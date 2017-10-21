آثار الإمارات.. عنوان حقيقي لتاريخها المشرّف تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017 تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها البناءة في الارتقاء بالثقافة والتراث، وحماية الممتلكات الأثرية من العبث أو العطب أو الإهمال أو السرقة، حرصاً على البقاء على خريطة العالم الثقافية، وحماية التراث المحلي الذي يوثق رحلتَي الزمان والمكان في دولة تمتزج فيها العديد من الثقافات والحضارات، وتحرص على إيصال رسالة ثقافية وإنسانية، بأنها ستبقى المنارة التي تحتفي بالموروث وترسّخ قيم الأصالة، وتنثر عبق التاريخ المشرّف في كل مكان، استذكاراً لقول القائد المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه: «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره أو مستقبله». إن الحفاظ على الموروث التراثي للدولة، لا ينفصل عن ضرورة تعزيز رفع درجة الوعي بالثقافة التراثية والإنسانية للجميع، فدولة الإمارات العربية المتحدة قطعت مسافات مهمة وكبيرة في تشييد المتاحف وصون الآثار، لتحتل مكانة حضارية على الخريطة التراثية العالمية، جامعة بين ثناياها شعوب العالم، الذين جاؤوا للتعرف إلى تاريخ الدولة المضيء والمشرف، والموغل في القِدَم، من خلال التعرف والتأمل لكل ما تحتويه من قطع أثرية، ومقتنيات نادرة تعبر عن جذور حضاراتنا الممتدة والمتصلة بحضارات بلاد الرافدين والهند والسند وغيرهما. لقد كان تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة منارة وضّاءة في بناء التواصل الحضاري مع سائر الأمم، فقد كان لعلاقاتها التجارية والاقتصادية والثقافية، الدور المهم في تعزيز نشر ثقافة المتاحف، التي توثّق التاريخ، وتعطي المساحة الواسعة للمقيمين والزوار في التعرف إلى ما تحتوي عليه الدولة من آثار وقطع ثمينة، ترجع في تاريخها إلى حقب زمنية طويلة ومتتالية، وكشاهد على النهضة التراثية والحضارية، وصورة صادقة وواقعية لما كان يجري في الماضي، لتتسع دائرة الارتباط بالماضي والحاضر، الذي يجعل من الجميع حارساً لتراث الدولة وثقافتها. لقد جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للقانون، تأكيداً لتعزيز العمل التكاملي والتشاركي، بين الجهات كافة المسؤولة عن حفظ الهوية الوطنية التراثية وحمايتها، وإثرائها وإحيائها، واستعادة المفقود أو المهرب منها، عبر حزمة من الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الآثار، ومنع الاعتداء عليها، حفاظاً على الموروث الأثري، وعلى الإمكانات السياحية والأثرية، وحفظاً لحق الأجيال الحالية والقادمة في موروثها الحضاري، وتأصيل حقوق الدولة ومقتنياتها الأثرية، عبر قواعد وأسس تنظم عمليات التنقيب غير المنظمة، وتكافح عمليات تدمير المواقع الأثرية ومحتوياتها، التي تعدّ مصدر فخر واعتزاز لتاريخ الدولة وصورتها الحضارية، فكما وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة «لسنا أمة طارئة على التاريخ». إن مواصلة العمل على حماية المقتنيات التراثية والآثار الوطنية، هي جزء لا يتجزأ من حماية الثقافة وتعزيزها في كل المجالات، وتتضمن الآداب والفنون الجميلة والموسيقى، فحماية المقتنيات والكنوز والآثار المخبأة، تحافظ على الصورة المشرقة عن تاريخ وفنون وتراث وفلكلور دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكّل الثروة القومية والحضارية للدولة وتاريخها، وتحرك آمال الشباب وتدعوهم إلى دراسة التاريخ، وترسم صورة عن حياة البشر الذين كانوا يعيشون في الماضي على أرضها، لتبقى الشاهد الحي على معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل مرحلة من المراحل، معززين بذلك البقاء على لائحة التراث العالمي، ومصريّن على صون الهوية الثقافية، ومساهمين في تنمية اقتصاد الوطن، ورفع مكانة الدولة في التنافسية الدولية. ــ ـــ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبارالساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.