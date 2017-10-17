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ملامح الصحافة الدولية
تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
قرصنة أسرار عسكرية كورية جنوبية.. وسجال حزبي لتعديل الدستور الياباني
«ذي كوريا هيرالد»
«هل نحن جاهزون؟».. تساؤل عنونت به «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية قامت بقرصنة معلومات عن خطط الحرب التي تجهزها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا التطور الصادم، يدعو إلى قيام البرلمان وجهاز الرقابة الحكومي بإجراء تحقيقات، لأن هذه القرصنة تشكل في حد ذاتها تهديداً للأمن القومي الكوري الجنوبي. الجيش الكوري الجنوبي يرى أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل المعلومات التي تم تسريبها، لكونها تتعلق بأمور عسكرية، والتحقيقات الجارية بشأنها لا تزال جارية. وتبدي الصحيفة استغرابها من أن الجيش الكوري الجنوبي الذي لم يتمكن من حماية معلومات سرية تخصه، تضم خطط حرب ضد كوريا الشمالية، يرفض التدقيق في المعلومات الموجودة لديه، انطلاقاً من فكرة حماية الأسرار العسكرية. وحسب الصحيفة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الأمن الإلكتروني للجيش الكوري الجنوبي لاختراق. لكن الأمور التي كشف عنها النائب الكوري الجنوبي «ري كويل هي» من الحزب «الديمقراطي» ليست فقط صادمة بل أيضاً مخيفة جداً. مخترقو الأمن الإلكتروني الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى كوريا الشمالية اخترقوا مركز بيانات وزارة الدفاع في سبتمبر من العام الماضي، وسرقوا كمية من الملفات العسكرية السرية بلغ حجمها الإلكتروني 235 جيجابايت، المعلومات التي تم تسريبها تتضمن خططاً لعمليات عسكرية، تم وضعها عام 2015، وتتضمن الملفات المخترقة خطط الحرب التي من المفترض أن تخوضها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في حال تعرضت سيؤول إلى غزو من جارتها الشمالية. ومن بين الخطط التي تمت قرصنتها خطة مسماها «ضربة قطع الرأس»، التي تتضمن اغتيال الرئيس الكوري الشمالي، وبعبارة أخرى بدا أنه باتت لدى الرئيس الكوري الشمالي معلومات عن خطط الحرب الأميركية- الكورية الجنوبية التي قد تستهدف حياته أيضاً. ما يبعث على القلق أن الجيش الكوري الجنوبي لا يعرف ما هي المعلومات الحربية التي اخترقتها بيونج يانج، وضمن هذا الإطار، يقول النائب «ري»: «إن 77 في المئة من المعلومات المقرصنة لم يستطع الجيش الكوري الجنوبي تحديدها». وحسب الصحيفة، من غير المهم أن يعرف الجيش الكوري الجنوبي ما الذي تمت سرقته من معلومات، أو اكتشاف الثغرات القائمة في نظام الأمن الإلكتروني سواء تعلق الأمر بأفراد أو بأنظمة تقنية، والأهم يكمن في ضرورة تطوير خطط حربية جديدة، بحيث تصبح المعلومات الخاصة بالخطط العسكرية الكورية الجنوبية التي باتت بحوزة «كيم» ورجاله قديمة. ويبدو أن أسلحة كوريا الشمالية الإلكترونية تشكل تهديداً مساوياً للتهديدات التي تشكلها قواتها الصاروخية والنووية. وتشير الصحيفة إلى أن كوريا الجنوبية باتت ضحية لهجمات في الفضاء الإلكتروني تطال أنظمة الحاسوب المتوافرة لديها، خاصة داخل المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية. ويتعين على كوريا الجنوبية أن تكون جاهزة للرد على هذه الهجمات.
