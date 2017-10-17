ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 قرصنة أسرار عسكرية كورية جنوبية.. وسجال حزبي لتعديل الدستور الياباني «ذي كوريا هيرالد» «ذي موسكو تايمز» في مقاله المنشور بـ«ذي موسكو تايمز» الروسية يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان استراتيجية الجيش الروسي ملتصقة بالماضي، توصل «بافال فيلنهر» إلى استنتاج مفاده بأن العدو الحقيقي لجنرالات روسيا ليس واشنطن بل بعض الأشخاص في موسكو ممن يريدون تقليص الإنفاق العسكري. الكاتب، وهو محلل عسكري وكاتب عمود في صحيفة «نوفايا جازيتا» التي تصدر في جمهورية لاتفيا، أشار إلى أن التغيرات الطفيفة التي طرأت خلال العقود القليلة الماضية على الرؤية الاستراتيجية للجيش الروسي تبعث على الدهشة، ففي 7سبتمبر الماضي تم الإعلان عن تغيير كبير في خطط تكهين 10 آلاف دبابة تمت صناعتها إبان الحقبة السوفييتية، وهي ضمن قوات المشاة الروسية، ويقول الكاتب: «إنه بحلول عام 2020 سيتم تكهين 4 آلاف دبابة روسية فقط، أما الجزء المتبقي من العشرة آلاف دبابة فسيتم تحديثها بحيث تعود مرة أخرى إلى الخدمة أو يتم تصديرها للخارج». ويبدو أن تغير المشهد الدولي، وزيادة النزعة الوطنية لدى الروس، وتطور التقنيات العسكرية، أمور أدت ألى تغيير خطة تكهين الدبابات الروسية. وحسب الكاتب يحصل الجيش الروسي كل عام على ألف دبابة جديدة، كما تم تحديث الدبابة الروسية من طراز T-72B3 بزيادة الدروع الخاصة بها، وتطوير أجهزة الرؤية الليلية المزودة بها والمدفعية المحمولة على متنها، كما تم تطوير الدبابة الروسية T-90A، وبتكلفة بسيطة تقارب جزءاً بسيطاً من قيمتها الأصلية. ومن الناحية العملياتية، شاركت الدبابات الروسية من طراز T-72B3s على خطوط القتال الأمامية في القرم وفي منطقة «روستوف» المحادية للحدود الأوكرانية. تطوير الدبابات الروسية الآن قد يبدو هدراً في الأموال لكن الأمر نفسه حدث إبان الحرب الباردة، حيث كان لدى الاتحاد السوفييتي 100 ألف دبابة لمواجهة دبابات»الناتو" البالغ عددها 30 ألف دبابة، علماً بأن معظم هذه الدبابات لم تخض حروباً كبرى. «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها المنشورة يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «لنناقش ما الذي تريده اليابان من السجال الدائر حول دستورها»، رأت «يوميري تشيمبيون» اليابانية أن تعديل الدستور عادة ما يكون محاولة لتحسين المرجعية القانونية العليا في البلاد، والتحدي الأكبر في هذا السياق أن تقوم الأحزاب السياسية بإجراء مناقشات جادة حول الموضوع. وحسب الصحيفة، فإن التحالف الحزبي الحاكم في اليابان، والمكون من الحزب «الليبرالي الديمقراطي» وحزب «كوميوتو» وحزب «الأمل» وحزب «كوكورو»، اتخذ مواقف إيجابية من تغيير الدستور، وذلك أثناء حملته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. لكن مكمن الخلاف بين هذه الأحزاب في قائمة أولويات كل حزب، وضمن هذا الإطار، تعهد الحزب «الليبرالي الديمقراطي» بأربعة بنود يود مراجعتها في الدستور الياباني: أولها قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ومجانية التعليم، وإضافة فقرة تتعلق بحالات الطوارئ، وإلغاء الدوائر المتكاملة في انتخابات مجلس المستشارين. وحسب الصحيفة، فإن الحزب «الليبرالي الديمقراطي» هو أول حزب حاكم يجري تعديلات على المادة التاسعة في الدستور، ويتعهد بتعديلها في برامجه الانتخابية، كما أن حزب «كوميوتو» يسعى إلى إضافة مادة جديدة في الدستور تتعلق بالحقوق البيئية وتقوية الحكومات المحلية، وزيادة المدة التي يقضيها النواب في البرلمان أثناء حالات الطوارئ. ويسعى حزب «الأمل» إلى مناقشة مدى التزام الدستور مع التطورات الراهنة، وهذا يتضمن دور وأماكن وجود قوات الدفاع الذاتي، ويطالب الحزب بالإفصاح عن المعلومات ولا مركزية السلطة، ويطرح فكرة جعل البرلمان يتكون من غرفة واحدة فقط.