مفترق الطرق النمساوي تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017 قال زعيم حزب الحرية القومي النمساوي، هاينز كريستيان شتراخه، بعد انتخابات الأحد الوطنية، إنه لئن كانت قوته السياسية لم تفز في الانتخابات، فإنه شعر بـ«بعض العزاء» نظراً للمستوى العالي من الدعم الذي لقيه برنامج حزبه، الذي «استنسخه» الحزب الفائز، أي «حزب الشعب» المحسوب على يمين الوسط بقيادة سباستيان كورتز. والواقع أن عملية التلاقح كانت متبادلة، ومن نتائجها الإيجابية ربما ظهور نسخة يمينية أكثر انسجاماً لسياسة إدماج المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، غير أنه يمكن أن يؤدي تحالف بين الحزبين إلى تعميق الانقسام بين شرق التكتل وغربه. فزعيم حزب الحرية لديه تاريخ مع النازيين الجدد في النمسا وألمانيا الذين يخيفون الكثير من الناخبين المعتدلين، غير أن كورتز نفسه يبدو راغباً في الحكم مع حزب الحرية كشريك صغير في التحالف أكثر منه مع الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط الذين قد يجدون أنفسهم، بعد الانتهاء من فرز الأصوات المرسلة بالبريد، متقدمين قليلاً على حزب الحرية. وخلافاً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أُضعفت سياسياً بسبب قرارها استقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا عام 2015، كان كورتز في موقف قوي بدعوته لمقاربة جديدة للهجرة، وهذا مجالٌ عرفه خلال مسيرته السياسية الفتية. فأول منصب لكورتز في الحكومة الفدرالية النمساوية، في 2011، كان وزيراً للاندماج، وحقيبة الاندماج جزء من وزارة الخارجية –التي يديرها كورتز– منذ 2014. لكن كورتز حاجج بأن «الأميين من أفغانستان» الذين لن يتعلموا اللغة الألمانية يتسببون في صعوبات في سوق العمل للمهاجرين المسلمين المندمجين بشكل جيد في المجتمع، ربما لأن المشغِّلين لا يميزون بين الاثنين، ومع أنه اكتسب أعداء في الجالية المسلمة عقب تنديده ببعض رياض الأطفال المسلمة كعقبة أمام الاندماج، إلا أنه ليس من المحرِّضين المناوئين للمسلمين، خلافاً لشتراخه. وآراؤه ومقترحاته السياسية هي أقرب إلى تلك التي تعبِّر عنها ميركل وحلفاؤها منذ 2015، إلا أنه يتحرك بشكل أسرع، وهذا أحد أسباب تردده في العمل مع الديمقراطيين الاجتماعيين الذين يُعدون تقليدياً مؤيدين للهجرة ومؤيدين للتعددية الثقافية، وبالتالي فإن كورتز لم يقلِّد حزب الحرية بقدر ما اعترف بهواجس قاعدته الانتخابية وقدّم حلولاً أكثر براغماتية. وفيما ليّن احتمالُ الانضمام لحكومة، لأول مرة منذ 2005، بعضَ مواقف حزب الحرية، حيث عمد لتخفيف خطابه المناهض للاتحاد الأوروبي، وتوقف عن الدعوة للخروج الفوري للنمسا من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ولئن تمسك بخط اليمين المتطرف، فإن كورتز أضعف شتراخه إلى حد ما، كما أن إمكانية تشكيل حزب الشعب لائتلاف مع الديمقراطيين الاجتماعيين، يشكِّل حافزاً قوياً لحزب الحرية ليعدّل مطالبته بدور أكبر في الحكومة المقبلة حال عمل كورتز مع شتراخه. بيد أن ائتلافاً بين كورتز وشتراخه يمكن أن يطرح خطراً على المدى القصير بالنسبة لتماسك الاتحاد الأوروبي، ذلك أن موقفاً أكثر صرامة من الهجرة سيدفع النمسا باتجاه «رباعي فيزغراد» بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، الذي تربطه علاقات صعبة بالاتحاد الأوروبي، وبمساعدة من ديمقراطية عريقة، مثل النمسا، فإن هذه البلدان الشيوعية السابقة قد تزداد جرأة وتتبنى موقفاً أكثر تشدداً إزاء ما تراه إملاءات من الاتحاد الأوروبي. وخلاصة القول إن لعبة كورتز هي مناورة خطرة، وإذا استطاع تقديم حلول براغماتية لبواعث قلق الناخبين، فسيكافَأ من قبل النمساويين المحبِّين للاستقرار. أما إذا فشل في السيطرة على القوى المثيرة للخوف التي تعتمل تحت سطح حزب الحرية وتهدِّد بفصل أوروبا الشرقية عن الغربية، فإن كلا من النمسا والاتحاد الأوروبي سيندمان على نيله فرصة إدارة البلاد مبكراً. ليونيد برشيدسكي محلل سياسي روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»