«ذي موسكو تايمز»
في مقاله المنشور بـ«ذي موسكو تايمز» الروسية يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان استراتيجية الجيش الروسي ملتصقة بالماضي، توصل «بافال فيلنهر» إلى استنتاج مفاده بأن العدو الحقيقي لجنرالات روسيا ليس واشنطن بل بعض الأشخاص في موسكو ممن يريدون تقليص الإنفاق العسكري. الكاتب، وهو محلل عسكري وكاتب عمود في صحيفة «نوفايا جازيتا» التي تصدر في جمهورية لاتفيا، أشار إلى أن التغيرات الطفيفة التي طرأت خلال العقود القليلة الماضية على الرؤية الاستراتيجية للجيش الروسي تبعث على الدهشة، ففي 7سبتمبر الماضي تم الإعلان عن تغيير كبير في خطط تكهين 10 آلاف دبابة تمت صناعتها إبان الحقبة السوفييتية، وهي ضمن قوات المشاة الروسية، ويقول الكاتب: «إنه بحلول عام 2020 سيتم تكهين 4 آلاف دبابة روسية فقط، أما الجزء المتبقي من العشرة آلاف دبابة فسيتم تحديثها بحيث تعود مرة أخرى إلى الخدمة أو يتم تصديرها للخارج». ويبدو أن تغير المشهد الدولي، وزيادة النزعة الوطنية لدى الروس، وتطور التقنيات العسكرية، أمور أدت ألى تغيير خطة تكهين الدبابات الروسية. وحسب الكاتب يحصل الجيش الروسي كل عام على ألف دبابة جديدة، كما تم تحديث الدبابة الروسية من طراز T-72B3 بزيادة الدروع الخاصة بها، وتطوير أجهزة الرؤية الليلية المزودة بها والمدفعية المحمولة على متنها، كما تم تطوير الدبابة الروسية T-90A، وبتكلفة بسيطة تقارب جزءاً بسيطاً من قيمتها الأصلية. ومن الناحية العملياتية، شاركت الدبابات الروسية من طراز T-72B3s على خطوط القتال الأمامية في القرم وفي منطقة «روستوف» المحادية للحدود الأوكرانية. تطوير الدبابات الروسية الآن قد يبدو هدراً في الأموال لكن الأمر نفسه حدث إبان الحرب الباردة، حيث كان لدى الاتحاد السوفييتي 100 ألف دبابة لمواجهة دبابات»الناتو" البالغ عددها 30 ألف دبابة، علماً بأن معظم هذه الدبابات لم تخض حروباً كبرى.
«يوميري تشيمبيون»
في افتتاحيتها المنشورة يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «لنناقش ما الذي تريده اليابان من السجال الدائر حول دستورها»، رأت «يوميري تشيمبيون» اليابانية أن تعديل الدستور عادة ما يكون محاولة لتحسين المرجعية القانونية العليا في البلاد، والتحدي الأكبر في هذا السياق أن تقوم الأحزاب السياسية بإجراء مناقشات جادة حول الموضوع. وحسب الصحيفة، فإن التحالف الحزبي الحاكم في اليابان، والمكون من الحزب «الليبرالي الديمقراطي» وحزب «كوميوتو» وحزب «الأمل» وحزب «كوكورو»، اتخذ مواقف إيجابية من تغيير الدستور، وذلك أثناء حملته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. لكن مكمن الخلاف بين هذه الأحزاب في قائمة أولويات كل حزب، وضمن هذا الإطار، تعهد الحزب «الليبرالي الديمقراطي» بأربعة بنود يود مراجعتها في الدستور الياباني: أولها قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ومجانية التعليم، وإضافة فقرة تتعلق بحالات الطوارئ، وإلغاء الدوائر المتكاملة في انتخابات مجلس المستشارين. وحسب الصحيفة، فإن الحزب «الليبرالي الديمقراطي» هو أول حزب حاكم يجري تعديلات على المادة التاسعة في الدستور، ويتعهد بتعديلها في برامجه الانتخابية، كما أن حزب «كوميوتو» يسعى إلى إضافة مادة جديدة في الدستور تتعلق بالحقوق البيئية وتقوية الحكومات المحلية، وزيادة المدة التي يقضيها النواب في البرلمان أثناء حالات الطوارئ. ويسعى حزب «الأمل» إلى مناقشة مدى التزام الدستور مع التطورات الراهنة، وهذا يتضمن دور وأماكن وجود قوات الدفاع الذاتي، ويطالب الحزب بالإفصاح عن المعلومات ولا مركزية السلطة، ويطرح فكرة جعل البرلمان يتكون من غرفة واحدة فقط.
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