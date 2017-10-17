مؤيدو «نافتا» تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 عبر الرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو عن موقف موحد في محادثات التجارة مع الرئيس دونالد ترامب مع استمرار محادثات «نافتا» في واشنطن حتى يوم 17 أكتوبر. وتعهد الزعيمان بالاستمرار في المفاوضات الثلاثية بعد أن طرح المفاوضون الأميركيون مقترحاً مثيراً للخلاف لاتفاقية التجارة لأميركا الشمالية «نافتا» يتمثل في فقرة خاصة بانتهاء العمل بالاتفاقية بعد فترة زمنية محددة ما لم يجر التفاوض بشأنها من جديد. وبعد أن اقترح ترامب يوم الأربعاء الماضي تقسيم «نافتا» إلى اتفاقات تجارة ثنائية دعا نظيريه المكسيكي والكندي يوم الخميس الماضي في مكسيكو سيتي إلى الإبقاء على الاتفاقية وتحديثها. وأعلن ترودو: «في الوقت الذي نمضي فيه قدماً في إعادة التفاوض، سنواصل العمل نحو هدفنا المشترك لتحقيق اتفاق الجميع فيه رابحون لنضمن أن تكون البنود الجديدة عادلة ومفيدة لكل الدول الثلاث المشاركة». وأضاف «ترودو» إنه وبينا نيتو «واثقان» من أن الدول الثلاث تستطيع العثور على «إطار عمل» لـ«نافتا» لدفع النمو الاقتصادي. وتتناول المفاوضات ما يُطلق عليه «قواعد المصدر» التي تحدد كمية المنتج القادم من دول «نافتا» التي يمكنها التمتع بمزايا الاتفاقية. وقواعد المصدر، وخاصة المتعلقة بالسيارات، من بين أكثر الموضوعات إثارة للجدل، لأن ترامب يستهدف إعادة وظائف الصناعة من المكسيك إلى الولايات المتحدة من خلال إعادة كتابة قواعد التجارة. والرئيس الأميركي هدد مراراً بالانسحاب من الاتفاقية. وأعلن «بينا نيتو»، الذي استهل كلمته بشكر «ترودو» لما قدمه من دعم في جهود الإغاثة من آثار زلزال ضرب بلاده في سبتمبر الماضي أن البلدين يعملان على تعزيز الروابط الثنائية وتحسين «نافتا». وأكد «بينا نيتو» أن «رئيس الوزراء ترودو وأنا سنواصل العمل للتوصل إلى تطوير مفيد وإيجابي للدول الثلاث». وقلل بينا نيتو فيما يبدو من تهديدات ترامب قائلاً: «لن ألتفت كثيراً إلى أي تصريحات غير تلك التي تصدر عن طاولات التفاوض». وأضاف أن المحادثات يمكنها أن تجعل أميركا الشمالية منطقة اقتصادية أكثر تنافسية من خلال احتوائها على التجارة الإلكترونية على سبيل المثال. ومضى يقول إن الاتفاقية «لا يمكن أن تكون جيدة لبلد واحد ولا يمكننا أن نكون أسرى لموقف واحد فقط». ناشا كاتان وجوش وينجروف: صحفيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»