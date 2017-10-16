أبوظبي تحتفي بمهارات التميُّز والابتكار تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 انسجاماً مع جهود ورؤى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قطاعي التعليم والتدريب، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، انطلقت في الـ14 من أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الـ44 من المسابقة العالمية للمهارات - أبوظبي 2017، بتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وبوجود ممثلين عن 78 دولة، من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للمهارات، ومشاركة 1300 متسابق يتنافسون في 51 مهارة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين، بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، والحائزين على ميداليات التميز، في الـ19 من الشهر نفسه. وتأتي استضافة إمارة أبوظبي لهذه الفعالية العالمية، كحصيلة للدعم المادي والمعنوي غير المحدود للقيادة الإماراتية الحكيمة، مضافاً إليه نجاح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في تنظيم المسابقة الأضخم في التاريخ، منذ انطلاقتها في إسبانيا عام 1947، عبر تنظيم فعاليات ثرية، يشارك فيها نحو 30 من الوزراء ونوابهم من مختلف دول العالم، في مؤتمر عالمي كبير، تُطرح فيها نتائج وتوصيات منتدى الشباب العالمي، وذلك تقديراً للدور المهم الذي يلعبه الشباب في عملية صنع القرار، الأمر الذي أسس لاستضافة أول منتدى دولي لهذه الفئة المميزة، في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، على هامش فعاليات المسابقة. وتُعدّ مسابقة المهارات العالمية 2017، والتي تُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الحدث الأكبر في التعليم المهني والمهارات المتميزة على مستوى العالم، حيث ستقوم الدول الأعضاء كافة في المسابقة، باختيار أفضل المواهب للتنافس في مهاراتهم المختارة في المسابقة لتكون منصة عالمية تعرض من خلالها المهارات الأكثر تميزاً وإبداعاً، مكتشفين بذلك قدراتهم في المجالات التقنية والمهنية، التي تساعدهم على اختيار مهنة أفضل للمستقبل، من دون أن ينفصل كل ذلك عن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار وتشجيع الريادة، باعتبارها استراتيجية تمّ اتباعها في عصر ما بعد النفط، ويُلهم من خلالها الآلاف من الشباب، الراغبين في اتباع مسيرات مهنية في المجالات التقنية، في العديد من القطاعات الجديدة، إضافة إلى العمل على تأصيل رفع مستوى المهارات في المجالات المهنية والتقنية التقليدية، في المجالات الصناعية وقطاع الخدمات. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت وما زالت، من الدول القيادية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني، ما جعلها تسعى نحو استضافة مسابقة مهارات أبوظبي 2017، وغيرها من الفعاليات العالمية، نتيجة الجهود التي بذلتها في الاستثمار في تحسين وتطوير البنية التحتية لتوفيرها أحدث الخدمات في مجال التطور التقني، عبر بيئة تنافسية إيجابية، مكّنتها من الاحتفاء بالتميّز، وتسليط الضوء على أهمية المهارات المهنية، ومشاركة المعارف والخبرات العالمية، في مجالات استخدام أجهزة الكمبيوتر، واستخدام الأدوات، والابتكار والإبداع، وفي قطاعات عدة، أهمها: تقنية البناء والتشييد، والفنون الإبداعية والأزياء، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتقنية التصنيع والهندسة. لقد واظبت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانتها التنافسية في تنظيم واستضافة كبرى المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يضعها في مصاف الدول المتميزة في مجال صناعة المؤتمرات، واعتبارها المنصة التي يتم فيها بحث وتبادل وتطوير أفضل التجارب العلمية، والممارسات العالمية، مؤكدة النهج التطويري الطموح، الذي أوصل الدولة إلى هذه المرحلة من التميز والثقة العالميتين، في وضع بصمتها على قطاع التعليم التقني في الدولة، وتشجيع الطلبة والشباب على اتباع أمهر الأدوات، في المجالات المهنية والتقنية، من خلال ضم مجموعة من الشباب من مختلف أنحاء العالم، يمتلكون أفضل المواهب والإبداعات، ويعملون على تطوير مهاراتهم، التي تفتح لهم الباب إلى خيارات مهنية مرموقة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية