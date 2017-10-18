كوريا الشمالية ودروس كوسوفو تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017 في 21 مارس 2017، أشاد وزير الخارجية الصربي «إيفيتسا داتشيتش» برفض كوريا الشمالية الاعتراف باستقلال كوسوفو. ولمكافأتها على دعمها الوفي للموقف الصربي من كوسوفو، تحدت بلغراد المحاولات الأوروبية لعزل بيونغ يانغ عبر ترتيب لقاء بين «داتشيتش» و«ري بيونغ دو»، سفير كوريا الشمالية إلى صربيا المقيم في بوخاريست. وخلال هذا اللقاء، شدّد داتشيتش على الحاجة إلى حل دبلوماسي للأزمة الكورية الشمالية، معبِّراً عن دعمه لإعادة إحياء المفاوضات متعددة الأطراف من أجل نزع فتيل المواجهة. ويشرح العديد من المحللين الغربيين توجه صربيا الدبلوماسي الحالي حيال كوريا الشمالية ومعارضة بيونغ يانغ إعلان كوسوفو الاستقلال من خلال إبراز العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين. فخلال الحرب الباردة، أسس «جوزيف بروز تيتو» و«كيم إيل سونغ» تحالفاً دبلوماسياً قوياً، في وقت كانت فيه يوغسلافيا وكوريا الشمالية دولتين شيوعيتين غير منحازتين. هذا التحالف تواصل بعد سقوط الشيوعية في يوغسلافيا. فخلال التسعينيات، حافظت كوريا الشمالية على علاقات تجارية مع حكومة سلوبودان ميلوزوفيتش الصربية، رغم العقوبات الدولية ضد بلغراد، كما عبّرت باستمرار عن دعمها الدبلوماسي لنظام ميلوزوفيتش حتى سقوطه في أكتوبر 2000. ولعل أول بعد مهم لسياسة كوريا الشمالية الخارجية تبلور بعد حرب كوسوفو 1999 هو اصطفاف كوريا الشمالية مع الصين. فقد كان الردان الرسميان للحكومتين الصينية والكورية الشمالية على جهود «الناتو» العسكرية لإخراج القوات الصربية من كوسوفو متشابهين على نحو لافت، إذ ندّدت الحكومة الصينية مراراً بتدخل «الناتو» باعتباره عدواناً ضد صربياً، وذلك على اعتبار أن صربيا دولة ذات سيادة خارج مجال نفوذ الناتو. وردّت الحكومة الكورية الشمالية على نحو مماثل، حيث حثت المجتمع الدولي على مقاومة الاعتداء الأميركي ضد صربيا في 1999، وأشادت بمقاومة ميلوزوفيتش «البطولية» للناتو في فبراير 2000. ذلك التضامن المعبر عنه تجاه نظام ميلوزوفيتش يمكن تفسيره جزئياً ببواعث القلق المشتركة بخصوص السابقة السلبية التي يؤسِّس لها تدخل «الناتو» في كوسوفو. ومثلما لاحظ المتخصصان في كوريا الشمالية، صامويل كيم وتاي هوان، في كتابهما الصادر في عام 2002 بعنوان «كوريا الشمالية وشمال شرق آسيا»، فإن المسؤولين الكوريين الشماليين كانوا يخشون أن يأتي الدور على بلادهم فتصبح «يوغسلافيا التالية»، وترغَم على الدفاع عن نفسها أمام قوة الناتو العسكرية. البعد الرئيسي الثاني لسياسة كوريا الشمالية الخارجية الذي نتج عن حرب كوسوفو 1999 هو الاعتقاد بأن التحول إلى قوة نووية أساسي بالنسبة لبقاء كوريا الشمالية. فخلال قصف «الناتو» في كوسوفو، راقب المسؤولون الكوريون الشماليون عن كثب قدرةَ الجيش الصربي على مقاومة الضربات الجوية الأميركية. وتجلى دعم بيونغ يانغ للمقاومة الصربية في الرد القوي لـ«كيم ميونغ تشول»، حليف «كيم جونغ إيل» المقيم في طوكيو. ففي خطاب له، قال «كيم ميونغ تشول» إن الناتو منكب على «مهمة مستحيلة» في صربيا، محذراً من أن كوريا الشمالية «أشد مئة مرة» من صربيا. أما البعد الثالث للسياسة الخارجية لكوريا الشمالية، المنبثق عن حرب كوسوفو عام 1999، فهو مقاومة بيونغ يانغ المتصلبة لمبادرات الدبلوماسية الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وموقفها المتشكك تجاهها. ومع أن الولايات المتحدة سبق أن شدّدت مراراً على أن حرباً مع كوريا الشمالية تمثّل خياراً أخيراً غير مرغوب فيه، إلا أن بيونغ يانغ كانت تنظر إلى استعداد الناتو لاستخدام القوة في كوسوفو، بعد أربعة أعوام فقط على توقيع واشنطن «اتفاق دايتون» مع ميلوزوفيتش في 1995، باعتباره دليلاً على أن تصريحات الولايات المتحدة حول استخدام القوة ينبغي ألا تُؤخذ على ظاهرها. ولئن كانت تركة حرب كوسوفو 1999 لم تحظَ باهتمام كافٍ في التحليلات المعاصرة لممارسات السياسة الخارجية لكوريا الشمالية، فإن فحصاً أدق لرد كوريا الشمالية الرسمي على تدخل الناتو في كوسوفو، وما تلاه من عمليات إعادة اصطفاف للسياسات الأمنية، يُبرز الدور المهم الذي لعبه في تشكيل المواقف العدوانية الحالية لبيونغ يانغ. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء أعمال بيونغ يانغ الاستفزازية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يجب عليها أن تبحث الأسباب التي تجعل المسؤولين الكوريين الشماليين ينظرون إلى ممارستها السابقة باعتبارها مهدِّدة لتجنب جر بيونغ يانغ إلى حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر على شبه الجزيرة الكورية. صامويل راماني باحث وصحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»