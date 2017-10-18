نجاح كبير لمسابقة المهارات العالمية تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017 حققت مسابقة المهارات العالمية «أبوظبي 2017»، التي بدأت فعالياتها يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وتنتهي اليوم الخميس، نجاحاً كبيراً، ليس فقط لحجم المشاركة الدولية الواسعة في فعالياتها المتعددة والإشادة بها من جانب العديد من الجهات المشاركة، وإنما أيضاً لأنها سلطت الضوء على طبيعة المهارات النوعية الجديدة التي تحتاج إليها أسواق العمل في المستقبل، وأكدت أهمية التعليم الفني والتقني باعتباره الأساس في تخريج عمالة ماهرة لديها القدرة على القيام بالعديد من المهام واستيعاب ما يطرأ من تقنيّات تكنولوجية في المستقبل، وخاصة أن هذه المسابقة تعتبر من أضخم منافسات التعليم الفني والتقني للمواهب المتميزة في العالم، حيث تضمنت أكثر من خمسين مهارة مختلفة في مجالات مختلفة، تتضمن: تكنولوجيا الهندسة والتصنيع والطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الإنشاء والتعمير، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وغيرها الكثير من المجالات التي من شأنها تنمية المهارات المعرفية والعلمية والتكنولوجية لدى الشباب. وتنطوي مسابقة المهارات العالمية «أبوظبي 2017»، على مردود نوعي في أكثر من جانب، فهي من ناحية تشجع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني والتقني، من خلال رفع مستوى وعي الشباب والمجتمع الإماراتي بأهمية هذا التعليم الذي بات يمثل أساس النهضة والتقدم في العديد من دول العالم في السنوات القليلة الماضية. ومن ناحية ثانية فإن تنافس أبناء الوطن مع شباب 60 دولة في العديد من المهارات التقنية والتكنولوجية، التي توفرها هذه المسابقة، إنما يمثل فرصة لاكتساب مهارات تنافسية جديدة، فضلاً عن تكوين صورة واضحة عن الحرف والصناعات المهنيّة التي تحتاج إليها أسواق العمل في المستقبل، سواء داخل الدولة أو خارجها. كما أن من إيجابيات هذه المسابقة، أنها تتيح من خلال برنامج «دولة في كل مدرسة»، الفرصة أمام عدد من المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، لتستقبل كل منها ممثلي إحدى الدول أو المناطق الأعضاء في منظمة المهارات العالمية «»World Skills، في إطار برنامج مميز لتبادل الزائرين، ما يشكل مناسبة للطلاب والمتسابقين المشاركين للاطلاع على تجارب الدول المهمة في التعليم الفني والتقني والارتقاء بمهاراتهم التنافسية. وإضافة إلى ما سبق، فإن أحد المخرجات المهمة لهذه المسابقة يتمثل بالإعلان العالمي الأول الذي أصدره شباب العالم المشاركون في «منتدى الشباب العالمي للتعليم التقني والمهني»، الذي أقيم على هامش المسابقة، وحمل عنوان (نقطة انطلاق وحافز لخطوات عالمية ملموسة)، وهو الذي أكد أن التعليم والمعرفة يسهمان في تعزيز المهارات المهنية اللازمة، وأوصى بزيادة جاذبية التعليم المهني من خلال التركيز على شخصيات ناجحة في هذا المجال، وزيادة التمويل وتأمين مزيد من الفرص في التعليم المهني المستمر، والاستثمار في المهارات التي تتناسب مع احتياجات وظائف المستقبل. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية