تقسيم الدوائر الانتخابية!

تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ازداد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة وأصبح مدمراً. وقد تتمكن المحكمة العليا من اتخاذ خطوة صغيرة لتخفيف هذا الاستقطاب عبر الحد من التزوير الانتخابي للأحزاب.

وما كان تقليص التخطيط السياسي الواضح للدوائر بالنسبة لمجلس النواب الأميركي والمجالس التشريعية للولايات ليغير بشكل ملحوظ التكوين الحزبي لأي منهما. وبموجب خطة عادلة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ربما يخسر الجمهوريون الذين سيطروا على معظم السلطة منذ عام 2010. لكنهم مع ذلك سيحتفظون بأغلبية قوية.

وتميل المحكمة العليا إلى تجنب الحكم بشأن معارك إعادة تقسيم الدوائر. لكنها الآن تفكر في الطعن على خطة لإعادة تقسيم دائرة ويسكونسن الحزبية بشكل فاضح. ويتساءل المتشككون: كيف يمكن وضع قاعدة قابلة للتطبيق لما هو مقبول؟ وقد وضع عالما القانون «كاس سونشتاين» و«نوح فيلدمان»، وهما أيضاً زملاي في «بلومبيرج»، مقترحاً لتحقيق ذلك دون توريط المحكمة في نزاع سياسي.

ويظهر تأثير التزوير الانتخابي على مجلس النواب الأميركي بعد تعداد 2010 من خلال النظر إلى ولايات فلوريدا وأوهايو وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وميشيجان. من الناحية السياسية، تعد هذه هي الولايات المتأرجحة الخمس الكبرى، ما يجعل مواقفها متغيرة في كل دورة انتخابية. وقد صوتت كلها لباراك أوباما في 2008، وفعلت نفس الشيء (ما عدا كارولينا الشمالية) بعد ذلك بأربع سنوات. لكنها في العام الماضي صوتت كلها لترامب.

وفي الانتخابات على مستوى الولايات، حيث لا توجد خطوط دوائر انتخابية للتلاعب بها، اختار الناخبون في هذه الولايات ثلاثة حكام جمهوريين واثنين ديمقراطيين.

لكن من بين الـ87 عضواً الحاليين في مجلس النواب من هذه الولايات الخمس، هناك 60 عضواً جمهورياً.

هذا جزء من القضية المرفوعة ضد التزوير الانتخابي الحزبي من قبل 34 عضواً بمجلس النواب السابقين والحاليين الذين قدموا مذكرة يحثون فيها المحكمة العليا على إبطال خطة إعادة تقسيم ولاية ويسكونسن.

وكتب النائب «إيرل بلوميناور» (ديمقراطي من ولاية أوريجون)، و«جيم ليتش» (عضو الكونجرس الجمهوري السابق من ولاية ايوا)، في مقال نشرته «نيويورك تايمز» عام 2003: «إن الأعضاء أقل ميلاً للتحدث والتعاون والتوصل إلى تسوية»، وأن «الأجندة التشريعية تم تشكيلها لتنشيط القاعدة السياسية أكثر من دفع المصلحة العامة قدماً».

ويعاد انتخاب أكثر من 90% من أعضاء مجلس النواب روتينياً. ولأن معظمهم ينحدرون من مناطق يسيطر عليها حزب واحد، فهم لا يشعرون بالقلق بشأن فرص نجاحهم في الانتخابات العامة. والتهديد الوحيد لإعادة انتخابهم هو إذا تم الطعن عليهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، لذا فهم يحاولون حماية حقهم.

وستكون هناك دائماً قضايا تقسم الأحزاب: مثل الضرائب والرعاية الصحية والاستحقاقات والإنفاق الدفاعي والعرق.

بيد أنه ينبغي أن يكون هناك مجال لبعض التسويات، كما كان الحال حتى في وجود انقسامات اجتماعية أعمق، مثل حقبة الحرب الفيتنامية، والصراعات من أجل الحقوق المدنية و«الصفقة الجديدة». ومع ذلك يبدو الاستقطاب أكثر ضرراً اليوم.

وهناك العديد من العوامل الأخرى: نظام تمويل الحملة، الحملات الانتخابية الدائمة، ظهور وسائل الإعلام الاجتماعية، والإعلام المنحاز حزبياً. كما تلعب الأنماط السكانية دوراً كبيراً، حيث يميل الناس الذين لديهم نفس الآراء إلى التجمع معاً بطرق تخدم الدوائر التشريعية وتلك الخاصة بالكونجرس لحزب واحد.

ولا يوجد قرار للمحكمة العليا بإعادة تقسيم الدوائر يمكن أن يخلق فجأة «اتحاداً أكثر كمالاً» كما جاء في ديباجة الدستور الأميركي. لكن إذا تفادت المحكمة معالجة قضية التزوير الانتخابي، فإن النظام سيكون أكثر سوءاً.

ألبرت هانت

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»