نحو اتفاق يؤسس لدولة مستقلة تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 كلما اقترب المرء من التفاصيل الفلسطينية شعر بغصة في الحلق، وتلك قصة طويلة. وكلما سمع باجتماع أو لقاء أو مؤتمر موضوعه فلسطين وشؤونها ومصير شعبها فرح. إلى اليوم وأغلب العرب مع الفلسطينيين يساعدونهم على ما يقررونه وما يريدون تحقيقه والوصول إليه، فليس هنالك من هو أعلم منهم بعدوهم وبأساليبه ومراميه، بنقاط قوته وجوانب ضعفه، وما الذي يردعه ويؤلمه، وما الذي يمنحه فرصة السعادة إلى حد الشماتة بهم وبالعرب من خلفهم. هم الوحيدون الذين بيدهم تحرير الأرض، جزءاً منها أو كلها، وهم الوحيدون الذي يقررون ما هي أنجع الطرق والوسائل لتحقيق ذلك. هكذا هو حال العرب مع الفلسطينيين إلى اليوم؛ الفلسطينيون أصحاب القضية، وهذه حقيقة لا ريب فيها ولا جدال، لكن فلسطين عربية قبل أن تكون (فلسطينية)، وعمقها العرب، وفلسطين من دون العرب ستعاني من أزمة هوية وارتباك كياني، ومن هشاشة قد تضعف صمودها في وجه الريح الآتية لا محالة. دول الخليج ومعها العرب الصادقون يريدون لفلسطين، اليوم وليس الغد، أن تنتصر في كفاحها المضني وأن تنجح في مسعاها المشروع، وتحقق سريعاً ما لم يتحقق على مدى السبعين عاماً الماضية، هو عمر الإرادة الصلبة وعمر المأساة. أغلب العرب اليوم يشاركون الفلسطينيين فرحتهم بالمصالحة الوطنية، ويرجون تنفيذاً سريعاً للبنود المشمولة باتفاق القاهرة، لتوحيد البيت الفلسطيني وتحصينه، ليكون الموقف السياسي موحداً، واضحاً وقوياً أمام الاحتلال في الداخل، ومؤثراً أمام الأسرة الدولية في الخارج. عندها سيكون حالهم أفضل مما كانوا عليه قبل الاتفاق؛ أفضل للشعب الفلسطيني في شؤونه اليومية، وأفضل في أية مفاوضات مرتقبة مع الإسرائيليين تحديداً وغيرهم من الأطراف السياسية الأخرى. قلة من الفلسطينيين ومن العرب المنخرطين في الهم، ينظرون إلى هذه المصالحة أنها قشة النجاة في زمن كل ما فيه صعبٌ ولا يصب في صالح أحد. لكن ثمة أسئلة مشروعة لا بد من طرحها على هامش الاتفاق نابعة من تجارب سابقة خائبة، فليس أصعب من أن تفرح في المساء وتذرف الدمع في الصباح. هذا ما كان يحصل بعيد أيٍ من الاتفاقات التي جرت في الماضي بشأن القضية، أولها جنيف ثم كامب ديفيد واحد وكامب ديفيد اثنان ثم مدريد وتلاه أوسلو. الغالبية لا تريد اتفاقاً يحل مشكلة الكهرباء، أو مشكلة البطالة والعمل، أو مشكلة الرواتب المتوقفة، أو مشكلة المعابر. المتحمسون والمتفاؤلون لا يريدون اتفاقاً كهذا، بل يريدون اتفاقاً ينهي الاحتلال ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبذلك يمكن أن تنتهي المأساة. من الأسئلة المشروعة: هل يأتي اتفاق المصالحة الوطني الأخير في إطار استراتيجي بحيث يفضي إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة؟ هل اتفاق المصالحة الوطنية الأخير على صلة بـ(صفقة العصر) الأميركية التي رددها مراراً الرئيس دونالد ترامب؟ بعض ممن لهم علاقة بصناعة القرار السياسي الخليجي والعربي، باركوا الاتفاق ورجوا له نجاحاً، لكن هل رحبت إسرائيل بالاتفاق الوليد ورأت فيه أخيراً أنه سيوفر (شريكاً سياسياً يمكن التحدث إليه) كانت تروّج لغيابه إعلامياً في كل هذه المدة؟ وبعد، فإن اتفاق المصالحة هو في الأساس مطلب شعبي فلسطيني عربي، لا بد من العمل على إنجاحه، لكن علينا - فلسطينيين وعرباً- أن نكون على مستوى المفاجآت الإسرائيلية تجاه الاتفاق بغية إما إعاقته أو تفريغه من مضمونه ليكون - لا سمح الله - حبراً على ورق.