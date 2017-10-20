«القلب» النابض بالعروبة! تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 ولد المناضل الديمقراطي والنقابي الملتزم، والقلب النابض بالعروبة، المدافع الشرس عن حرية الإنسان وكرامته، المفكر القومي والاقتصادي.. الصيدلاني «أمين شقير» (أبو سامر) في عمان عام 1925. ‬وكان ‬قد ‬درس المرحلتين ‬الابتدائية ‬والمتوسطة ‬في ‬مدارس ‬عمان، ‬والثانوية ‬في ‬مدرسة ‬السلط، ‬ثم ‬التحق ‬بكلية ‬الصيدلة ‬بجامعة ‬دمشق، ‬وكان ‬من ‬أوائل ‬الأردنيين ‬الذين ‬انتموا ‬لـ«حزب ‬البعث ‬العربي ‬الاشتراكي» ‬منذ ‬بداياته، ‬حيث ‬كان ‬رابع ‬الأردنيين ‬المشاركين ‬في ‬المؤتمر ‬التأسيسي ‬للحزب ‬الذي ‬عُقد ‬في أبريل ‬1947 ‬في ‬مقهى ‬الرشيد ‬في ‬العاصمة ‬السورية ‬دمشق. بعد عودتي إلى الأردن من الكويت في عام 1983 ‬لتعزيز ‬وتطوير «‬مؤسسة ‬عبد ‬الحميد ‬شومان»‬، ‬كان ‬طبيعياً ‬أن ‬أقيم ‬الصلات ‬مع ‬جميع ‬القيادات ‬السياسية ‬والثقافية، ‬وبالذات ‬القيادات ‬المعارضة ‬في ‬المملكة، ‬ومنها ‬على ‬سبيل ‬المثال ‬لا ‬الحصر (‬مع ‬حفظ ‬الألقاب)‬: ‬حمد ‬الفرحان، ‬بهجت ‬أبو ‬غربية، ‬عبد ‬الرحمن ‬شقير، ‬إبراهيم ‬بكر، ‬فارس ‬النابلسي، ‬سليمان ‬الحديد، ‬ممدوح ‬العبادي، ‬طاهر ‬العدوان، ‬محمد ‬داوودية، ‬مازن ‬الساكت، ‬وليد ‬عبد ‬الهادي، ‬سليم ‬الزعبي، ‬حمدي ‬مطر، ‬سمير ‬حباشنة، ‬جمال ‬الشاعر، ‬سعدي ‬دبور، ‬وطبعاً ‬أمين ‬شقير (‬وغيرهم ‬عديدون)‬. ‬وكانت ‬لنا منتديات ‬أسبوعية ‬تقام ‬في ‬البيوت، ‬متقاطعة ‬أو ‬متوازية، ‬من ‬أبرزها ‬منازل: ‬إبراهيم ‬بكر، ‬وأمين ‬شقير، ‬وسعدي ‬دبور، ‬وجمال ‬الشاعر. ‬وكان ‬لكل ‬من ‬هذه ‬المنازل ‬نكهته ‬السياسية، ‬ورواده ‬المتميزون. ‬وفي هذا ‬السياق ‬تكاثرت ‬اللقاءات ‬الثنائية ‬الممتدة ‬مع ‬الأستاذ ‬أمين ‬شقير، ‬وتوطدت ‬الصداقة ‬الشخصية ‬والعائلية ‬بيننا، ‬وبخاصة ‬في ‬منزله ‬الكريم ‬بأهله، ‬الشامي ‬التصميم ‬والمعمار، ‬مما ‬أضفى ‬على ‬النقاشات ‬أجواء ‬عروبية ‬دافئة ‬وحميمية. ويعد «أبو سامر» –وكنا معاً- من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث اختير أول رئيس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، بعد أن ساهم في تأسيسها، وكان عنواناً سياسياً بارزاً في سماء النضال القومي، ولاحقاً اختير في عام 1978 ‬عضواً ‬في «‬المجلس ‬الوطني ‬الاستشاري» ‬لـ‬3 ‬دورات ‬متتالية ‬كان ‬فيها ‬صوته «‬واضحاً» ‬ومدوياً، ‬وبعد ‬إنهاء ‬مرحلة ‬الأحكام ‬العرفية ‬في ‬الأردن ‬وانتخابات ‬البرلمان ‬الـ‬11، ‬تم ‬اختياره ‬عضواً ‬في «مجلس ‬الأعيان»، ‬وظل ‬جزءاً ‬من ‬السلطة ‬التشريعية ‬حتى ‬عام ‬1993، ‬وحصل ‬على ‬وسام ‬الاستقلال ‬من ‬الدرجة ‬الأولى. لقد أسس المرحوم أمين شقير «مستودع الأدوية العربي» عام 1948، ‬ثم ‬لاحقاً ‬أسس ‬مع ‬زملاء ‬له «‬الشركة ‬العربية ‬لصناعة ‬الأدوية» ‬في ‬بداية ‬الستينيات، ‬وبعدها ‬«مستودع ‬الأدوية ‬العربية ‬في ‬الأردن»، ‬وساهم ‬في ‬تأسيس ‬عدة ‬شركات ‬تأمين ‬شكلت ‬واحدة ‬من ‬دعامات ‬الأردن ‬الاقتصادية، ‬وللمرحوم «‬أبو ‬سامر» ‬مقالات ‬ودراسات ‬وأبحاث ‬سياسية ‬وفكرية، ‬وكان ‬قد ‬شارك ‬في ‬عدة ‬منظمات ‬ومؤتمرات ‬عربية، ‬وبذل ‬من ‬جهده ‬ووقته ‬وماله ‬الكثير ‬في ‬سبيل ‬الدفاع ‬عن ‬القضايا ‬العربية، ‬وبالخصوص ‬القضيتين الفلسطينية ‬والعراقية ‬اللتين ‬ظل ‬مسكوناً ‬بهما إلى ‬حين ‬وفاته، ‬مثلما ‬بقي ‬مُشرِعاً ‬أبوابَ ‬منزله ‬العامر ‬لكل ‬ألوان ‬الطيف ‬السياسي ‬والحزبي، ‬الأردني ‬والعربي، ‬من ‬نقابيين ‬وحزبيين ‬وساسة ‬ومثقفين ‬وحتى ‬مسؤولين. رحم الله «أبو سامر»، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وما أحرانا أن نسير على هداه!