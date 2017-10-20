مناورات سنغافورية

تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017

في الساعات الأولى من يوم السابع عشر من أكتوبر، بدأت سنغافورة أول مناورة عسكرية كبيرة حول مكافحة الإرهاب في مطار «تشانجي» الدولي، والمناورة التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى، تشكل دلالة أخرى على تصميم المدينة على تعزيز جهوزيتها في خضم التهديد الإرهابي المتصاعد في أرجاء المنطقة. ولطالما حذرت سنغافورة من تهديد تنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب شرق آسيا، واتخذت سلسلة من الخطوات الرامية إلى مواجهة ذلك التحدي في الخارج وتعزيز استعداداتها في الداخل.

وعلى الصعيد المحلي اتخذ صناع السياسات تدابير تشمل، زيادة المراقبة والاستثمار بدرجة أكبر في برامج إعادة التأهيل، وزيادة الوعي الجماهيري، وتعديل الطريقة التي تجري بها أنشطة الأمن والدفاع محلياً، إضافة إلى استخدام أساليب مختلفة تشمل المناورات العسكرية لتقييم قدرتها على المواجهة.

ومن الساعة الواحدة إلى الثالثة صباحاً بتوقيت سنغافورة، عقدت السلطات في المدينة النسخة العاشرة من المناورات العسكرية «نجم الشمال» لتشكل أول مناورة بذلك الحجم لمكافحة الإرهاب في مطار «تشانجي»، وشارك في المناورة أكثر من 650 جندياً من قوة الشرطة السنغافورية، إلى جانب «مجموعة المطار» وسلطة الطيران المدني في سنغافورة، والقوات المسلحة السنغافورية، وقوة الدفاع المدني ووزارة الصحة وجهات أخرى.

وكان سيناريو المناورة هو التصدي لستة مسلحين، ومفجر انتحاري في صالة الوصول رقم 3 من المطار، فيما يحاكي وقت الذروة بعد ظهر يوم السبت. وبحسب رواية المسؤولين، تمت السيطرة أخيراً على المسلحين، وتم نزع أداة التفجير، وتم نقل المصابين إلى وحدة الإسعافات الأولية خارج المكان.

وأكد رئيس الوزراء السنغافوري «لي هسين لونج»، الذي حضر المناورة مع مسؤولين آخرين، أهميةَ الاستعداد للحالات الطارئة من خلال مناورات واقعية، بسبب عرضة سنغافورة لمخاطر الهجمات الإرهابية.

براشانث باراميسواران: كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية

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