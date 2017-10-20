تفكيك الشرق الأوسط تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 لعله من المهم قراءة الوثائق السرية التي تستهدف تفكيك الشرق الأوسط، والتي نشرتها مجلة «روز اليوسف» المصرية على حلقات خلال الشهور الثلاثة الماضية الأخيرة. وأهمية هذه الوثائق تكمن في كونها تقدم تفسيراً لبعض التغييرات والأحداث السياسية التي مرت بها الأمة العربية طوال السنوات الخمسين الماضية، حيث تبدأ الوثائق بتوضيح للمشروع السري الذي تم اعتماده في عام 1973 بعنوان «سياسات دراسة الثورة»، وكان يهدف إلى تعزيز قدرة الجيش الأميركي على التنبؤ وعلى التأثير في عمليات «التغيير المجتمعي» بالبلدان الأخرى، لمعرفة آليات تحجيم الثورات وحركات التمرد في البلدان «الصديقة»، وكيفية صناعة الثورات ضد الأنظمة المعادية أو تلك التي فقدت أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن. والمشروع في أساسه عبارة عن دراسة بحثية دعت إليها وزارةُ الدفاع الأميركية نخبةً من علماء الاجتماع الأميركيين، ومعهم علماء من جنسيات أخرى، بعد أن وجدت أن العلوم الاجتماعية هي البديل عن الحروب التقليدية ذات الكلفة العالية. وعلى ذلك الأساس تم تصميم المشروع للتنبؤ بالثورات وحركات التمرد وأسبابها، ومن أجل العمل على إيجاد الوسائل المناسبة للقضاء على مسببات العصيان المجتمعي والتأقلم السريع معه، وقد تم تطبيق أفكار المشروع على بعض بلدان أميركا اللاتينية، وعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وتحريك الاضطرابات الثورية والاحتجاجات الطلابية والعمالية وتعميقها في بعض هذه الدول، وتم تفكيك يوغسلافيا والاتحاد السوفييتي، كما جرت الإطاحة بالعديد من الأنظمة في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه تم إرسال طلبات للتعاون مع عدد من الباحثين بغية إيجاد وسائل للتنبؤ بمجريات «التغيير الاجتماعي في البلدان النامية»، ولاكتساب القدرة على التأثير في التغييرات السياسية عبر تطوير أدوات لتقييم احتمال وقوع نزاعات داخلية، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها. ثم جرى استحداث هيئات تابعة لـ«الصندوق الوطني للديمقراطية»، مثل «المعهد الأميركي للتضامن العمالي الدولي»، و«المركز الدولي للمشروعات الخاصة»، و«مؤتمر المنظمات الصناعية».. وكانت المهمة الرئيسية لهذه الهيئات تتركز أساساً في بسط نفوذ أميركا داخل الدول المستهدفة، حيث تمكن الصندوق وهيئاته، الواجهة الناعمة للاستخبارات الأميركية، من إحداث تغييرات تربوية وعقدية وفكرية وثقافية في العديد من المجتمعات والبلدان. ووفقاً لسياسة الصندوق، فقد ربط صلته بتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، حيث سعى المخططون داخله إلى التواصل مع المزيد من نشطاء حركات المعارضة، وقام بتكوينهم على أيدي بعض المدربين المختصين وتزويدهم بأفكار «جين شارب»، المختص في علم الثورات ووسائل حرب اللاعنف.. وكل ذلك في سبيل تهيئة مسرح الأحداث بالمنطقة لاستقبال مستهدفات التغيير وفق «مشروع الشرق الأوسط الكبير»، لأن الهدف الأساسي هو خلق أجيال تدين بالولاء للسياسات الأميركية، وذلك عبر استقطاب عناصر شبابية تتوفر فيها سمات الإثارة، ومن خلال توجيه غضب الحركات الاحتجاجية ضد الأنظمة الحاكمة، سعياً لتفكيك الشرق الأوسط وإعادة تقسيمه مجدداً!