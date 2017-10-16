نيلسن: خيار ترامب «الأفضل».. للأمن الداخلي! تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 «نيلسن هي الاختيار الأفضل؛ لأنها ليست بحاجة إلى تدريب، فقد عملت إلى جانب كيلي وتدرك جيداً تحديات الوزارة.. وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر فيه البلاد بالكثير من التحديات، على الكونغرس وضع الانقسام الحزبي جانباً والمصادقة السريعة على تعيين نيلسون ذات المواهب والكفاءة لإدارة المنصب». ذلك ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة قدّم بها «كريستن نيلسون» لدى إعلانه تعيينها، يوم الجمعة الماضي، وزيرةً للأمن الداخلي خلفاً لجون كيلي الذي أصبح كبيراً لموظفي البيت الأبيض. و«كيرستن ميشيل نيلسن» محامية وموظفة حكومية أميركية وخبيرة في شؤون الأمن الإلكتروني، شغلت منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض، بقرار من الرئيس ترامب الذي عاد وأعلن تعيينها، الجمعة الماضي، وزيرةً للأمن الداخلي. وقبل أن تخدم نيلسن في إدارة ترامب الحالية، كانت زميلةً وعضواً في فريق عمل معني بالقدرة على الصمود في «مركز أبحاث الأمن السيبراني الوطني» في جامعة جورج واشنطن، كما عملت لبعض الوقت عضواً في المجلس الاستشاري لتقرير المخاطر العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخدمت نيلسن خلال إدارة جورج بوش الابن كمساعد خاص للرئيس وكمدير للوقاية والتأهب والاستجابة في مجلس الأمن الداخلي بالبيت الأبيض. كما أنشأت وقادت مكتب السياسة التشريعية والشؤون الحكومية بإدارة أمن النقل التي تم إنشاؤها بعيد أحداث 11 سبتمبر 2001، كوكالة وطنية مسؤولة عن أمن مختلف وسائل النقل، وكانت مرفقة بوزارة النقل قبل إلحاقها بوزارة الأمن الداخلي التي أنشأها بوش الابن خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبعد خروجها من العمل الحكومي في عام 2008، أسست نيلسن وترأست شركة «سونيسيس» الخاصة للاستشارات القانونية والأمنية، والتي فازت بالعديد من العقود الحكومية في مشاريع تُعنى بقضايا السلامة ودرء المخاطر خلال مرحلة إدارة الرئيس باراك أوباما. لكن نيلسن عادت مجدداً إلى مجال العمل الحكومي في نهاية العام المنصرم، حين أصبحت تحت إمرة الجنرال المتقاعد جون كيلي الذي عيَّنه ترامب وزيراً للأمن الداخلي. ثم أتى بها كنائبة له عقب تعيينه كبيراً لموظفي البيت الأبيض، في الـ28 من يوليو الماضي، خلفاً لـ«رينس بريبوس» الذي اتهمه زملاؤه في البيت الأبيض بتسريب الأخبار إلى وسائل الإعلام. وهو الاتهام الذي أكده الرئيس ترامب ضمنياً عقب إقالته «بريبوس»، حين قال إن التسريبات من داخل البيت الأبيض تشكل تهديداً للأمن القومي و«يجب أن تتوقف». وتعتبر نيلسن مقربةً من كيلي، إذ رافقته في منصبيه الأخيرين، كما يُعتَقد أنه هو من رشحها مؤخراً لخلافته على رأس وزارة الأمن الداخلي. وإذ يصفها موظفو البيت الأبيض بالكفاءة والجدية، فهم يتحدثون أيضاً عن علاقتها القوية بكيلي، ويقولون إن بعض الموظفين ممن لا يستطيعون إظهار غضبهم حيال الجنرال المتقاعد كثيراً ما يوجهون امتعاضهم نحو نيلسن. وربما كان هذا أحد الأسباب وراء إبعادها من البيت الأبيض وتعيينها على رأس وزارة الأمن الداخلي، لتصبح ثاني امرأة ترأس هذه الوزارة السيادية التي أنشأها بوش الابن عقب أحداث 11 سبتمبر، وباتت أكبر وزارة في الحكومة الاتحادية، إذ يعمل بها نحو 200 ألف موظف، وتضلع بمهام عديدة تشمل حماية أمن البلاد، وتنسيق قوانين الهجرة، ومواجهة الكوارث الطبيعية، فضلاً عن مكافحة الإرهاب. ونيلسن هي تاسع شخص يتولى وزارة الأمن الداخلي منذ إنشائها في عام 2003، لكنها ثانية امرأة بعد «جانيت نابوليتاني» التي تولتها خلال فترة إدارة أوباما الأولى، بيد أن نيلسن تدخل وزارة الأمن الداخلي كأول امرأة تقودها بعد أن عملت فيها من الداخل، إذ عادة ما تكون التعيينات على رأس هذه الوزارة من خارجها. وهذا طبعاً دون احتساب الفترة الانتقالية الحالية لـ«إلين ديوك» كوزيرة للأمن الداخلي بالإنابة. وقد أعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، قراره بترشيح نيلسن كوزيرة جديدة للأمن الداخلي، كي تحل رسمياً محل «ديوك»؛ وزيرةً بالأصالة وليس بالإنابة. وهو القرار الذي ردت عليه نيلسن بالإعلان عن جهوزيتها للعمل فور مصادقة الكونغرس على تعيينها في المنصب. فالتعيين في منصب كهذا، مثله مثل مئات المناصب التنفيذية الفيدرالية الأميركية الأخرى، لا يصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الشيوخ الأميركي. وهو أمر متوقع إلى حد كبير، ليس فقط لأن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس يحظى بالأغلبية في الكونغرس، ولكن أيضاً لأن المرحلة «العصيبة» بالنسبة للولايات المتحدة تتطلب نبذ المناكفات الحزبية والمصادقة السريعة على مشاريع قرار التعيين في المناصب الحساسة.. هذا فضلاً عن كفاء وأهلية الشخص المعني بمشروع قرار التعيين الأخير، أي نيلسن باعتبارها «الخيار الأفضل» لوزارة الأمن الداخلي. محمد ولد المنى