطائرات وتنسيق الحدائق وصياغة المجوهرات وغيرها من المهارات. وتعليقاً على هذا الحدث العالمي قال سمو الشيخ هزاع بن زايد ب«تويتر» إن «الشباب هم طاقة الحاضر والمستقبل. مسابقة المهارات العالمية 2017 تفتح أفقاً واسعاً لاستكشاف ما يمتلكه الطلبة من مواهب وإمكانات وقدرات كبيرة». فما أجملها من عقول تلك التي التقت في العاصمة أبوظبي. إن ثروة عقول الشباب معين لا ينضب ولكنه بحاجة إلى اكتشاف لمخزون تلك العقول، وبعد ذلك يتم استثمار تلك الأفكار في البناء لا الهدم، أمة تقرأ، أمة ترقى، وشباب يبتكر للمستقبل، هذه هي الإمارات.