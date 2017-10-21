تعليم الفتيات

تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017

هناك نحو 130 مليون فتاة لا يذهبن إلى المدارس. وتحاول منظمة «وان» العالمية لمحاربة الفقر المدقع إصلاح هذه المشكلة بالتركيز على المناطق المتضررة. وتقرير المنظمة الجديد رصد أسوأ عشر دول فيما يتعلق بحصول الفتيات على التعليم، تسع منها في أفريقيا، والدولة الأخرى هي أفغانستان التي ضخت فيها الولايات المتحدة أموالا طائلة من أجل التعليم منذ الإطاحة بـ«طالبان» عام 2001.

ويعتقد «مارفين جي. وينباوم» مدير برنامج أفغانستان وباكستان في معهد الشرق الأوسط، أن «هناك الكثير من الأموال التي أهدرت»، لكنه يذكر أن جزءاً من مشكلة التعليم في أفغانستان يتعلق بالصراع الدائر هناك.

وتوصل تقرير «وان» أيضاً إلى أن الفقر الشديد ليس مسؤولا بالضرورة عن عدم حصول الفتيات على تعليم. فبورندي مثلا بها أدنى متوسط لنصيب الفرد من الإنتاج المحلي الإجمالي في العالم، لكنها تحتل المرتبة الـ18 في تصنيف منظمة «وان». وعوامل أخرى مثل زواج القاصرات تلعب دوراً بهذا الشأن. وقد أشار البنك الدولي إلى أن نحو 15 مليون فتاة كل عام يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً وكثيرات منهن يتركن الدراسة بعد الزواج. وذكرت منظمة «وان» أنه في كثير من الدول الأسوأ أداءً، يتزوج أكثر من نصف النساء قبل أن يبلغن 18 عاماً، مما يقلص فرصهن التعليمية.

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روبي ميلين*

*صحفية أميركية

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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»