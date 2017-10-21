شريان حياة لـ«الديمقراطيين»! تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017 ينبغي أن يكون استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شبكة «سي إن إن» بمثابة صيحة تحذير للجمهوريين. ومن نتائجه أن الرئيس دونالد ترامب حصل على نسبة تأييد لا تتجاوز 37%، بينما بلغت نسبة رفضه 57%. ويبدو أن مجموعة أساسية، الثلث من كل استطلاع للرأي تقريباً، هي الجزء الوحيد من الناخبين الذين لا يبدو لهم ترامب أو أي شيء مرتبط به سلبياً. كما بلغت نسبة التأييد لخطته الضريبية 34%، مقابل نسبة رفض بلغت 52%. ويعتقد أقل من الثلث أن الخطة الضريبية ستحسن من وضع الاقتصاد. وما يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لترامب أن 67% يعتقدون أنه يجب أن يفصح عن إقراراته الضريبية، بينما لا يعتقد 24% ذلك. والتصويت الأكثر أماناً بالنسبة للعديد من أعضاء الكونجرس سيكون مطلباً لكي يفرج ترامب عن إقراراته الضريبية وإلا فسيرفضون مشروع قانون الضرائب. ومع ذلك، وحيث أن ترامب ما زال يحظى بدرجة عالية نسبياً من التأييد (70%) من الجمهوريين –وإن كانت أقل من نسبة 80% التي سجلتها استطلاعات الرأي في وقت سابق من هذا العام– فإن إلحاحه المستمر على الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ ربما يفسر الأسباب التي تجعل أرقام الاقتراع العام للكونجرس صعبة للغاية. ووفقاً لاستطلاع أجرته شبكة «سي إن إن»، فإن 51% يريدون مرشحاً ديمقراطياً لدوائرهم في الكونجرس، بينما ذكر 37% أنهم يريدون مرشحاً جمهورياً. والآن، يظهر الاتجاه الهبوطي للحزب الجمهوري في السباقات الفردية. وجاء في تقرير «كوك» السياسي: «استناداً إلى التطورات الأخيرة في السباقات والمحادثات مع المرشحين والنشطاء من كلا الجانبين، فإن العديد من السباقات قد تصبح أكثر قدرة على المنافسة. وفي هذا الأسبوع، نقوم بتغيير تصنيفاتنا في 12 مقاطعة». وهناك تحذير من أن الجميع يتحولون بعيداً عن الجمهوريين. ووفقاً لتقرير «كوك»، فإن مقعداً واحداً للحزب الجمهوري (وهو مقعد النائبة اليانا روس-ليتينين في دائرة الكونجرس الـ27 بفلوريدا) يميل تجاه الديمقراطيين، علاوة على 12 مقعداً للجمهوريين تحمل فرصاً مناصفة للحزبين و23 مقعداً للجمهوريين يميلون للجمهوريين. وبعبارة أخرى، من بين الـ45 مقعداً المتنافس عليها، يحصل الحزب الجمهوري على 36. وإذا خسر المقاعد الـ24، فإن الديمقراطيين سيفوزون بأغلبية في مجلس النواب. وينقل «تشارلي كوك» عن أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين قوله إن ترامب يلقي باللوم على الحزب الجمهوري كونه السبب في مشاكله، ما يبدو حقيقياً للناخبين لأنه نادراً ما ينتقد أحدٌ حزبَهم. لذا ينبغي أن يحمل هذا شيئاً من الحقيقة في أذهان الناخبين المتأرجحين، لأنه «أمر غير طبيعي». وبالتالي فإن ترامب يساعد على تقويض التأييد للحزب الجمهوري بين قاعدة متقلصة من الناخبين المألوفين للحزب والذين ما زالوا يؤيدون قيادته لمجلسي النواب والشيوخ. وخلاصة القول هي إن ترامب والسياسات المرتبطة به، كل ذلك مرتبط بأغلبية كبيرة من غير الجمهوريين. وفي الوقت نفسه، فإن تشويه سمعة الزعماء الجمهوريين يساعد على انخفاض دعمهم بين الجمهوريين مما يعني إمكانية حدوث خسائر كبيرة في مجلس النواب. وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يعتزم حليف ترامب، «ستيف بانون»، ترشيح منافسين متطرفين. فهو يقدم دعماً مستمراً لخطاب ترامب بأن أعضاء المؤسسة الجمهورية (الحاليين) هم بمثابة مخلوقات لا تتمتع بكفاءة وتعيق أجندة ترامب. وهناك بالفعل مقعدان في مجلس الشيوخ (نيفادا وأريزونا) معرضان لخطر التقليب، ومع الإعلان عن تقاعد السيناتور «بوب كروكر» (جمهوري - تينيستي) واحتمال ترشح الحاكم السابق الديمقراطي الذي يحظى بشعبية، «فيل بريديسن»، أصبحت تينيستي الآن أكثر تنافسية. ------------------------------ *كاتبة وصحفية أميركية --------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»