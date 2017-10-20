نتنياهو وتقديم الانتخابات تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 يتحدث بعض المراقبين السياسيين في الساحة الإسرائيلية عن احتمال قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم موعد الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، والسبب الذي يدعو هؤلاء إلى هذا الظن هو تجدد التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في قضيتي فساد، الأولى تتعلق بتلقيه هدايا شخصية من بعض المليونيرات، والثانية تتصل بمفاوضات أجراها مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» لتأخذ الصحيفة خطاً يؤيد حكومته ويقلل من الانتقادات الموجهة إليه، مقابل قيامه بالضغط على الصحف الإسرائيلية الأخرى المنافسة لها. ويمكننا القول في حدود المعلومات المتاحة أن نتنياهو بدأ يخشى من تجدد هذه التحقيقات، والدليل ذلك الهجوم الذي شنه شخصياً ضد قائد الشرطة العام بعد أن قامت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بإذاعة خبر يفيد أن الشرطة ستواصل التحقيق مع نتنياهو بعد أن كانت قد توقفت بمناسبة الأعياد اليهودية، وأنه من المتوقع أن تقوم باستدعائه لسماع أقواله في قضية فساد ثالثة تتعلق بصفقة لشراء غواصات من ألمانيا. السبب الظاهر للهجوم على الشرطة، كما أفصح عنه نتنياهو، هو أنه سبق أن طالب قائد الشرطة بمنع التسريبات حول التحقيقات معه إلى الصحف ووسائل الإعلام، لكن بعض المراقبين يلمحون سبباً أعمق وهو خوف نتنياهو من أن تنتهي التحقيقات إلى تقديمه للمحاكمة. هناك أيضاً شاهد جديد يدل على حرص نتنياهو على التخلص من عبء هذه التحقيقات ويتمثل في مشروع قانون يهدف إلى حمايته من سلطة الشرطة، فقد أعلن أحد كبار المسؤولين في حزب «الليكود» الذي يترأسه نتنياهو أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون جديد للكنيست ينص على منع الشرطة من التحقيق مع شاغل منصب رئيس الوزراء خلال توليه المنصب، وتمت صياغة مشروع القانون من خلال الاستفادة من القانون الفرنسي الذي يوفر للرئيس الفرنسي حماية قانونية واسعة، وبالطبع فإن القانون في حالة إقراره لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى ليستفيد منه نتنياهو خلال دورة رئاسته الحالية، ومن هنا يتوقع المراقبون أن يلجأ بعد إصدار القانون إلى محاولة الانتفاع به عبر تقديم استقالة حكومته والدعوة إلى انتخابات مبكرة تنتهي بفوزه بدورة حكم جديدة ينتفع فيها بالحماية التي يوفرها القانون الجديد. وفي هذا الإطار يمكننا رصد تحركات شخصية من جانب كبار القادة السياسيين، سواء في الحكومة أو المعارضة، فقد كتب نتنياهو على صفحته على «فيسبوك» نقده الشديد لقائد الشرطة، وقال إن رئيس الشرطة اتخذ قرارين مهمين مع استلام منصبه، الأول وقف التسريبات للإعلام، والثاني عدم قيام الشرطة بتقديم توصيات إلى المستشار القانوني للحكومة مبنية على التحقيقات، غير أن القرارين تبخَّرا والشعب يعلم أننا نواجه عملية تصيد مفضوحة تقوم بها وسائل الإعلام. لقد رد الجنرال إيهود باراك زعيم حزب «العمل» ورئيس الحكومة الأسبق، منتقداً ما كتبه نتنياهو ومتهماً إياه بأنه مستعد لإشعال حريق في إسرائيل وهدم مؤسساتها وهو في طريق الانحدار، بينما قالت تسيبي ليفني إن الحفاظ على القانون أهم من نتنياهو. علينا أن نراقب الساحة الإسرائيلية عن كثب لنرى كيف سينتهي هذا الموضوع، فهذه التطورات تأتي في مرحلة تتكثف فيها الجهود لدفع عملية التسوية السياسية وحل القضية الفلسطينية.