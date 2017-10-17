حسابات ديمقراطية

تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017

في خضم المخاوف بشأن مستقبل الحكومات النيابية، أظهرت دراسة حديثة أن التأييد العالمي للديمقراطية لا يزال قوياً، ورغم ذلك، فإن أصحاب الآراء السياسية المنتمين إلى تيار يمين الوسط يؤيدون بدرجة أكبر حكم الرجال الأقوياء غير المقيدين بالضوابط والتوازنات الرقابية. وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد «بيو» للأبحاث، وشملت 38 دولة ونشرها مؤخراً، أن أكثر من ثلاثة أرباع مَن شملتهم الدراسة في الولايات المتحدة يتصورون أن الديمقراطية النيابية طريقة جيدة للحكم، وقال 66٪ الشيء ذاته عن الديمقراطية المباشرة.

لكن عالمياً، أكد أقل من نصف من شملتهم الدراسة أنهم راضون عن كيفية عمل الديمقراطية في بلادهم، ووجدت الأساليب غير الديمقراطية تأييداً كبيراً أيضاً، فأيد 49٪ حكم الخبراء غير المنتخبين، ووافق 26٪ على حكم زعيم قوي غير مقيد بضوابط رقابية.

ولا يزال تأييد الديمقراطية النيابية قوياً في الولايات المتحدة، مع إعراب 40٪ عن التزامهم تجاهها، وإن كان 46٪ أقل التزاماً، غير أن 7٪ فقط أشاروا إلى تأييدهم صوراً غير ديمقراطية للحكم.

وإلى ذلك، ثمة انقسامات حزبية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. فيوافق 17٪ فقط من «الديمقراطيين» على أن «أي نظام يمكن فيه لقائد قوي اتخاذ قرارات دون تدخل من البرلمان، أو المحاكم هو طريقة جيدة لحكم الدولة»، بينما وافق ثلث «الجمهوريين» على ذلك.

ويبدو أن التعليم مؤشر رئيس على تأييد الطرق غير الديمقراطية، إذ يقول نحو 24٪ من الأميركيين الذين لم يُنهُوا التعليم الثانوي أن الحكم العسكري جيد للولايات المتحدة، مقارنة بـ7٪ فقط ممن لديهم درجة الثانوية.

بثاني ألين إبراهيميان

كاتبة أميركية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»