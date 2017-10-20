«البريكسيت» والاقتصاد الرقمي تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 في الوقت الذي يبحث فيه المفاوضون في جانبي مناقشات الخروج البريطاني «البريكسيت» كيفية التوصل إلى صفقة، يتعين عليهم طرح سؤال محوري هو: ما عواقب هذا الخروج على بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ الواقع أننا إذا استخدمنا حالة الاقتصاد كمعيار لقوة المملكة المتحدة، لوجدنا أن الصورة كئيبة في الوقت الحالي. فالنمو في بريطانيا انخفض إلى قاع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وصندوق النقد الدولي توقع تقلصاً أكبر. وقد ارتفع التضخم والأداء الاقتصادي ككل، وهو يقاس بالتحسن الاقتصادي للفرد والتعليم وزيادة الأجور والاستثمارات في البنية التحتية وبعض هذه المؤشرات ليس في صالح المملكة المتحدة في مقابل دول التكتل الأوروبي الأخرى المحورية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ولا عجب إذن في القلق الشديد الذي ينتاب مراقبي الخروج البريطاني بشأن خيار الانفصال الكامل والصعب ورفض الحريات الأربع التي تتمتع بها الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي وهي حريات انتقال الناس والبضائع ورأس المال والخدمات. وأزعم أن هناك حرية خامسة أيضاً ينبغي على المفاوضين أخذها في الاعتبار، وقد تكون محورية في إعادة التوازن لمفاوضات الخروج البريطاني. إنها حرية انتقال البيانات. والبيانات مهمة لأنها وقود وناتج جزء مهم من الاقتصاد ككل وهو الاقتصاد الرقمي. ولذا فإن على متخذي القرار السياسي والمفاوضين أن يدركوا أهمية الاقتصاد الرقمي لبريطانيا والدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي. وتجاهل العلاقات الرقمية بين هذه الدول سيكون فرصة ضائعة لمفاوضي الخروج «البريكسيت». ولتيسير هذه المقارنات، فقد ابتكر فريقي في كلية «فليتشر» للقانون والدبلوماسية بجامعة «تافتس» مؤشراً للتقييم الرقمي أساسه البيانات للاقتصادات الرقمية في 60 دولة، ويجمع أكثر من 170 مؤشراً مختلفاً عبر أربعة محركات محورية هي ظروف العرض وظروف الطلب والبيئة المؤسسية والعوامل المساهمة في الابتكار. والمؤشر يوضح أن أداء بريطانيا أفضل من أبرز شركائها في أوروبا، أي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وإن كانت الدول الشمالية مثل الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد متقدمة قليلاً على بريطانيا. وهذا مؤشر على الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الرقمي بصفة عامة وعلى قوة بريطانيا الرقمية أيضاً. وينبغي أن يدعم هذا موقف بريطانيا في التفاوض على بنود الخروج. ولكن على رغم أن القوة الرقمية لبريطانيا يمكنها دعم مفاوضيها في أن يطالبوا ببنود تفضيلية، إلا أن قطاعها الرقمي يعتمد بشدة على العلاقات عبر الحدود مع دول التكتل الأوروبي. وهذا يعني أن الخروج «العسير» لبريطانيا لن يكون جيداً وأن قوتها الرقمية ينبغي التعامل معها بحذر. وذلك لأن القطاع الرقمي البريطاني يعتمد على سهولة انتقال البيانات عبر الحدود. فقد أشارت دراسة تكنولوجية لشركة «فرونتيير إيكونميكس» للاستشارات الاقتصادية، بتكليف من بريطانيا، إلى أن 50% من مدخلات السلع والخدمات الرقمية في المملكة المتحدة مستوردة، و20% من الطلب النهائي من البضائع والخدمات للقطاع الرقمي برمته يجري تصديرها، وكثير من هذه العلاقات أوروبية ببيعة الحال. و20% تقريباً من العاملين في القطاع الرقمي في بريطانيا هم أجانب، و6% من المواهب في القطاع هم من دول الاتحاد الأوروبي. ونصف أعمال التجارة في الخدمات ككل مدعومة رقمياً وتعتمد على تدفق البيانات. وتمثل بريطانيا 11.5% من تدفق البيانات عبر الحدود في العالم، وثلاثة أرباع هذه النسبة تجري بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وتحتل بريطانيا موقعاً بارزاً أيضاً في مجال التسوق على الإنترنت عبر الحدود. وتشير دراسة لشركة «نيلسن» للمعلومات والبيانات حول العالم إلى أن بريطانيا هي ثاني أكثر الأسواق شعبية للتسوق عبر الحدود على الإنترنت بعد الولايات المتحدة وفقاً لآراء متسوقين في ستة أسواق محورية منها ألمانيا. وتميز بريطانيا في الابتكار الرقمي يستفيد من إمكانية عبور الحدود. والمجال المحوري لقوتها الرقمية يتمثل في الابتكار. وهذه القدرة على الابتكار قد تتضرر بعد فترة الخروج بسبب الافتقار في المواهب وفقدان إمكانية دخول سلسة إلى أسواق تتجاوز المملكة المتحدة، وتشظي بيئة الابتكار مع انتشار الموارد الرئيسية في مراكز متعددة للابتكار في المنطقة، وظهور عراقيل تنظيمية تمنع إمكانية الوصول إلى الأسواق والعملاء. ومن هنا فإن الفجوة الرقمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون لها تأثير كبير على مفاوضات «البريكسيت». وخروج بريطانيا سيؤثر سلباً على الاقتصادات الرقمية لدول التكتل. ولكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى حرية انتقال الأصول الحيوية للاقتصاد الرقمي بينها وبين التكتل. والواقع أن الفجوة الرقمية قد توفر لبريطانيا أوراق تفاوض قوية في وقت تتضاءل فيه أسهمها. ولكن من الضروري أن يتعامل المفاوضون بحذر مع أوراق التفاوض لأن حرية حركة البيانات أساسية لبريطانيا لكي تحافظ على تميزها الرقمي الذي اكتسبته بشق الأنفس. باسكار تشاكرافورتي: متخصص في التمويل والاقتصاد الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»