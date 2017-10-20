«الجمهوريون» والمهمة الصعبة تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 لعل ضربات إدارة الرئيس دونالد ترامب تنحو الآن لأن تكون أشد إثارة للاستقطاب أكثر من أي وقت مضى. ففي بحر أيام قليلة، ألقى ترامب بما يشبه «القنبلة» في أسواق الرعاية الصحية التي يعتمد عليها الملايين من الأميركيين، ووضع الاتفاق النووي مع إيران محل سؤال، وأثار موضوع المواطنين الأميركيين في بورتوريكو الذين دمر إعصار «ماريا» حياتهم، وواصل معارضة الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي، وكتب تغريدات عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، وواجه وزير الخارجية ريكس تيلرسون. ومع كل ذلك، فإن الشيء الذي فاق سياسات ترامب، هو نية الكونجرس بقيادة الجمهوريين السير على مسار مثير للقلق، قد تجعل من المستحيل -كما يأمل البعض- استمراره في أداء عمله بفعالية. وأحكام القرار الذي يحظى بتأييد جميع أعضاء المجمع الجمهوري تقريباً، تبدو للمنتقدين غير ملائمة وغير معقولة. كما أن مشروع القانون مصمم أيضاً بطريقة قد تؤدي لتيسير عملية تخفيض الضرائب بالاعتماد على أصوات الجمهوريين فقط، دونما حاجة لأي أصوات أخرى. وقد يؤدي مشروع القانون هذا، في حالة تمريره، إلى تفاقم عدم المساواة الشديدة، التي تفسد ديمقراطيتنا، وتعرقل نمونا الاقتصادي، حيث ستحصل نسبة الـ1 في المئة الأكثر ثراء في مجتمعنا، على أكثر من نصف التخفيضات الضريبية في العام القادم، كما ستحصل على تخفيض ضريبي كبير بنسبة 80 في المئة بحلول العام العاشر. كما سيكافئ هذا القانون أيضاً الشركات متعددة الجنسيات، حيث سيسمح لها بحجز الأرباح التي تحصل عليها في الخارج لتجنب الضرائب. وينص مشروع القانون على تخفيض ضريبي بأثر رجعي على إجمالي قيمة الأموال المتهربة من الضرائب والبالغة 2,6 تريليون دولار، كما سيوسع من نطاق التهرب الضريبي عن طريق إلغاء الضرائب تماماً على الأرباح التي يُبلّغ أصحابها أنها مكتسبة في الخارج. وفي الوقت الذي يدفع فيه مشغلو صناديق التحوط معدلاً ضريبياً أقل من ذلك الذي يدفعه معلمو المدارس، فإن مشروع القانون هذا سيزيد من الغضب، بمنحه تسهيلات ضريبية ضخمة لبارونات العقارات، ومديري صناديق التحوط، والمحامين، من خلال عدم فرض ضرائب على الدخل من المنبع، لهذه الفئات، أي أن القانون، باختصار، وبدلاً من قيامه بسد الثغرات، كما يفترض، فسيضيف المزيد منها. وقد حظي جانب الإنفاق باهتمام أقل، ولكن الوضع فيه قد يكون أسوأ من ذلك، حيث يقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ، إجراء تخفيض في النفقات بمقدار 5.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي الوقت الذي يتقاعد فيه جيل الآباء الذي ولد في فترة «طفرة المواليد»، فإن مشروع القانون يقترح تخفيضات قدرها 473 مليار دولار في برنامج «ميديكير»، وتريليون دولار في برنامج «ميديك آيد»، و300 مليار دولار أخرى من برنامج إعانات أوباما للعمال ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما يستقطع مشروع القانون أيضاً أكثر من 650 مليار دولار من برامج ضمان الدخل للعمال ذوي الدخل المنخفض -على وجه الخصوص قسائم الطعام، والخصم الضريبي على الدخل المكتسب، والخصم الضريبي للأطفال، ودخل الضمان التكميلي لأصحاب الاحتياجات الخاصة من كبار السن، وغيرهم من المحتاجين. وهناك 200 مليار دولار أخرى يتم خفضها من المنح الدراسية الفيدرالية التي تمنح للطلاب المحتاجين، وقروض الطلاب التي تساعد الأسر العاملة على تحمل نفقات الدراسة في الكليات لأبنائهم. كما تطرح الميزانية أيضاً تخفيضات مذهلة في ما يسمى بالإنفاق التقديري غير الدفاعي، الذي يعني في الأساس كل ما تنفقه الحكومة خارج النطاق العسكري، كما يشمل كذلك الاستحقاقات، ومدفوعات الفائدة على الدَّين الوطني. وتشمل التخفيضات المقترحة في مشروع القانون البرامج التي تسهم في ضمان سلامتنا -مثل إنفاذ القانون، وخفر السواحل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن الخدمات الحيوية لصحتنا مثل حماية البيئة، والمياه، وشبكات الصرف الصحي. كما تشمل أيضاً الاستثمارات العامة ذات الأهمية الحيوية لاقتصادنا ومستقبلنا في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والبحوث الطبية، والبنية التحتية الحديثة والتعليم، والتدريب المتقدم، وغير ذلك. وفي مجتمع يعاني من تزايد عدد السكان، ويواجه منافسة عالمية محتدمة، وتحديات جديدة ملحة، مثل التغير المناخي الكارثي، يقوم الكونجرس بقيادة الجمهوريين بمقايضة مستقبلنا، بتخفيضات ضريبية هائلة للطبقات والفئات الأكثر ثراءً في مجتمعنا. ومن هنا فإن ما سيحدث خلال هذا الأسبوع، هو أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين -وربما واحد أو اثنان من المعارضين- سيقومون بالتصويت على ميزانية ستقود أميركا إلى تكبد فاقد اقتصادي كبير. إن الجمهوريين مقتنعون بأنه يجب أن يفعلوا شيئاً ما، حتى لو أدى مثل هذا الشيء، إلى الحاق أضرار بمعظم الأميركيين في المدى الطويل، تفوق ما يمكن تحقيقه من ورائه، من فوائد. وهكذا فإن المهمة الصعبة التي سيقوم بها أعضاء المجمع الجمهوري في الكونجرس، من دون ذرة ندم واحدة، يجب أن تثير قلقنا بشأن المستقبل. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوزسيرفس»