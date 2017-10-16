الروهينجا بحاجة للمساعدة تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 في عام 1998، زار الرئيس بيل كلينتون رواندا، حيث اعتذر رسمياً عن سلبية الحكومة الأميركية خلال أحداث الإبادة الجماعية التي وقعت في هذا البلد عام 1994، والتي أدت إلى مصرع 800 ألف شخص تقريباً. كما عاب كلينتون، في ذلك الوقت، على المجتمع الدولي عدم قيامه «بتسمية هذه الجرائم باسمها الصحيح على الفور». وفي الوقت الراهن، تعرض الحكومة الأميركية نفسها لخطر فشل مماثل في معالجة مأساة الروهينجيا في ميانمار. فشهادة وزارة الخارجية الأميركية، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في الخامس من أكتوبر الجاري، تذكر على نحو لافت للنظر بالتوصيفات الأولى للوضع الذي كان سائداً في رواندا قبل 23 عاماً. وقد حاول أعضاء الكونغرس، من دون جدوى، إقناع «باتريك ميرفي»، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيأ، بأن يعلن بشكل واضح أن تطهيراً عرقياً يحدث في ميانمار، لكن ميرفي وصف الوضع، بدلاً من ذلك، بأنه «مرجل من التعقيدات». ونتج عن ذلك هروب أكثر من 500 ألف شخص من الروهينجا، أي نصف عدد أفراد هذه العرقية، والذين كانوا يعيشون في ميانمار قبل 25 أغسطس، إلى بنجلاديش المجاورة، حيث انضموا هناك إلى مئات الآلاف من بني قوميتهم الذين كانوا قد لجؤوا إلى هذا البلد في فترات سابقة. ولا تزال عملية الخروج الجماعي مستمرة حتى الآن، ولا يخامر أحد سوى شك قليل في أن جيش ميانمار مسؤول عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ورغم شهادة وزارة الخارجية الأميركية، وتصريحات نائب الرئيس «مايك بينس»، و«نيكي هالي» السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، عن حملة التطهير العراقي الوحشية والمستمرة، ضد أقلية الروهينجا، فإن تلك التصريحات لم يتبعها جهد أميركي ملموس لحشد العالم من أجل العمل على إيجاد حل لمشكلة الروهينجا. وقيمنا تدعونا لعدم الاكتفاء بالوقوف مكتوفي الأيدي، وعدم العمل من أجل منع المأساة المستمرة، كما أن المصالح الأميركية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الديمقراطية في ميانمار، تجبرنا على اتخاذ إجراءات أقوى للحيلولة دون تجنيد الجماعات المسلحة لمقاتلين من بين مليون لاجئ روهينجي في بنجلاديش، لشن هجمات انتقامية على جيش ميانمار، يمكن أن تعطي هذا الجيش ذريعة لإعادة بسط سيطرته على مقاليد الأمور في ميانمار مجدداً، ووضع نهاية للكفاح الذي طال أمده من أجل الديمقراطية هناك. والعمل الجريء ضروري لتقليص احتمال حدوث مثل هذه النتيجة، وإتاحة الإمكانية للعودة الآمنة للروهينجا، رغم التحديات الهائلة. ومع أن الزعيمة المدنية «أونج سان سو كي»، قد أعربت عن استعدادها لقبول عودة الروهينجا الذين فروا من البلاد، فإن أحداً لا يعرف ما هي العقبات التي قد تفرضها السلطات العسكرية هناك بهذا الشأن. كما أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن الروهينجا الذين حرق الجيش قراهم، ستكون لديهم الثقة الكافية التي تدفعهم للتجرؤ على العودة إلى هناك مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي ترمي إلى أن يحقق الضغط المتعدد الأطراف النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة، قد تتعرض للعرقلة من جانب البعض، وعلى وجه الخصوص الحكومة الصينية التي تدعم جيش ميانمار. لكن الصين تهتم في الوقت ذاته بأن تكون لها علاقات طيبة مع بنجلاديش والعالم الإسلامي، كما تهتم بتحقيق استقرار طويل الأمد في ميانمار نفسها. لكل هذه الأسباب على الولايات المتحدة أن تسعى للتنسيق مع الصين، للضغط على كل من أونج سان سوكي، وجيش ميانمار، لضمان موافقتهم على عودة اللاجئين الروهينجا، وتوفير ضمانات حقيقية لهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الولايات المتحدة والصين، وغيرهما من أعضاء مجلس الأمن الدولي، الحث على أن تشمل الضمانات انتشاراً سريعاً لبعثة مراقبي سلام تابعين للأمم المتحدة في ولاية راخين التي تأتي منها الغالبية العظمى من اللاجئين. فمن شأن المشاركة الدبلوماسية للصينيين، الذين يسهمون بعدد من الموظفين في عمليات السلام الأممية يفوق ما تساهم به أي دولة أخرى عضو في مجلس الأمن، أن توفر مصدر طمأنينة لحكومة ميانمار وجيشها، مع الاستمرار في الوقت نفسه في الدفاع عن الروهينجا ودعمهم، خصوصاً وأن معظمهم لديه رغبة قوية في العودة والعيش بسلام في بلده ميانمار. إيريك بي شوارتز رئيس منظمة اللاجئين الدولية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»