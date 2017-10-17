كوريا الشمالية.. وحدود نجاح العقوبات تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 على الرغم من أن العقوبات فشلت، على ما يبدو، في وقف مغامرة كيم جونج أون النووية، فإن إمكانية نجاحها ما زالت قائمة. فالعدد المتزايد من الكوريين الشماليين الذين يراكمون الثروة وأصبحوا واعين بالرخاء الموجود في الصين وكوريا الجنوبية، وهذا في حد ذاته، يمنح الأمل في إمكانية استخدام العقوبات لجعل «كيم» يشعر بوخزة، مثلما هو مرجو. ولكن حتى تفعل العقوبات فعلها، سيكون التفاهم المتبادل والتنسيق الأميركي- الصيني بشأن الخطوة التالية في العقوبات أساسيا. فرض حد أقصى للطاقة المسموح لكوريا الشمالية باستيرادها وعزلها عن النظام المالي الدولي سيحدِّدان إلى أي حد يمكن أن يذهب النمو الذي أخذت تحققه كوريا الشمالية بفضل تبنيها مؤخرا بعض جوانب اقتصاد السوق. فإذا أدت العقوبات إلى ركود أو ما هو أسوأ منه، واستهلكت ما كسبه الكوريون الشماليون، سيتعين على نظام كيم بذل جهود حثيثة لتبرير سياسة بيونغجين الساعية وراء التنمية الاقتصادية والقدرة النووية. ومما لا شك فيه أن الطريق إلى فرض تغيير في السياسات من القاعدة إلى الأعلى يظل غير واضح، غير أن المصادر تشير إلى أن النظام ليس محصنا بكل تأكيد من مشاعر غضب عام لا شك أنها ستضطرم وتزداد في غياب تقدم اقتصادي مستمر. وكان قرار حظر النفط 2375 أكثر شدة وصرامة مقارنة مع العقوبات السابقة. وعلى سبيل المثال، فإن نقص الطاقة لن يتسبب في ضيق للحياة المدنية فحسب، ولكنه سيؤثر أيضاً في أنظمة الري، والصناعة، والشبكات اللوجيستية. وإضافة إلى ذلك، فإن التأثير من المرجح أن يشمل أيضاً ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم في سوق السلع الاستهلاكية. غير أن التحدي يكمن في تفاهم متبادل بين الولايات المتحدة والصين، وتنسيق في السياسات حول الموضوع. فالصين تواجه كلفة أعلى جراء تطبيق عقوبات اقتصادية مؤلمة. ذلك أن خطر انهيار النظام سيظل فوق ما تستطيع بكين تحمله، حتى في حال أصبحت كوريا الشمالية عبئاً استراتيجياً على بكين. فرداً على التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، دخلت الولايات المتحدة والصين في صراع حول ما إن كان ينبغي قطع إمدادات الوقود كليا عن كوريا الشمالية، انتهى في الأخير بتوافق حول خفض إجمالي قدره 30 في المئة. هذه الصفقة حول فرض حد أقصى للطاقة المسموح لكوريا الشمالية باستيرادها عكست اختلافا جوهريا بين وجهتي النظر الأميركية والصينية حيال العقوبات. ذلك أن واشنطن كانت تأمل أن تحمل العقوبات الاقتصادية وحدها بيونج يانج على التراجع. ولكن بكين، التي تخشى انهيار النظام من الداخل، تضغط بحذر على بيونج يانج، وتحاول تجنب أي تغير مفاجئ يجلب عدم يقين استراتيجي. ولهذا، فإضافة إلى التخوفات المتعلقة باللاجئين والانتشار النووي، ينبغي أخذ هدف التحالف الأميركي- الكوري الجنوبي والوجود العسكري الأميركي على شبه الجزيرة الكورية في عين الاعتبار. ولتحفيز الصين على استخدام تأثيرها الاقتصادي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للحديث عن بدء الحوار. ولا شك أن كشف «تيلرسون» عن قنوات سرية مع بيونج يانج يبعث على بعض الأمل. كما أن لفتة الصين المشجعة والمتمثلة في الأمر بإغلاق شركات التجارة الخارجية الكورية الشمالية جاءت قبيل زيارة «تيلرسون»، وتشير حقيقة أن تيلرسون كشف عن قنوات سرية عقب لقائه مع الزعماء الصينيين إلى أن البلدين قد يكونان توصلا إلى تفاهم مشترك بشأن الطريق الذي ينبغي سلكه في المرحلة المقبلة. ومع أن مقترحات الصين لا تحظى بدعم الولايات المتحدة، فإن البلدين يمكنهما اتباع مجموعة من إجراءات بناء الثقة. وتشمل الخيارات الممكنة للولايات المتحدة تقليص التهديدات بضربات وقائية رغم الجاهزية العسكرية، والحوار مع كوريا الشمالية عبر القنوات غير الرسمية، وتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع بكين بشأن أنشطة الانتشار النووي الكورية الشمالية والتهديدات الإلكترونية. وستساعد هذه الإجراءات الرامية إلى إزالة الشك المتبادل بين الولايات المتحدة والصين على الدفع بالعقوبات إلى الأمام واختبار الكيفية التي سترد بها بيونج يانج. الكوريون الشماليون الذين حققوا رخاء من أنشطة السوق يعطون بعض الأمل في إمكانية نجاح العقوبات الاقتصادية. غير أن استراتيجية ذات بعد واحد للحفاظ على ضغط متزايد لن تخلق الزخم الصحيح. ولهذا، يجدر بواشنطن التفكير في تحسين تنسيقها مع بكين بخصوص ما بعد العقوبات، والأهم من ذلك، بشأن كيفية تمكين وتقوية الشعب الكوري الشمالي إزاء نظامه. كيهنج تشين: باحث أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»