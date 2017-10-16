ماليزيا وكوريا الشمالية.. والعلاقة الغامضة تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 في يوم 12 أكتوبر الجاري، أكد وزير خارجية ماليزيا «أنيفاح أمان» للصحفيين أن بلاده ليس لديها خطط لتعيين سفير جديد لها في كوريا الشمالية، بعد أن كانت قد استدعت سفيرها من هناك بداية العام الجاري. ويُعدّ تصريح «أنيفاح»، الذي احتل العناوين العريضة للصحف الماليزية، أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين كوالا لامبور وبيونج يانج في العديد من المجالات. وكما كنت قد أشرت من قبل، فإنه على الرغم من الغموض الكبير الذي كان يميز العلاقات بين ماليزيا وكوريا الشمالية فيما مضى، فإن هناك حقائق ظاهرة للعيان ولا مراء فيها خلال الأحداث الأخيرة، ومنها: نشر بيونج يانج للمزيد من بطاريات الصواريخ على أراضيها، وتنفيذها المتكرر للتجارب والتفجيرات النووية، إلى جانب التحقيقات التي انطلقت عقب اغتيال «كيم جونج نام» (الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية «كيم جونج أون») في مطار كوالا لامبور في شهر فبراير الماضي، وسعي إدارة ترامب لتقييم علاقات دول جنوب شرق آسيا مع كوريا الشمالية.. فكل ذلك أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات القائمة بين ماليزيا وكوريا الشمالية. وتضمنت المجالات التي شملتها هذه القيود؛ منع تشغيل العمال الكوريين الشماليين، وحظر الطيران التجاري مع كوريا الشمالية، وحتى تعليق مباريات كرة القدم معها أيضاً. وجاء أحدث مؤشرات هذا التصعيد عندما أعلن وزير الخارجية الماليزي الشهر الماضي منع السفر بين البلدين. وعندما كنت أكتب هذا المقال، ظهرت مؤشرات جديدة صادرة عن مسؤولين ماليزيين تفيد بأننا سنرى المزيد من القيود الجديدة المفروضة على العلاقات بين البلدين، فضلاً عن العزم على تفعيل القيود القديمة بشكل أكبر. وسوف يتم الإعلان عن تلك القيود خلال الأشهر المقبلة. وليس لدى ماليزيا أي نيّة لإعادة سفيرها إلى بيونج يانج، وخاصة بعد أن أعلنت أن سفارتها في بكين ستتكفل بمتابعة العلاقات المتأزمة بين البلدين. ومثلما كان متوقعاً، وبالرغم من التأكيد على أن صورة العلاقات بين البلدين أصبحت قاتمة، فقد رفض «أنيفاح» استدراجه للإدلاء بأي تصريح مفصل حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا وكوريا الشمالية. وقال في هذا الشأن إن ماليزيا «قد تقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية تماماً وقد لا تقطعها»! وأشار إلى أنه سيصدر التصريحات المناسبة حول هذا الموضوع عندما يكون ذلك ضرورياً؛ لأن الخطاب العاطفي في مثل هذه القضايا يمكن أن يضخّم الأمور إلى أكثر من حجمها الحقيقي. وأضاف: «نحن لا نحتاج لصبّ المزيد من الزيت على النار». ويمكن لهذه المقولة أن تعكس مستوى الحذر الذي ما فتئت ماليزيا تنتهجه أثناء معالجة القضايا المرتبطة بالعلاقات مع بيونج يانج وبالتوازن الذي تتطلبه العلاقات الإقليمية وما تفرضه من حذر على السياسيين في هذه الأيام. ومما يؤكد على محدودية القيود التي تفرضها ماليزيا على كوريا الشمالية والتردد في تطبيقها، وهي الظواهر التي أشرت إليها سابقاً، هو ما يشهده القطاع الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الإحصاء الماليزية توقف الواردات الكورية الشمالية إلى ماليزيا خلال شهري يونيو ويوليو. وقد ورد ذلك أيضاً في تقرير نشرته وكالة «رويترز» هذا الأسبوع. إلا أن هذا التطور لا ينطبق إلا على شهرين فقط من العام الحالي، وكانت الواردات الماليزية من كوريا الشمالية قد تضمنت قبلهما، وللمرة الأولى منذ عام 2012، الفحم الحجري. وفي المقابل، كانت عمليات التصدير من ماليزيا إلى كوريا الشمالية متواصلة دون انقطاع. وتوضح هذه الأمثلة، بالإضافة إلى التطور العام السائد في المنطقة، أن علاقات ماليزيا مع كوريا الشمالية تتطلب المتابعة الدقيقة بدلاً من الاهتمام بالظواهر. وينطبق ذلك على كل من الخطاب السياسي والإعلامي، من أجل استشفاف حقيقة ما تشهده العلاقة بين البلدين من تطور، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناوين العريضة ذات المؤشرات الحساسة التي نتوقع لها أن تستمر وتتواصل في الأيام المقبلة. براشانث باراميسواران محلل هندي متخصص في الشؤون الآسيوية -واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون ميديا سيرفس»