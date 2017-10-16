النووي الإيراني والاستراتيجية الأميركية الجديدة تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 أخيراً استجابت الحكومة الأميركية لمخاوف شركائها في الشرق الأوسط من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة للتعامل مع طهران، يوم الجمعة الماضي، في خطاب له من البيت الأبيض رفضه الإقرار بأن إيران قد التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفاً إياها بأنها «نظام متطرف»، واتهمها بدعم «الإرهاب»، وشدد على أنه سيغلق «جميع الطرق على طهران للحصول على السلاح النووي». وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونجرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله. وتقول الاستراتيجية الجديدة للرئيس ترامب إن الوقت حان «لكي ينضم إلينا العالم بأسره في مطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء سعيها إلى الموت والدمار». وعلى رغم أن ترامب لم يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرم بهدف منع إيران من تطوير قنبلة نووية، إلا أنه منح الكونجرس 60 يوماً لاتخاذ قرار في شأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها البيت الأبيض كـ«تتويج لتسعة أشهر من المداولات مع الكونجرس وحلفائنا حول كيفية حماية الأمن الأميركي على أفضل وجه» عناصر أساسية تشتمل على: 1- تحييد التأثير المزعزع للاستقرار للحكومة الإيرانية وكذلك تقييد عدوانيتها، ولاسيما دعمها للإرهاب والمسلحين. 2- إعادة تنشيط التحالفات الأميركية التقليدية والشراكات الإقليمية كمصد ضد التخريب الإيراني، واستعادة أكبر لاستقرار توازن القوى في المنطقة. 3- حرمان النظام الإيراني، ولاسيما الحرس الثوري، من تمويل أنشطته الخبيثة ومعارضة أنشطة الحرس الثوري الذي يبدد ثروة الشعب الإيراني. 4- مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائها. 5- حشد المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لـ«الحرس الثوري» لحقوق الإنسان واحتجازه لمواطنين أميركيين وغيرهم من الأجانب بتهم زائفة. 6- حرمان النظام الإيراني من المسارات المؤدية إلى سلاح نووي. وتأتي الاستراتيجية الجديدة، حسب البيت الأبيض، كمراجعة لسياسة الولايات المتحدة على مدى العقد ونصف العقد الماضي التي «أعطت الأولوية للتهديد المباشر من الحركات المتطرفة السُّنية على حساب التهديد طويل الأمد الذي تمثله الأعمال المسلحة التي تدعمها إيران». وقد تباينت ردود الأفعال بين مرحب ومنتقد لاستراتيجية ترامب الجديدة، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز «إن أي خطوة من قبل الجانب الأميركي تشكل ضربة للاتفاق النووي، وإن الاتفاق النووي غير قابل للنقاش، وعلى الجميع أن يلتزم بتعهداته حيال هذا الاتفاق متعدد الأطراف»، متهماً واشنطن بإثارة المشاكل في منطقة الشرق الأوسط. فيما شددت الخارجية الروسية على تمسكها باتفاق إيران النووي، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق. كما حذر زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، الولايات المتحدة من اتخاذ قرارات يمكن أن تضر بالاتفاق النووي الإيراني، وكذلك ذكرت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أنه ليس بيد أي دولة في العالم أن تنهي الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق بشكل جماعي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي، موضحة أن هذا البرنامج يخضع لأشد أنواع المراقبة. ومن ناحية أخرى رحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين بخطاب الرئيس الأميركي حول الاتفاق النووي الإيراني، معلنة دعماً كاملاً للاستراتيجية الأميركية الجديدة، ومشيدة برؤيته في هذا الشأن، والتزامه بالعمل مع حلفاء واشنطن. وتبدو الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي لاقت ترحيباً شرق أوسطياً نزوعاً إلى المواجهة وانحيازاً من أميركا لمخاوف ووجهات نظر حلفائها في المنطقة وللأطراف الأكثر احتكاكاً وتأثراً بالسياسات الإيرانية العدائية في المنطقة، بينما تبدو وجهة النظر الروسية والأوروبية الأكثر تباعداً، فهل تنحاز واشنطن لحلفائها في الشرق الأوسط على حساب حلفائها الأوروبيين؟