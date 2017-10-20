التعديل الـ25 للدستور الأميركي تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 خلال الجدل الأخير الذي دار حول مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاسيما تصريحاته الحادة بشأن الحرب مع كوريا الشمالية، كانت هناك تكهنات من جانب خصومه حول ما إذا كان من الممكن الإطاحة به من منصبه قبل أن يواجه انتخابات أخرى. ووفقاً لتقرير نشره موقع «فانيتي فير»، فقد حذّر «ستيف بانون»، المستشار الاستراتيجي السابق للبيت الأبيض، الرئيسَ ترامب من أنه من المحتمل ألا يتعرض للعزل، إلا أنه يواجه تهديداً أعظم يتمثل في الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي. ومن المتوقع أن ترامب سأل: «ما هو التعديل الخامس والعشرين؟». من المهم مراجعة أصول التعديل الخامس والعشرين الذي اعتمدته الولايات المتحدة في عام 1967. فقد أثار اغتيال الرئيس جون كنيدي في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1963 تساؤلات بشأن نقل السلطة وما إذا كان الرئيس الجديد، وهو نائب الرئيس السابق «ليندون جونسون»، يجب أن يكون قادراً على اختيار خليفته أو ما إذا كان هذا الإجراء يجب أن ينتظر حتى نهاية الفترة الرئاسية الأولى والمختصرة لجونسون في منصب الرئيس. وقد تم تصميم هذا التعديل لتسوية بعض الغموض بشأن نقل السلطة الرئاسية في وقت الأزمات. وقد وردت أكثر التغييرات المباشرة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من التعديل. أما الفقرة الأكثر تعقيداً فقد كانت هي الفقرة الرابعة التي لم تستخدم، لكنها تسمح بإطاحة الرئيس من منصبه إذا أعلن نائب الرئيس، جنباً إلى جنب مع «أغلبية من إما المسؤولين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونجرس بقانون، أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه». خلال إدارة الرئيس رونالد ريجان ورد التفكير في استدعاء الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين مرتين، لكنه لم ينفذ في أي منهما. وجاءت المرة الأولى بعد محاولة اغتيال ريجان في الحادي والعشرين من شهر مارس 1981، عندما لم يكن ريجان أو نائبه بوش الابن قادرين على التذرع بالفقرة الرابعة، حيث كان ريجان خاضعاً لعملية جراحية، بينما كان بوش على متن الطائرة في طريق عودته إلى واشنطن. أما المناسبة الثانية فقد حدثت خلال أزمة «إيران كونترا» في عام 1987 عندما حذّر كبير المستشارين الرئاسيين المغادر بديلَه «هوارد بيكر» من أن الرئيس ريجان كان شارد الذهن وكسولا وغير كفؤ. ولم يكن هذا هو الحكم الذي توصل إليه أعضاء الفريق القادم عندما التقوا ريجان وجهاً لوجه ووجدوا أن له سيطرة كاملة على حواسه وأسلوبه. وهذا يقود البعض إلى قضية ترامب، فلكي يطيحوا به من منصبه باستخدام الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين، يتعين على نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أن يقرروا أن الرئيس «غير قادر على الاضطلاع بسلطات ومهام منصبه»، وأن يبلغوا الكونجرس بأن نائب الرئيس سيتولى السلطة. وإذا اعترض الرئيس، سيتعين على الكونجرس التصويت بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) للإطاحة بالرئيس من منصبه. وبالنظر إلى ميل ترامب للقتال واستخدام المحامين، فلا شك أنه لن يقبل حكم مجلس وزرائه. والاستثناء الوحيد سيكون في حالة ما إذا شعر ترامب نفسه بالعجز عن تحمل الضغوط المستمرة لهذه الوظيفة، وفي هذه الحالة من المرجح أن يقبل أي محاولة للإطاحة به من منصبه رسمياً والاستقالة بمحض إرادته. وبالنظر إلى أن ترامب سيكون قد بلغ عامه الرابع والسبعين في عام 2020 عندما يكون على استعداد لإعادة انتخابه، ربما يكون السن والصحة عاملين مؤثرين في مستقبله أكثر من مزاجه وأسلوب حكمه. ومن ناحية أخرى، يقول «جون فيريك»، الأستاذ بكلية فيردهام للحقوق، وهو ممن أسهموا في صياغة التعديل الدستوري: «عند قراءة المداولات، لن تجدها تتضمن (عدم الشعبية) أو (ضعف التمييز) أو (عدم الكفاءة) أو (الكسل) أو (السلوك الإجرامي).. إن أياً من ذلك لم تتضمنه المداولات الخاصة بالتعديل الـ25 للدستور». إذن، سيؤول الأمر إلى نائب الرئيس والحكومة والكونجرس لتقرير ما إذا كان الرئيس «غير قادر» على القيام بمهام منصبه، لكن إذا لم يكن «عدم القدرة» هذا واضحاً وضوح الشمس، فإن هؤلاء لن يفكروا في إثارة الأمر والمخاطرة بمستقبلهم السياسي، وهم المدينون للرئيس بالإتيان بهم وتعيينهم في تلك المناصب. هذا فضلاً عن أن الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسَي النواب والشيوخ يمثل عقبة كأداء، لاسيما أن أحد المجلسين على الأقل يمثل فيه الجمهوريون أغلبية.