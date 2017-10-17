طهران.. فرد العضلات ونقض التعهدات تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 لا شك أمام المنطقة العربية الآن فرصة مثالية بعد استراتيجية ترامب الجديدة الرامية لوقف وكف سلوك طهران التدخلي وتمويلها للمليشيات والمنظمات الإرهابية والتخريبية، وإعادة النظر في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي أدى لفرد عضلات النظام الإيراني، والاستقواء به على دول المنطقة، بدلاً من الوفاء بتعهداته خلال الحملة الترويجية للاتفاق النووي، بتطمين شعوب المنطقة بأن الاتفاق سيؤدي لأجواء من الاستقرار والأمن الإقليمي، وضمان جانب طهران وتوقفها عن المضي قدماً في التسلح النووي، والسماح بكشف محطاتها وتفتيشها بشفافية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب بنود الاتفاق، ومن دون أية عراقيل. ولكن بعد مرور عامين على الاتفاق النووي ما زال النظام الإيراني لم ينتقل من "محور الشر"، ولم يندمج في المجتمع الدولي كما كان العالم يأمل، بل زادت طهران من سلوكها التهديدي، ومن التدخلات الفجة، وإثارة الفتنة الطائفية في دول المنطقة العربية. هذا إضافة إلى تزايد الشكوك العالمية حول مدى التزاماتها بالاتفاق النووي نفسه الذي وصل في أقل من عامين إلى طريق مسدود، ولاسيما بعد تجارب إيران بطريقة استفزازية استعراضية للصواريخ البالستية، فضلاً عن ظهور أدلة جديدة على تورطها أيضاً في دعم مباشر للمتطرفين سواء كانوا من «القاعدة» و«داعش» و«حزب اللات» وعصابة "الحوثي"، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تغذيها طهران وترعاها وتوظفها وتستخدمها ضد المجتمع الدولي. إن لعدم تغير سلوك طهران بعد الاتفاق كثيراً من الأسباب من بينها الأرضية «الهشة» والصيغ الملتبسة التي بُني عليها الاتفاق النووي نفسه، والرغبة الملحة من الإدارة الأميركية السابقة في الإسراع في توقيع الاتفاق دون النظر في المسائل المترتبة على طهران لوقف وكف ضرر سياستها الغوغائية. كما أن الفصل كان واضحاً أيضاً بين سلوك طهران العدواني وبين البرنامج النووي، إضافة إلى أن بنود الاتفاق النووي لم تتضمن أو تتطرق أيضاً إلى الدور الإقليمي لإيران على المستوى السياسي، ولا إلى مستوى تطبيع العلاقات مع أي طرف. واليوم لم تكن طهران على قدر المسؤولية، ولم تتصرف بما يؤكد الالتزام بـ«الاتفاق النووي»، في تحمل تبعاته واحترام بنوده، والقيام بواجباتها، بل زادت من تصرفاتها المتحدية للاتفاق، وإصرارها على التدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة استقراها، ومد الجماعات الإرهابية بالدعم والتمويل الرامي لإشعال الفتن في المنطقة كلها. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو استمرار طهران في دعم التمرد "الحوثي" في اليمن، ومواصلة زعزعة استقرار العراق وسوريا، وإغراق تنظيم «حزب اللات» الإرهابي بملايين الدولارات ليواصل الاستمرار في نشر الإرهاب، والتي حصلت عليها بلا شك بالأموال المفرج عنها بعد رفع العقوبات عنها. إن العالم اليوم في أمسِّ الحاجة لإيقاف الاستهتار الإيراني، والوقوف ضد الدول المتساهلة في فتح المجال لذلك النظام للمضي قدماً في الحصول علي التكنولوجيا التي تؤهله لصناعة قنبلة نووية. وقبل أن تكون المنطقة بحاجة لهذا الشيء فإن الشعب الإيراني نفسه يحتاج هو أيضاً لإيقاف عربدة النظام، والتركيز في التنمية الداخلية ورفع المستوى المعيشي للإيرانيين بدلاً من التدخلات السياسية التي لم تزدهم إلا تراجعاً وتخلفاً عن العالم، مما أدى، دون شك، إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشعب الإيراني، وزيادة نسبة الفقر وانعدام حقوق الإنسان ومصادرة الحريات التي يعاني منها الإيرانيون، بسبب سياسة نظامهم الرامية لتهديد الأمن والسلم الدوليين. ولعل أبرز مخاوف بعض الدول الأوروبية من استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو ضرب استثمار بعض الشركات الأوروبية التي اتجهت للسوق الإيرانية بعد الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة نحو32 مليار دولا، حيث فتح النظام الإيراني الباب على مصراعيه للشركات العالمية المتلهفة للحصول على حصص من كعكعة الاتفاقية. وهذه انتهازية اقتصادية فجة لعدم التفات أصحاب الاستثمارات إلى الخطورة الكامنة من ورائها، وخاصة إذا كانت في أيدي نظام مشهود له بالإرهاب على صعيد عالمي.