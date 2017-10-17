الواقعية في رسالة ترامب لإيران! تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 ترامب يكره الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ويريد التخلص من تلك الصفقة. ويبدو أن كل من يقع تحت التهديد المباشر وغير المباشر للذراع الإيرانية النووية يرى أن طموح طهران النووي يهدد استقرار وأمن المنطقة، ولكن هل الرئيس دونالد ترامب مستعد لدفع الثمن السياسي لتحقيق ذلك؟ فاستراتيجية ترامب الجديدة بشأن إيران من الصعب أن نطلق عليها مسمى استراتيجية، بل «ورقة بيضاء» يُراد تحقيق الكثير من خلالها دون التطرق لشرح كيف ينوي ويخطط للقيام بذلك، وما البرامج والسبل لإنجاز الأهداف التي تحدث عنها وأساليب المتابعة والتأكد من نجاعتها. ومن المشجع أن يصرح الرئيس الأميركي بأهمية تنشيط تحالفات دولته التقليدية مع شركائها الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط ليكونوا حشوداً ضد التخريب الإيراني واستعادة توازن القوى في المنطقة، وفي هذا الصدد تتطرق بأن فريقه سيعمل مع النظام الإيراني، وخاصة فيلق الحرس الثوري الإسلامي، لوقف تمويل أنشطته الخبيثة، ومراقبة أنشطة الحرس الثوري الإيراني التي تسرق بدورها ثروة الشعب الإيراني تحت غطاء صناديق التقاعد التابعة للحرس الثوري الإيراني (بونيادس)، التي تمتلك أصولاً صناعية كبيرة، كما ستعمل الولايات المتحدة على دفع المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل «الحرس الثوري» داخل وخارج إيران مع رعاياها ورعايا الدول الأخرى. فأهم ما جاء في بيان الرئيس الأميركي هو رفض بلده لحصول إيران على سلاح نووي، والتركيز على تحجيم تأثير الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب والمسلحين، كما تعهد ترامب بالقضاء على التهديد الذي يشكله جهاز الحرس الثوري الإيراني، أو حرس «الباسدران» كما يُسمى، والذي تدخل بشكل واضح في النزاع السوري، حيث سلح نظام الأسد وتغاضى عن استعمال السلاح الكيميائي هناك، كما تدخل في اليمن ودعم «الحوثيين»، ناهيك عن هجمات إلكترونية استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها على حد سواء. وقال كبير موظفي البيت الأبيض «جون كيلي» إن النهج الأميركي تجاه إيران سينجح بمشاركة الحلفاء في الشرق الأوسط في احتواء أنشطة طهران، ومن جهتهم يحذر الحلفاء الأوروبيون من حدوث انقسام بينهم وبين الولايات المتحدة بشأن القضية، إذ ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة أن تقر بالتزام إيران بالاتفاق من أجل وحدة الحلفاء. وقال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل لصحيفة (آر.إن.دي) الألمانية إنه «يجب أن تتحد أوروبا بخصوص هذه القضية، ويجب أن نقول للأميركيين أيضاً إن سلوكهم فيما يتعلق بالقضية الإيرانية سيدفعنا نحن الأوروبيين إلى اتخاذ موقف مشترك، مع روسيا والصين ضد الولايات المتحدة». وفي تامبا بولاية فلوريدا قال رئيس القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي إنه قلق من أنشطة طهران طويلة المدى في المنطقة، وإنه سيواصل التركيز على حماية القوات الأميركية، حتى مع قول إيران إن القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة ستكون في خطر، إذا تعرضت إيران لمزيد من العقوبات، ولكن هل تكرار شكاوى الجانب الأميركي بشأن طهران بنبرة أشد يشكل استراتيجية جديدة؟ حيث تم الإعلان عن سیاستین جدیدتین فقط في خطاب الرئيس ترامب تخص إحداهما النخبة الإيرانية، وهي الحرس الثوري، للحد من نشاطه العسكري والاستخباراتي والاستثماري والسياسة الأخرى كانت تصف الاتفاق النووي الإيراني، وهي نقطة فنية في القانون وهي غير كافية لتنسحب الولايات المتحدة في الواقع من الاتفاق النووي مع إيران. ولربما تحدث ترامب بصوت عالٍ وبحدَّة، ولكنه كان يحمل عصا صغيرة، لن تطلق أجراس الإنذار في طهران أو في أي مكان آخر، وقائمة طويلة من الاتهامات التي تدعمها الأدلة ولكنها غير مربوطة بخطوات فعلية تم كشف النقاب عنها، والتاريخ يقول: كلما زادت الولايات المتحدة هجماتها الإعلامية والدبلوماسية على إيران، وطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات دون أن تصحب ذلك بفعل، كلما قل احتمال التزام طهران بها في ظل غياب الغطاء والاعتراف الدولي من القوى المؤثرة عالمياً لاستراتيجية ترامب، مما ينذر بأن تبقى للاستهلاك الإعلامي وحبراً على ورق حتى إشعار آخر!