استثمار أفضل لموارد الطاقة تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 في ظل سعيها إلى تحقيق استراتيجية النمو الذكي 2030، وفي نطاق عملها على استشراف المستقبل، من خلال ركائز أساسية تشمل: الاستثمار في الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي، وإرساء ثقافة مؤسسية موحَّدة ونظام حوكمة جديد يعزز الفاعلية والمرونة والتكامل، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها، بما يتماشى مع خططها ودورها في ضمان الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأكيداً لأهمية هذه الخطوة للاقتصاد الوطني أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- بتوحيد الهوية المؤسسية لشركة «أدنوك»، قائلاً سموه في تغريدات في «تويتر»: «إن توحيد الهوية المؤسسية لشركات أدنوك خطوة مُباركة، تمكِّن كبرى شركاتنا الوطنية من تفعيل مكامن قوتها، لتدعم توجهاتها نحو الريادة والتنافسية». ومؤكداً سموه أن «النجاح حليف المؤسسات المرنة، التي تواكب العصر وتستشرف المستقبل وتوظِّف إمكانياتها ومواردها البشرية بالشكل الأمثل أداءً وإنتاجيةً». مضيفاً سموه «برؤية وهوية موحَّدة نضفي مزيداً من التكاملية والفاعلية على أداء مؤسساتنا لتشكل المحرك لتعزيز دورها التنموي الوطني، وترسيخ موقعها العالمي». وجاءت الخطوة التي أعلنتها «أدنوك» بتوحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها لتتسق مع الرؤية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية للدولة، وترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق الطموحات الوطنية في مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع، بقدرات عالية، ورافق ذلك قدرة «أدنوك» على ترسيخ سمعتها العالمية، لكونها تقع ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم، الأمر الذي متّعها بسمعة رائدة ومميزة في مجال التنافسية، واعتبارها مساهماً فاعلاً في مسار النمو الشامل والمستدام، وسعيها من خلال ذلك إلى إرساء ثقافة مؤسسية تقوم على الكفاءة وزيادة القيمة بنقلة نوعية وتطوير مستمر. وقد استطاعت شركة «أدنوك»، بدعم من القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحقق طفرة وإنجازات كبيرة، كُلِّلَت بإطلاق علامة تجارية موحدة وجديدة لمجموعة شركاتها، التي عملت على ضمان استدامة الموارد، وتعزيز تنافسية قطاع الطاقة عالمياً، وإرساء نظام مؤسسي موحَّد قائم على أسس الحوكمة والانفتاح على مزيد من الأسواق، عبر الدخول في تحالفات مع مستثمرين عالميين، ما يساعد على خلق مصادر جديدة للإيرادات، وهي التي أثبتت جدارتها في مواكبة ودعم نهضة الدولة، كأحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني، لمساهمتها بدور حيوي في جهود التطوير والنمو والازدهار ومبادراتها. وقد شجّع النهج الذي حفّزت عليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع الموارد والاقتصاد الوطني، والاستثمار في الطاقة بمرونة وابتكار، على توجه «أدنوك» إلى مبادرات ريادية في استخدام نموذج تشغيلي مرن ومتطور، ركّز على التعاون مع الشركاء القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وجديدة، عبر توظيف التكنولوجيا، ودخول أسواق جديدة، وتعزيز النمو الذكي والمستدام، ونقل المعرفة، وذلك بهدف تحقيق إيرادات تنافسية، وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية، وزيادة العائدات الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة التنافسية على السلم العالمي، كأساس صلب في تحقيق نموذج تنموي، يدفع عجلة الأعمال، ويرتقي بالأداء، ويرسخ مكانة الدولة العالمية في عصر الطاقة الجديد. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية