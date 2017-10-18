اليوم العالمي لغسل اليدين! تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017 تشير الدراسات والإحصائيات إلى أنه من الممكن خفض وفيات الأطفال الناتجة عن الأمراض التنفسية، وعن أمراض الإسهال، بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 50 في المئة، من خلال تغيير السلوك الشخصي، مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل روتيني. هذه الحقيقة الصارخة والصادمة، كانت وراء قيام تحالف دولي من جهات ومنظمات حكومية وخاصة، منها المركز الأميركي للتحكم في ومراقبة الأمراض، ومنظمة «اليونيسيف»، وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحي التابع للبنك الدولي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وشركة «بروكتر آند جامبل»، وشركة «يونيليفر»، وكلية لندن للصحة العامة وطب الأمراض الاستوائية، وجامعة «بافلو» بالولايات المتحدة، بغرض تخصيص يوم عالمي للتوعية بأهمية غسل اليدين، كإجراء بسيط وسريع، ولكن فعال في تحقيق الوقاية وفي رفع درجة الحماية ضد الجراثيم التي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، وفي الوفيات بسببها. وبالفعل، وفي خلال فعاليات الأسبوع العالمي للماء، والذي عقد حينها في العاصمة السويدية «استكهولم» عام 2008، وهو العام الذي كان قد خصص أصلاً كعام دولي للنظافة الشخصية والعامة (International Year of Sanitation)، تم إطلاق اليوم العالمي الأول لغسل اليدين من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحدد له الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام. وعلى مدار الأعوام التسعة الماضية، أصبح هذا اليوم يتميز بحملة فعاليات في مختلف دول ومناطق العالم، تهدف إلى حث وتحفيز الجميع على ممارسة عادة غسل اليدين بالماء والصابون، عدة مرات خلال اليوم، وخصوصاً قبل وبعد الأكل. ومن السهل إدراك فداحة ثمن الأمراض المعدية، من خلال استرجاع بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بطائفة واحدة منها فقط، أو طائفة أمراض الإسهال. فمن بين هذه الأرقام والإحصائيات نذكر حقيقة أن: الإسهال يصيب ملياري شخص سنوياً، أو ما يعادل ثلث أفراد الجنس البشري، وحقيقة أن الإسهال يحتل المرتبة الثالثة على قائمة أسباب الوفيات في الدول الفقيرة، متسبباً في 7 في المئة من جميع الوفيات التي وقعت بين شعوب هذه الدول. وبالنسبة للأطفال الأقل من عمر خمس سنوات، يحتل الإسهال المرتبة الثانية بين أسباب الوفيات في هذه الطائفة العمرية، ويتخطاه فقط في هذه القائمة الالتهاب الرئوي الحاد. حيث يتسبب الإسهال في وفاة 1.5 مليون طفل سنوياً، 80 في المئة منهم دون عمر السنتين. كما يعتبر الإسهال أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسوء التغذية بين من هم دون سن الخامسة. وبالنظر إلى هذه الحقائق، ليس من العسير إدراك سبب اهتمام المنظمات الصحية الدولية، أو الجهات الحكومية المحلية، بدرء خطر الإسهال وخصوصاً على الأطفال الرضع، من خلال تأصيل عادة غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم، حيث يعتبر غسل اليدين بانتظام من أكثر الإجراءات فعالية في الوقاية من الجراثيم التي تسبب أمراض الإسهال. وجدير بالذكر هنا، أن أبوظبي ستستضيف منتصف الشهر المقبل، منتدى الصحة العالمي تحت عنوان «بلوغ آخر ميل.. العمل معاً من أجل القضاء على الأمراض المعدية»، والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «سوق أبوظبي العالمي» بجزيرة المارية، وتدور محاوره حول القضاء على الأمراض القاتلة التي يمكن الوقاية منها، والتي تحدث آثاراً مدمرة على الصحة العامة وتعيق مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كثير من المجتمعات الفقيرة. ويسعى المنتدى -الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون ورؤساء منظمات تنموية دولية ومنظمات خيرية وخبراء صحة عالميون وممثلون عن القطاع الخاص- إلى البناء على الجهود التاريخية التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها.