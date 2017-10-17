كركوك.. نزاع عراقي مؤجل تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017 قد تتواصل المواجهة المسلحة المتصاعدة بين القوات الكردية والعراقية في كركوك لفترة طويلة من الزمن. ومنذ عام 2004، نصّ الدستور العراقي المؤقت على اعتبار المدينة منطقة مثار خلاف ويمكن أن يتأجل حل مشكلتها إلى أجل غير مسمى. ويشتمل هذا الخلاف على قضايا متنوعة مثل الانتماء الوطني والسياسي بالإضافة للخلطة السحرية من الأقوام التي تستوطنها والتي جعلت العديد من المشاكل التي تعيشها المنطقة مستعصية على الحل وخاصة ما يتعلق منها بتبعية آبار النفط. فلماذا تثار هذه القضية في كركوك بالذات؟ ولماذا أثيرت في هذا الوقت؟ بعد سقوط حكم صدام حسين مباشرة عام 2003، سارع الأكراد للإعلان بأن المدينة تقع تحت سلطتهم. وذهب بعضهم إلى حد تسميتها «قدس كردستان»! وكان الدافع الأكبر الكامن وراء التغيرات التي شهدتها المدينة بعد ذلك هو الثروة النفطية. وخلال القرن العشرين كله، كانت الحكومة العراقية ترى في حقول النفط هناك مصدراً أساسياً للطاقة والعوائد المالية. وحاول صدام حسين وبعض الرؤساء الذين سبقوه، «تعريب» المدينة بترحيل الأكراد والتركمان عنها واستبدالهم بالعرب. ومع تنامي المشاعر القومية عند الأكراد، بدؤوا بتوصيف كركوك بأنها المدينة التي تستحق أن تمثل الحق الشرعي للدولة الوطنية الكردية في المستقبل. وليس هناك ثمة من حافز يمكنه أن يربط بين المشاعر الوطنية والطموح السياسي مثل النفط. وبعد سقوط صدام حسين، كان من الواضح أن كركوك يمكن أن تكون نقطة التوتر الخطيرة بين بغداد والمناطق الكردية. وهو التوقع الذي مثّل تهديداً أمام تحقيق الوحدة الترابية الكاملة للعراق. ولم يكن الحل المعتمد في نصوص الدستور المؤقت يمثل نهاية للمشكلة أبداً، بل كان تأجيلاً لخلاف لا تبدو له نهاية. (ومن أجل التوضيح فقط أشير إلى أنني خدمت عام 2003 كمستشار دستوري لسلطة التحالف المؤقتة في العراق، وكعضو في اللجنة الاستشارية العراقية لوضع نصوص الدستور الانتقالي). ويمكن أن نعثر على استراتيجية تأجيل الحلول للمشاكل الكبرى في العديد من دساتير العالم. وعندما يتعلق الأمر بمشاكل يستعصي حلها، لا يكون أمام كتّاب الدستور الكثير من الخيارات للخوض فيها. وبالنسبة للدستور الأميركي، لا تزال «العبودية» من أهم القضايا المؤجلة فيه. ولهذا السبب، كانت هذه القضية السبب الأول في اندلاع الحرب الأهلية الأميركية التي استمرت بين عامي 1861 و1865. وفي الدستور العراقي، كانت قضية تقرير المصير بالنسبة للأكراد بشكل عام، والوضعية الإدارية لمدينة كركوك بشكل خاص، النقطة الأكثر إثارة للخلاف. والشيء الذي تغير خلال السنوات الأخيرة يتعلق بصعود وسقوط تنظيم «داعش» في العراق. وكان ظهور «داعش» دليلاً على الضعف الشديد لحكومة بغداد، وهو الضعف الذي أرسل للأكراد إشارة واضحة على أنه بات في وسعهم التفكير في إعلان استقلالهم، أو الحصول على نصيب أكبر من عوائد النفط. وفي أعقاب الهزيمة التي لحقت بتنظيم «داعش»، تمكن الأكراد من تحسين وضعهم الاستراتيجي باحتلال كركوك. وكان وجود القوات الكردية فيها هو السبب الأساسي في مبادرة حكومة إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء على الاستقلال خلال الشهر الماضي. ومن وجهة نظر الأكراد، فإن التوقيت المختار لإجرائه لن يكون هناك أفضل منه في المستقبل. ومن المعروف أن الحكومة العراقية متحالفة مع إيران، وهي إيران التي تكنّ لها الولايات المتحدة مشاعر الكراهية. ولا زالت تركيا منشغلة بمشاكلها الداخلية منذ المحاولة الانقلابية. ومن المرجح أن يبقى الأميركيون على الهامش في هذه القضية مثلما كانوا دائماً. وأما فيما يتعلق بالتساؤل حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل، فهو أمر معقد للغاية. وهناك احتمال بأن يحرص الطرفان على تجنب الاصطدام العسكري أو الحرب الحقيقية لأنها ستكون بالغة التكلفة لكل الأطراف. وهناك احتمال آخر بأن تكتفي الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق بالدخول في معركة محدودة في كركوك، وبحيث يحاول كل طرف جس نبض الطرف الآخر وتقدير مدى رغبته بالانسحاب من المعركة. وأما الاحتمال الأكثر إثارة للمخاوف فهو أن تتوسع دائرة الصراع حول كركوك لتتحول إلى حرب أهلية. وفي هذه الحالة فإن من المؤكد أن تقف إيران في صف الميليشيات الشيعية التي سبق لها أن قاتلت «داعش» في العراق. * أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"