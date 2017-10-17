جدل حول التحقيق في الانتهاكات الروسية تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017 عام 2016، أطلقت روسيا حملة نشيطة ذات مدى واسع النطاق وغير مسبوق ضد الولايات المتحدة. واعتقد البعض أن هدفها زرع الخلاف بين الأميركيين والتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية. وخلال الأشهر التسعة الماضية، تمكنت «لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ» من جمع كمّ ضخم من المعلومات حول الأهداف الحقيقية للحملة الروسية. ولقد عثرنا على دلائل بأن الروسقد يتحملون مسؤولية القرصنة على النظام الانتخابي للحزب «الديمقراطي» واستغلال البيانات لزرع بذور الخلاف بين الأميركيين والإساءة لهيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترامب. وعلى الرغم من التقدم الذي حققناه للتصدي لهذه الحملة، يبقى أمام الوكالات الاستخباراتية الكثير من العمل الذي يجب إنجازه من أجل التوصل إلى فهم حقيقي لمدى أبعاد وخطورة الاختراق الروسي والتحقق من صحة الأخبار المقلقة المتعلقة بما إذا كان الناخبون الذين انحازوا إلى صفّ ترامب قد تأثروا بنتائج التواطؤ الروسي. وبالرغم من أننا لا نمتلك حق الكشف عن الأدلة التي توصلت إليها اللجان الاستخباراتية حول هذه القضية الحساسة، إلا أن بعضاً من أهم تلك الأدلة أصبح مشاعاً بين عامة الناس. ومنها ما كشفه «دونالد ترامب الإبن» من أنه استقبل على بريده الإلكتروني معلومات تسيء لسمعة كلينتون وكانت واردة من موسكو وموجهة في إطار حملة لدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية. ومن خلال تلك الرسائل المتبادلة، عبّر ابن الرئيس عن رفضه لتلك المساعدة. إلا أن هناك الكثير من الحقائق الخفيّة التي تنتظر الكشف عنها فيما يتعلق بما انطوى عليه هذا النوع من التفاعل مع المتحايلين الروس. وبالرغم من هذه الاكتشافات، فإن هناك دعوات تتزايد قوة في أوساط البيت الأبيض وبعض الأحزاب المتحالفة مع ترامب، لوقف تلك التحقيقات بدلاً من السماح لها بالتوصل إلى أهداف ومرامي تلك التدخلات الروسية. ويأمل البيت الأبيض بأن يضع حداً نهائياً لتحقيقات الكونجرس حول هذه القضية وبحيث يتمكن من فرض الضغوط الكافية لاحتواء الجهود التي يبذلها المحقق الخاص «روبرت مويلير الثالث» حولها. وهذا حدث بالفعل وكانت له تداعياته وحيث مثل بعض الشهود بشكل صوري أمام الكونجرس، ومن دون إجراء التحقيقات اللازمة معهم. وكانت بعض التحقيقات تنتهي قبل الحصول على المستندات والأدلّة القانونية الضرورية من خلال استجواب الشهود. وأنا أقوم مع زميلي السيناتور «الجمهوري» عن ولاية تكساس «مايكل كوناواي» بكل ما في وسعنا للضغط والتأكيد على أن التحقيق يجب أن يكون شاملاً ومكتملاً حتى ينسجم مع القيم التي يؤمن بها الشعب الأميركي. وأنا أرى أن «تحقيق مويلير» أفضل بكثير من أي من التحقيقات التي يجريها الكونجرس، وذلك بفضل الفريق ذو الخبرة العريضة من القضاة الذين يستعين بهم والمساعدة المهمة التي يتلقاها من «مكتب التحقيقات الفيدرالي». إلا أن دوره فيها يختلف عن دور الكونجرس. ففي الوقت الذي يحاول فيه التأكد مما إذا كانت القوانين الأميركية قد تم انتهاكها بالفعل، ومن الذي سيحاكم إن كانت قد انتُهكت، إلا أنه غير معنيّ أبداً بإعلام الشعب الأميركي بما حدث ولا بوصف العلاج المناسب للمشكلة. لأن ذلك يمثل جزءاً من اختصاصات الكونجرس دون غيره. وقبل ستة أشهر، وخلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدها الكونجرس في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية، تحدثت أمام اللجنة المتخصصة باسم اللجنة التي شكلناها والتي تتألف من محققين «ديمقراطيين» و«جمهوريين» بالإضافة للجان الاستخباراتية التابعة لمجلسي الشيوخ والنواب، وقلت بأن من واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل التوصل إلى استنتاج مشترك لتوضيح حقيقة ما حدث. ويبقى أملي معلقاً بهذا الهدف خدمة للرأي العام الأميركي الذي كثيراً ما يجد نفسه مجبراً على الانتقاء بين الروايات المتضاربة للأحداث ذاتها. ولا بد من إتمام التحقيق في هذه القضية. *عضو الكونجرس عن الحزب «الديمقراطي» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»